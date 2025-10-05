हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडJolly LLB 3 Box Office Collection: 'जॉली LLB 3' ने 'पुष्पा' की बजाई बैंड, अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड भी टूटा

Jolly LLB 3 Box Office Collection: 'जॉली LLB 3' ने 'पुष्पा' की बजाई बैंड, अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड भी टूटा

Jolly LLB 3 Box Office Collection: 'जॉली एलएलबी 3' पहले ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी थी और अब नए रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म ने अब तीन और हिट फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 05 Oct 2025 06:48 PM (IST)
Preferred Sources

'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर धड़ल्ले से नोट कमा रही है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म हर रोज बॉक्स ऑफिस पर किसी ना किसी हिट फिल्म को मात दे रही है. 19 सितंबर को रिलीज हुई 'जॉली एलएलबी 3' को पर्दे पर आए 17 दिन हो गए हैं. फिल्म पहले ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी थी और अब नए रिकॉर्ड बना रही है.

  • 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले हफ्ते 74 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया था.
  • दूसरे हफ्ते फिल्म का कलेक्शन घटा और फिल्म ने 29 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
  • वहीं तीसरे हफ्ते भी 'जॉली एलएलबी 3' भी हर रोज करोड़ का आंकड़ा छू रही है.
  • फिल्म ने 15वें दिन 1.15 करोड़ और 16वें दिन 1.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • 'जॉली एलएलबी 3' ने तीसरे रविवार (17वें दिन) भी अब तक 1.3 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
  • अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल कलेक्शन 107.2 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.

'जॉली एलएलबी 3' ने कई फिल्मों को पछाड़ा

  • 'जॉली एलएलबी 3' ने 17 दिनों के कलेक्शन के साथ कई हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ दिया है.
  • अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
  • 2021 में रिलीज हुई फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर (हिंदी में) 106.35 करोड़ रुपए कमाए थे.
  • 'जॉली एलएलबी 3' ने 'ड्रीम गर्ल 2' को भी शिकस्त दे दी है. आयुष्मान खुराना स्टारर कॉमेडी फिल्म ने भारत में 106.71 करोड़ रुपए कमाए थे.
  • 'जॉली एलएलबी 3' ने 'गोलमाल 3' का लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है. 'गोलमाल 3' ने कुल 106.64 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

अक्षय कुमार का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट पर अक्षय कुमार के पास इस वक्त कई फिल्में पाइपलाइन में हैं. एक्टर के पास प्रियदर्शन की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' और 'हेरा फेरी 3' है. इसके अलावा वो अहमद खान की 'वेलकम टू द जंगल' का भी हिस्सा हैं जो अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 05 Oct 2025 06:17 PM (IST)
Tags :
Jolly Llb 3 Golmaal 3 PUSHPA Jolly LLB 3 Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR से लेकर यूपी-बिहार तक में जमकर बरसेंगे बदरा, जानें अगले 7 दिनों तक देश में कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली-NCR से लेकर यूपी-बिहार तक में जमकर बरसेंगे बदरा, जानें अगले 7 दिनों तक देश में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
Rohit Sharma ODI: रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना सही? BCCI ने इस वजह से शुभमन गिल को सौंपी वनडे कप्तानी!
रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना सही? BCCI ने इस वजह से शुभमन गिल को सौंपी वनडे कप्तानी!
बॉलीवुड
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR से लेकर यूपी-बिहार तक में जमकर बरसेंगे बदरा, जानें अगले 7 दिनों तक देश में कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली-NCR से लेकर यूपी-बिहार तक में जमकर बरसेंगे बदरा, जानें अगले 7 दिनों तक देश में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
Rohit Sharma ODI: रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना सही? BCCI ने इस वजह से शुभमन गिल को सौंपी वनडे कप्तानी!
रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना सही? BCCI ने इस वजह से शुभमन गिल को सौंपी वनडे कप्तानी!
बॉलीवुड
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
इंडिया
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
महाराष्ट्र
भारत बनाम पाकिस्तान वीमेंस मैच पर अलका लांबा बोलीं, 'सबकुछ ताक पर रखकर सिर्फ...'
भारत बनाम पाकिस्तान वीमेंस मैच पर कांग्रेस नेता अलका लांबा की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
लाइफस्टाइल
Virat Kohli Children Name Meaning: विराट कोहली के बच्चों के क्या हैं नाम? जान लें इनके नामों के असली मतलब
विराट कोहली के बच्चों के क्या हैं नाम? जान लें इनके नामों के असली मतलब
ट्रेंडिंग
दिल्ली मेट्रो का दीवाना हुई विदेशी युवक! बोला लंदन से कई गुना साफ- वीडियो देख होने लगेगा गर्व
दिल्ली मेट्रो का दीवाना हुई विदेशी युवक! बोला लंदन से कई गुना साफ- वीडियो देख होने लगेगा गर्व
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget