सनी देओल Vs हेमा मालिनी नेटवर्थ, सौतेले बेटे से कितनी अमीर हैं ड्रीम गर्ल?
Sunny Deol Vs Hema Malini Net Worth: सनी देओल और हेमा मालिनी, दोनों 42 साल से बॉलीवुड का हिस्सा हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों कलाकारों के पास कितनी दौलत है?
बॉलीवुड एक्टर सनी देओल धर्मेंद्र की पहली वाइफ प्रकाश कौर के बेटे हैं, वहीं हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि सनी देओल और हेमा मालिनी ने एक ही साल (1983) में बॉलीवुड डेब्यू किया था. दोनों के फिल्मी करियर को 42 साल हो चुके हैं लेकिन अमीरी के मामले में ड्रीम गर्ल अपने सौतेले बेटे से आगे हैं.
सनी देओल की नेटवर्थ कितनी है?
- सनी देओल 1983 में रिलीज हुई फिल्म 'बेताब' से बॉलीवुड डेब्यू किया था.
- एक्टर ने 'बॉर्डर', 'गदर', 'घायल', 'इंडियन', 'जीत' और 'अपने' जैसी कई हिट फिल्में दीं.
- मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सनी देओल को अपनी पहली फिल्म के लिए 5 लाख रुपए फीस मिली थी.
- वक्त के साथ-साथ एक्टर का फेम बढ़ता गया और इसके साथ उनकी फीस में भी इजाफा हुआ.
- सनी आखिरी बार फिल्म 'जाट' में दिखाई दिए थे जिसके लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपए चार्ज किए थे.
- अपने 42 साल के करियर में एक्टर ने अपनी मेहनत से करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया.
- लाइफस्टाइल एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक सनी देओल की नेटवर्थ 120 करोड़ रुपए है.
हेमा मालिनी के पास कितनी दौलत है?
- हेमा मालिनी की पहली फिल्म 'रजिया सुल्तान' थी जो साल 1983 में ही रिलीज हुई थी.
- ड्रीम गर्ल ने 'शोले', 'बाघबान', 'जमाई राजा', 'बाबुल' और 'राजा जानी'
- जैसी हिट फिल्मों में काम किया.
- एक दौर में वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस भी रहीं.
- हेमा मालिनी एक एक्ट्रेस होने के साथ-साथ एक भरतनाट्यम डांसर और नेता भी हैं.
- एक्ट्रेस राजनीतिक पार्टी बीजेपी की सदस्य हैं और यूपी के मथुरा से सांसद भी हैं.
- हेमा मालिनी ने अपने टैलेंट के दम पर अपनी पहचान बनाई और दौलत भी कमाई.
- उनके एफिटेविट के मुताबिक एक्ट्रेस 122.19 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं.
इन आंकड़ों से साफ है कि हेमा मालिनी अपने सौतेले बेटे और एक्टर सनी देओल से ज्यादा अमीर हैं. उनकी नेटवर्थ सनी देओल से 2.19 करोड़ रुपए ज्यादा है.
