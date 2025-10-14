Jolly LLB 3 ने 26 दिनों में कितना कमाया? बजट के मुकाबले कितनी हुई कमाई, पूरा डेटा जान लीजिए
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 26: अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' करीब 1 महीने से बॉक्स ऑफिस पर है. आज की कमाई जानते हुए जानिए फिल्म हिट है या फ्लॉप?
अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला यानी दो वकीलों और एक जज की कहानी के साथ आई कॉमेडी फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को रिलीज हुए 26 दिन हो चुके हैं. अगर कोई फिल्म इतने दिनों से बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है तो जाहिर है कि उसे पसंद किया जा रहा है.
लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये फिल्म इतने दिनों तक टिके रहने के बाद भी अपना बजट निकाल पाई है? और अगर नहीं निकाल पाई तो फिल्म को हिट होने के लिए अभी और कितने करोड़ की जरूरत है?
'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'जॉली एलएलबी 3' ने 25 दिनों में सैक्निल्क के मुताबिक 113.25 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि, फिल्म की सबसे कम कमाई 25वें दिन रही और ये सिर्फ 30 लाख रुपये कमाकर रुक गई.
आज फिल्म अपने 26वें दिन के लिए बिजनेस कर रही है और 3:15 बजे तक 14 लाख कमाते हुए टोटल 113.39 करोड़ रुपये बटोर चुकी है. आज से जुड़ा डेटा फिलहाल फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.
'जॉली एलएलबी 3' को बजट निकालने के लिए कितना कमाना होगा?
सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म को 120 करोड़ रुपये में तैयार किया गया है यानी बजट निकालने के लिए अभी करीब 7 करोड़ रुपये की और जरूरत है. फिल्म के पास 'थामा' की रिलीज से पहले तक का समय है. उसके बाद कंपटीशन और बढ़ जाएगा. बता दें कि 'थामा' 21 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है.
'जॉली एलएलबी 3' को हिट होने के लिए कितना कमाना होगा?
फिल्म अभी बॉक्स ऑफिस पर है और दर्शकों को बटोर भी रही है. इसके अलावा, इसने सैक्निल्क के मुताबिक, 25 दिनों में 166.25 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी कर लिया है. तो वर्ल्डवाइड तो फिल्म ने बजट से ज्यादा निकाल लिया है.
हालांकि, किसी भी फिल्म को हिट होने के लिए अपने बजट का करीब दोगुना कमाना होता है. इस हिसाब से 'जॉली एलएलबी 3' को टोटल 240 करोड़ रुपये का कलेक्शन करना होगा. तभी फिल्म हिट की कैटेगरी में शामिल हो पाएगी.
