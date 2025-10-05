एक्सप्लोरर
जवानी में अपनी अदाओं से कहर ढाती थीं रेखा, 10 तस्वीरें देख आप भी कहेंगे- 'ग्लैमरस'
Rekha Young Age Photos: रेखा अब 70 साल की हो चुकी हैं, लेकिन इस उम्र में भी उनका फैशन और स्टाइल हर किसी को हैरान कर देता है. वहीं जवानी के दिनों में भी रेखा अपने ग्लैमर से फैंस का दिल जीत लेती थीं.
बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा रेखा इस 10 अक्टूबर को 71 साल की हो जाएंगी. लेकिन उनका स्टाइल देखकर कोई भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता. रेखा अपनी जवानी में भी बेबाक होकर ड्रेसिंग करती दिखाई देती थीं. आज ज्यादातर साड़ी में दिखने वाली एक्ट्रेस ने कभी वेस्टर्न तो कभी बिकिनी पहनकर भी खूब सुर्खियां बटोरीं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 05 Oct 2025 04:37 PM (IST)
Tags :Rekha Rekha Age Rekha Pics
