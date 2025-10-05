हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जवानी में अपनी अदाओं से कहर ढाती थीं रेखा, 10 तस्वीरें देख आप भी कहेंगे- 'ग्लैमरस'

जवानी में अपनी अदाओं से कहर ढाती थीं रेखा, 10 तस्वीरें देख आप भी कहेंगे- 'ग्लैमरस'

Rekha Young Age Photos: रेखा अब 70 साल की हो चुकी हैं, लेकिन इस उम्र में भी उनका फैशन और स्टाइल हर किसी को हैरान कर देता है. वहीं जवानी के दिनों में भी रेखा अपने ग्लैमर से फैंस का दिल जीत लेती थीं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 05 Oct 2025 04:46 PM (IST)
Rekha Young Age Photos: रेखा अब 70 साल की हो चुकी हैं, लेकिन इस उम्र में भी उनका फैशन और स्टाइल हर किसी को हैरान कर देता है. वहीं जवानी के दिनों में भी रेखा अपने ग्लैमर से फैंस का दिल जीत लेती थीं.

बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा रेखा इस 10 अक्टूबर को 71 साल की हो जाएंगी. लेकिन उनका स्टाइल देखकर कोई भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता. रेखा अपनी जवानी में भी बेबाक होकर ड्रेसिंग करती दिखाई देती थीं. आज ज्यादातर साड़ी में दिखने वाली एक्ट्रेस ने कभी वेस्टर्न तो कभी बिकिनी पहनकर भी खूब सुर्खियां बटोरीं.

1/10
व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और उसके साथ मल्टी लेयर गोल्डन ब्रेसलेट पहने, रेखा काफी स्टनिंग दिख रही हैं. उनका हेयरस्टाइल और कातिलाना पोज फैंस का ध्यान खींचने के लिए काफी है.
व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और उसके साथ मल्टी लेयर गोल्डन ब्रेसलेट पहने, रेखा काफी स्टनिंग दिख रही हैं. उनका हेयरस्टाइल और कातिलाना पोज फैंस का ध्यान खींचने के लिए काफी है.
2/10
एनिमल प्रिंट टॉप के साथ व्हाइट ब्लेजर-पैंट में रेखा का बॉसी लुक देखने को मिल रहा है. गोल्डन जूलरी उनके लुक को क्लासी टच दे रही है.
एनिमल प्रिंट टॉप के साथ व्हाइट ब्लेजर-पैंट में रेखा का बॉसी लुक देखने को मिल रहा है. गोल्डन जूलरी उनके लुक को क्लासी टच दे रही है.
3/10
इस तरह का फैशन आजकल भले ही ट्रेंड में हो, लेकिन रेखा ने सालों पहले ऐसी ड्रेसेस पहनकर सनसनी मचा दी थी.
इस तरह का फैशन आजकल भले ही ट्रेंड में हो, लेकिन रेखा ने सालों पहले ऐसी ड्रेसेस पहनकर सनसनी मचा दी थी.
4/10
इस व्हाइट बैकलेस ड्रेस में एक्ट्रेस काफी गॉर्जियस लग रही हैं. गोल्डन ईयररिंग्स और स्मोकी आई मेकअप उनके लुक को और भी निखार रहा है.
इस व्हाइट बैकलेस ड्रेस में एक्ट्रेस काफी गॉर्जियस लग रही हैं. गोल्डन ईयररिंग्स और स्मोकी आई मेकअप उनके लुक को और भी निखार रहा है.
5/10
एनिमल प्रिंटेड बिकिनी पहने रेखा यहां काफी ग्लैमरस लग रही हैं. आंखों पर काला चश्मा और भीगे बालों में वो कहर बरपा रही हैं.
एनिमल प्रिंटेड बिकिनी पहने रेखा यहां काफी ग्लैमरस लग रही हैं. आंखों पर काला चश्मा और भीगे बालों में वो कहर बरपा रही हैं.
6/10
मोनोकिनी पहने और खुले बालों के साथ कातिलाना पोज देते हुए रेखा किलर दिख रही हैं.
मोनोकिनी पहने और खुले बालों के साथ कातिलाना पोज देते हुए रेखा किलर दिख रही हैं.
7/10
ब्लैक कलर की साड़ी में रेखा बहुत हसीन नजर आ रही हैं. अपने लुक को उन्होंने सिल्वर जूलरी के साथ पूरा किया है.
ब्लैक कलर की साड़ी में रेखा बहुत हसीन नजर आ रही हैं. अपने लुक को उन्होंने सिल्वर जूलरी के साथ पूरा किया है.
8/10
व्हाइट स्लीव्लेस टॉप को रेखा ने यहां ब्लैक बॉटम के साथ पेयर किया है. डार्क लिपस्टिक और ओपन हेयरस्टाइल उन पर खूब जच रहा है.
व्हाइट स्लीव्लेस टॉप को रेखा ने यहां ब्लैक बॉटम के साथ पेयर किया है. डार्क लिपस्टिक और ओपन हेयरस्टाइल उन पर खूब जच रहा है.
9/10
जवानी के दिनों में रेखा सिंपल लुक में भी बहुत खूबसूरत दिखती थीं. उनकी ये तस्वीर इस बात का सबूत है.
जवानी के दिनों में रेखा सिंपल लुक में भी बहुत खूबसूरत दिखती थीं. उनकी ये तस्वीर इस बात का सबूत है.
10/10
दो चोटी बांधे और मिनिमल मेकअप में भी एक्ट्रेस बहुत प्यारी लग रही हैं.
दो चोटी बांधे और मिनिमल मेकअप में भी एक्ट्रेस बहुत प्यारी लग रही हैं.
Published at : 05 Oct 2025 04:37 PM (IST)
Tags :
Rekha Rekha Age Rekha Pics

Photo Gallery

Embed widget