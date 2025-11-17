'सुना था अक्षय कुमार रोल काटते हैं, आज देख भी लिया,' Jolly LLB 3 से कटे सीन पर बोले एक्टर आयुष

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 3 काफी चर्चा में रही थी. फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो गई है. इस फिल्म में अरशद और अक्षय वकील के रोल में थे. अब फिल्म में कुछ सेकंड्स का कैमियो रोल प्ले करने वाले एक्टर आयुष ने दावा किया कि अक्षय कुमार ने फिल्म में उनका रोल काट दिया है.

एक्टर आयुष ने किया ये दावा

उन्होंने एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा था- सुना था अक्षय पाजी रोल काट देते हैं, आज देख भी लिया. वीडियो में वो पहले वो फिल्म से अपना सीन दिखाते हैं. फिर कहते हैं कि ये जो वीडियो आपने देखा उसमें मैं ही हूं. मैं था जॉली एलएलबी 3 में. आप एक बार फिर से देखो वीडियो. अक्षय पाजी को आदत है रोल काटने की और मेरा भी काट दिया. माना मैं सुंदर दिखता हूं पाजी लेकिन छोटा सा ही तो रोल था. इस फिल्म में मेरा रोल 3 सेकंड से भी कम था. फिल्म नेटफ्लिक्स पर है, देख लीजिए.

वीडियो में उन्होंने अक्षय कुमार को टैग करते हुए लिखा- आपको टैग कर रहा हूं ताकि आपको देखने को मिले. गजराज राव संग शूट करने का एक्सपीरियंस शानदार था. इस फिल्म में भले ही 2 सेकंड के लिए था लेकिन मैं आभारी हूं.

जॉली एलएलबी 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली थी. फिल्म ने लाइफटाइम 117.60 करोड़ का कलेक्शन किया. ये जॉली एलएलबी फ्रेंचायजी की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही है. ये फिल्म 120 करोड़ के बजट में बनी थी. फिल्म ने 98 परसेंट बजट रिकवर कर लिया है. फिल्म ने पहले हफ्ते में 74 करोड़ कमाए थे.

दूसरे वीक में 29 करोड़ कमाए थे. तीसरे हफ्ते में 7.30 करोड़ कमाए थे. चौथे हफ्ते में 3.94 करोड़ कमाए थे. पांचवे हफ्ते में 2.09 करोड़, छठे हफ्ते में 78 लाख, सातवें हफ्ते में 34 लाख और आठवें हफ्ते में 15 लाख कमाए थे.