एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने नेपोटिज्म को लेकर बात की है. उन्होंने कहा कि फिल्मी फैमिली से आने से आपको फायदे मिल सकते हैं. आपको पहली फिल्म मिल सकती है. लेकिन बाकी का करियर आपनी मेहनत, टैलेंट और ऑडियंस डिसाइड करती है.

नेपोटिज्म पर बोलीं करीना कपूर

बरखा दत्त संग बातचीत में करीना ने इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'नेपोटिज्म आपको डेब्यू करा सकता है. लेकिन लंबा करियर नहीं दिलवा सकता है. ऑडियंस की स्वीकृति आपकी किस्मत तय करती है, आपका सरनेम नहीं.'

करीना से पहले कोरियोग्राफर, डायरेक्टर फराह खान ने भी नेपोटिज्म को लेकर बात की थी. फराहन ने सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट में कहा था, 'जो लोग मुंबई में आथे हैं मैं उनके गुस्से को समझ सकती हूं. उनमें स्टार किड्स या नेपो किड्स को लेकर थोड़ी सी नाराजगी रहती है. उनका गुस्सा लाजमी है. उन्हें घर चलाने के लिए घर महीने कमाना है. अगर देखा जाए तो स्टार किड्स का स्ट्रगल इनके सामने कुछ भी नहीं है.'

इस फिल्म में दिखी थीं करीना कपूर

करीना के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछली बार फिल्म सिंघम अगेन में देखा गया था. इस फिल्म में वो अवनि सिंघम के रोल में थीं. फिल्म में वो फीमेल लीड रोल में थीं. इस फिल्म में अजय देवगन लीड रोल में थे. इसके अलावा दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे.

अब करीना को नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री Dining with the Kapoors में देखा जाएगा. इस डॉक्यूमेंट्री में पूरा कपूर खानदान नजर आने वाला है. 21 नवंबर को इसका स्पेशल प्रीमियर होने वाला है. डॉक्यूमेंट्री का टीजर रिलीज हो गया है. इसमें सभी कपूर्स खाने को लेकर बात करते दिखे हैं. वो बताते हैं कि कैसे वो साथ में मिलकर फेस्टिवल्स पर लंच और डिनर करते हैं.