Jolly LLB 3 Box Office Collection: 'जॉली LLB 3' ने 'पुष्पा' की बजाई बैंड, अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड भी टूटा
Jolly LLB 3 Box Office Collection: 'जॉली एलएलबी 3' पहले ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी थी और अब नए रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म ने अब तीन और हिट फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर धड़ल्ले से नोट कमा रही है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म हर रोज बॉक्स ऑफिस पर किसी ना किसी हिट फिल्म को मात दे रही है. 19 सितंबर को रिलीज हुई 'जॉली एलएलबी 3' को पर्दे पर आए 17 दिन हो गए हैं. फिल्म पहले ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी थी और अब नए रिकॉर्ड बना रही है.
- 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले हफ्ते 74 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया था.
- दूसरे हफ्ते फिल्म का कलेक्शन घटा और फिल्म ने 29 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
- वहीं तीसरे हफ्ते भी 'जॉली एलएलबी 3' भी हर रोज करोड़ का आंकड़ा छू रही है.
- फिल्म ने 15वें दिन 1.15 करोड़ और 16वें दिन 1.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
- 'जॉली एलएलबी 3' ने तीसरे रविवार (17वें दिन) भी अब तक 1.3 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
- अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल कलेक्शन 107.2 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
'जॉली एलएलबी 3' ने कई फिल्मों को पछाड़ा
- 'जॉली एलएलबी 3' ने 17 दिनों के कलेक्शन के साथ कई हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ दिया है.
- अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
- 2021 में रिलीज हुई फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर (हिंदी में) 106.35 करोड़ रुपए कमाए थे.
- 'जॉली एलएलबी 3' ने 'ड्रीम गर्ल 2' को भी शिकस्त दे दी है. आयुष्मान खुराना स्टारर कॉमेडी फिल्म ने भारत में 106.71 करोड़ रुपए कमाए थे.
- 'जॉली एलएलबी 3' ने 'गोलमाल 3' का लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है. 'गोलमाल 3' ने कुल 106.64 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.
अक्षय कुमार का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट पर अक्षय कुमार के पास इस वक्त कई फिल्में पाइपलाइन में हैं. एक्टर के पास प्रियदर्शन की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' और 'हेरा फेरी 3' है. इसके अलावा वो अहमद खान की 'वेलकम टू द जंगल' का भी हिस्सा हैं जो अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
