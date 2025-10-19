हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसनी देओल Vs हेमा मालिनी नेटवर्थ, सौतेले बेटे से कितनी अमीर हैं ड्रीम गर्ल?

सनी देओल Vs हेमा मालिनी नेटवर्थ, सौतेले बेटे से कितनी अमीर हैं ड्रीम गर्ल?

Sunny Deol Vs Hema Malini Net Worth: सनी देओल और हेमा मालिनी, दोनों 42 साल से बॉलीवुड का हिस्सा हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों कलाकारों के पास कितनी दौलत है?

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 19 Oct 2025 06:39 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर सनी देओल धर्मेंद्र की पहली वाइफ प्रकाश कौर के बेटे हैं, वहीं हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि सनी देओल और हेमा मालिनी ने एक ही साल (1983) में बॉलीवुड डेब्यू किया था. दोनों के फिल्मी करियर को 42 साल हो चुके हैं लेकिन अमीरी के मामले में ड्रीम गर्ल अपने सौतेले बेटे से आगे हैं.

सनी देओल की नेटवर्थ कितनी है?

  • सनी देओल 1983 में रिलीज हुई फिल्म 'बेताब' से बॉलीवुड डेब्यू किया था.
  • एक्टर ने 'बॉर्डर', 'गदर', 'घायल', 'इंडियन', 'जीत' और 'अपने' जैसी कई हिट फिल्में दीं.
  • मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सनी देओल को अपनी पहली फिल्म के लिए 5 लाख रुपए फीस मिली थी.
  • वक्त के साथ-साथ एक्टर का फेम बढ़ता गया और इसके साथ उनकी फीस में भी इजाफा हुआ.
  • सनी आखिरी बार फिल्म 'जाट' में दिखाई दिए थे जिसके लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपए चार्ज किए थे.
  • अपने 42 साल के करियर में एक्टर ने अपनी मेहनत से करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया.
  • लाइफस्टाइल एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक सनी देओल की नेटवर्थ 120 करोड़ रुपए है.

सनी देओल Vs हेमा मालिनी नेटवर्थ, सौतेले बेटे से कितनी अमीर हैं ड्रीम गर्ल?

हेमा मालिनी के पास कितनी दौलत है?

  • हेमा मालिनी की पहली फिल्म 'रजिया सुल्तान' थी जो साल 1983 में ही रिलीज हुई थी.
  • ड्रीम गर्ल ने 'शोले', 'बाघबान', 'जमाई राजा', 'बाबुल' और 'राजा जानी'
  • जैसी हिट फिल्मों में काम किया.
  • एक दौर में वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस भी रहीं.
  • हेमा मालिनी एक एक्ट्रेस होने के साथ-साथ एक भरतनाट्यम डांसर और नेता भी हैं.
  • एक्ट्रेस राजनीतिक पार्टी बीजेपी की सदस्य हैं और यूपी के मथुरा से सांसद भी हैं.
  • हेमा मालिनी ने अपने टैलेंट के दम पर अपनी पहचान बनाई और दौलत भी कमाई.
  • उनके एफिटेविट के मुताबिक एक्ट्रेस 122.19 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं.

इन आंकड़ों से साफ है कि हेमा मालिनी अपने सौतेले बेटे और एक्टर सनी देओल से ज्यादा अमीर हैं. उनकी नेटवर्थ सनी देओल से 2.19 करोड़ रुपए ज्यादा है.

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 19 Oct 2025 06:19 PM (IST)
Sunny Deol Hema Malini Hema Malini Net Worth Sunny Deol Net Worth
