हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडJolly LLB 3 Box office Collection Day 1: 'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!

Jolly LLB 3 Box office Collection Day 1: 'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!

Jolly LLB 3 Box office Collection Day 1: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को ज्यादातर रिव्यूवर्स ने बेहतरीन बताया है. जान लीजिए तारीफें पा रही ये फिल्म ओपनिंग डे पर कितना कमा रही है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 19 Sep 2025 10:38 PM (IST)

अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ सौरभ शुक्ला जैसे एक्टर्स एक साथ आ जाएं तो फिल्म को लेकर बज बनना ही था. 'जॉली एलएलबी 3' इसी वजह से इस समय की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक बन गई थी.

अब फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाहॉल में आ चुकी है. तो चलिए जान लेते हैं कि इस कॉमेडी फिल्म का जैसा बज बना हुआ था, क्या वो सिनेमाहॉल में दर्शकों को खींचने में कामयाब हो पाया? 

'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'जॉली एलएलबी 3' ने बॉक्स ऑफिस पर अनुराग कश्यप की 'निशांची' के साथ एंट्री मारी है. फिल्म को लेकर कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक प्रीडिक्ट किया गया था कि ये पहले ही दिन 11-13 करोड़ रुपये कमा सकती है और फिल्म इसके करीब भी पहुंचती दिख रही है.

सैक्निल्क पर फिल्म की कमाई से जुड़े शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं और इसने 10:35 बजे तक 12.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इसमें बदलाव हो सकता है. जिसे हम थोड़ी-थोड़ी देर में अपडेट करते रहेंगे.

'जॉली एलएलबी 3' क्या तोड़ पाएगी फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड?

  • इस फिल्म फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2013 की 'जॉली एलएलबी' से हुई थी, जिसने सैक्निल्क के मुताबिक ओपनिंग डे पर 3.05 करोड़ रुपये कमाए थे. जाहिर है फिल्म के हालिया रिलीज पार्ट ने फ्रेंचाइजी के पहले पार्ट का ओपनिंग डे कलेक्शन पार कर लिया है.
  • हालांकि, इसके सेकेंड पार्ट 'जॉली एलएलबी 2' ने 2017 में ओपनिंग डे पर 13.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका रिकॉर्ड हालिया रिलीज फिल्म तोड़ पाती है या नहीं.

'जॉली एलएलबी 3' की चपेट में आईं ये फिल्में

इस साल की टॉप ओपनिंग लेने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से 'जॉली एलएलबी 3' सबसे पहले 'केसरी 2' (7.75 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ा फिर 'जाट' (9.50 करोड़) का. इसके बाद फिल्म 'सितारे जमीन पर' (10.6 करोड़) , 'बागी 4' (12 करोड़) और फिर स्काई फोर्स (12.25 करोड़) जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Star Studio18 (@starstudio18)

'जॉली एलएलबी 3' की स्टार कास्ट और डायरेक्शन

फिल्म को सुभाष कपूर ने लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है. हर बार की तरह इस बार भी जज की भूमिका में सौरभ शुक्ला नजर आए हैं. इसके अलावा, मेकर्स ने पहले पार्ट के एक्टर अरशद वारसी और दूसरे पार्ट के हीरो अक्षय कुमार को लेकर बढ़िया प्रयोग किया है और दोनों को साथ में लेकर आए हैं.

फिल्म में इनके अलावा, हुमा कुरैशी और अमृता राव भी अहम भूमिका में हैं. एबीपी न्यूज ने अपने रिव्यू में फिल्म को 4 स्टार देते हुए बढ़िया सिनेमा बताया है.

Published at : 19 Sep 2025 05:49 PM (IST)
Akshay Kumar Arshad Warsi Jolly LLB 3 Box Office Collection
