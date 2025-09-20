हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडJolly LLB 3 BO Day 1: ‘जॉली एलएलबी 3’ ने आते ही मचाया धमाल, ना 'जाट' को छोड़ा ना 'सितारे जमीन पर' को, टोटल 31 फिल्मों की कर दी छुट्टी

Jolly LLB 3 BO Day 1: ‘जॉली एलएलबी 3’ ने आते ही मचाया धमाल, ना 'जाट' को छोड़ा ना 'सितारे जमीन पर' को, टोटल 31 फिल्मों की कर दी छुट्टी

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 1: ‘जॉली एलएलबी 3’ ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर् मकिया है. इसी के साथ इसने रिलीज के पहले दिन कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं.

By : निशा शर्मा | Updated at : 20 Sep 2025 06:34 AM (IST)

सुपरस्टार अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम कॉमेडी-ड्रामा फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में दो जॉली (अक्षय कुमार और अरशद वारसी) पहली बार एक साथ नज़र आ रहे हैं. इस वजह से फिल्म को लेकर दर्शकों में खूब एक्साइटमेंट थी. हालांकि इसकी धुआंधार एडवांस बुकिंग नहीं हुई फिर भी इसने प्री टिकट सेल में ठीक ठाक कलेक्शन कर लिया था. वहीं फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. चलिए यहां जानते हैं ‘जॉली एलएलबी 3’ ने रिलीज के पहले दिन यानी शुक्रवार को कितना कलेक्शन किया है?

जॉली एलएलबी 3’ ने रिलीज के पहले दिन कितने करोड़ से ओपनिंग की है?
‘जॉली एलएलबी’ फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी और इसमें अरशद वारसी ने जॉरी का किरदार निभाया था. इसके बाद 2017 में आई जॉली एलएलबी 2 मे अक्षय कुमार ने जॉली बनकर हर किसी का दिल जीत लिया दोनों ही फिल्मों को दर्शको से भरपूर प्यार मिला था. अब इस फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट रिलीज हुआ है. फर्स्ट डे फिल्म को देखने वालों ने इसकी खूब तारीफ की है. वहीं अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की एक्टिंग की खूब सराहना हो रही है. इसी के साथ ‘जॉली एलएलबी 3’ ने अच्छी ओपनिंग की है.

  • सैकनलिक की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने रिलीज के पहले दिन  12.50 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं ऑफिशियल डाटा आने के बाद इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.

‘जॉली एलएलबी 3’ ने पहले दिन कई फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
‘जॉली एलएलबी 3’ की शुरुआत अच्छी हुई है. फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 10 करोड़ की कमाई कर साल 2025 के एक या दो नहीं कई फिल्मों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने इन मूवीज के ओपनिंग डे की कमाई को मात दी है.

  1. मिराई (हिंदी) -1.75 करोड़ रुपये
  2. द बंगाल फाइल्स- 1.85 करोड़ रुपये
  3. परम सुंदरी 7.37 करोड़ रुपये
  4. कुली (हिंदी)- 4.5 करोड़ रुपये
  5. सन ऑफ सरदार 2- 7.25 करोड़ रुपये
  6. धड़क 2- 3.65 करोड़ रुपये
  7. महावतार नरसिम्हा- 1.86 करोड़ रुपये
  8. निकिता रॉय- 22 लाख रुपये
  9. मालिक- 4.02 करोड़ रुपये
  10. आंखों की गुस्ताखियां- 35 लाख रुपये
  11. मेट्रो इन दिनों- 4.05 करोड़ रुपये
  12. मां- 4.93 करोड़ रुपये
  13. सितारे जमीन पर- 10.70 करोड़ रुपये
  14. भूल चूक माफ- 7.20 करोड़ रुपये
  15. केसरी वीर- 25 लाख रुपये
  16. कंपकंपी- 26 लाख रुपये
  17. द भूतनी- 1.19 करोड़ रुपये
  18. फुले- 15 लाख रुपये
  19. ग्राउंड जीरो- 1.20 करोड़ रुपये
  20. केसरी चैप्टर 2- 7.84 करोड़ रपुये
  21. जाट- 9.62 करोड़ रुपये
  22.  द डिप्लोमैट- 4.03 करोड़ रुपये
  23. क्रेजी- 1.10 करोड़ रुपये

इनके अलावा इस फिल्म ने सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव (50 लाख रुपये), मेरे हसबैंड की बीवी (1.75 लाख रुपये), बैडएस रवि कुमार (3.52 करोड़ रुपये), लवयापा (1.25 करोड़ रुपये) देवा (5.78 करोड़ रुपये), इमरजेंसी (3.11 करोड़ रुपये), आजाद (1.50 करोड़ रुपये) और फतेह (2.61 करोड़) रुपये के पहले दिन के कलेक्शन को मात दे दी है.

जॉली एलएलबी 3 के बारे में
जॉली एलएलबी में अरशद वारसी मुख्य भूमिका में थे, जबकि जॉली एलएलबी 2 में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में थे. इस थ्री-क्वल में दोनों जॉली और सौरभ शुक्ला अपनी आइकॉनिक भूमिका में हैं. हुमा कुरैशी और अमृता राव ने भी पिछली फिल्मों के अपने किरदारों को दोहराया है. यह ब्लैक कॉमेडी लीगल ड्रामा स्टार स्टूडियो 18 और कांगड़ा टॉकीज़ द्वारा निर्मित है. 

 

और पढ़ें
Published at : 20 Sep 2025 06:32 AM (IST)
Tags :
Saurabh Shukla Arshad Warsi Jolly LLB 3 Akshay Kumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
दिल्ली NCR
दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद, हिंदू संगठन ने जताई नाराजगी
दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद, हिंदू संगठन ने जताई नाराजगी
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Box office Collection Day 1: 'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
Advertisement

वीडियोज

Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की अद्भुत कहानी
Paper Leak: राजस्थान में 'सरकारी नौकरी' का सपना टूटा! युवा 'बेरोजगारी' से परेशान
Sandeep Chaudhary: सिंहासन खाली करो...GEN-Z आती हैं! | DUSU Election | Rahul Gandhi |Bihar election
Gold के बाद अब Silver का जलवा! ₹1.5 लाख/kg तक जा सकता है भाव – जानिए क्यों सब Silver खरीद रहे है|
Iphone 17 Launch: Apple का नए आइफोन 17 भारत में हुआ लॉन्च पहले दिन लगी खरीदने वालों की भीड़
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
दिल्ली NCR
दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद, हिंदू संगठन ने जताई नाराजगी
दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद, हिंदू संगठन ने जताई नाराजगी
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Box office Collection Day 1: 'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
इंडिया
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
राजस्थान
राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा की फीस होगी कम, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा की फीस होगी कम, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
जनरल नॉलेज
पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला अलॉट करने को लेकर क्या हैं नियम, केजरीवाल vs केंद्र विवाद के बीच जान लीजिए जवाब
पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला अलॉट करने को लेकर क्या हैं नियम, केजरीवाल vs केंद्र विवाद के बीच जान लीजिए जवाब
लाइफस्टाइल
Kareena Kapoor house photos: करीना ने बेहद करीने से सजाया है अपना घर, तस्वीरें देखते ही हो जाएंगे दीवाने
करीना ने बेहद करीने से सजाया है अपना घर, तस्वीरें देखते ही हो जाएंगे दीवाने
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
Embed widget