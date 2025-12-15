जॉन सीना रेसलिंग से हुए रिटायर, वरुण धवन समेत कई सितारों ने यूं दिया फेयरवेल

द रॉक ने भी शेयर किया पोस्ट
वहीं WWE आइकॉन ड्वेन उर्फ द रॉक ने भी ऑनलाइन श्रद्धांजलि दी और लिखा- 'जॉन, आप मेरे पसंदीदा कहावतों में से एक का जीता जागता उदाहरण हैं , ‘महत्वपूर्ण होना अच्छा है, लेकिन अच्छे होना उससे भी ज्यादा जरूरी है’. आपके शानदार WWE करियर के लिए बधाई, मेरे दोस्त. मज़े करो और हमेशा की तरह ‘घर के लिए धन्यवाद.'
अंडरटेकर ने भी की सराहना
द अंडरटेकर ने भी जॉन सीना की खूब सराहना की. उन्होंने लिखा- 'शाबाश! यही मैं तुमसे 23 साल पहले कहा था जब तुमने डेब्यू किया था. आज तुम्हारे आखिरी मैच के दिन मैं फिर से कहता हूं… शाबाश! मेहनत, वफ़ादारी और इज्ज़त सिर्फ शब्द नहीं हैं. 23 सालों तक तुमने इन पर निभाया. हमारे बिज़नेस के लिए तुम्हारा जुनून और फैंस के लिए समर्पण अद्वितीय है. तुम्हारे साथ रिंग शेयर करना और तुम्हारी जर्नी का हिस्सा बनना मेरे लिए सम्मान की बात रही. अपने करियर और बनाई गई यादों पर गर्व महसूस करो. आज आखिरी मैच का मज़ा लो, दोस्त, और एक आखिरी बार… शाबाश.'
लिली सिंह ने जॉन सीना के रिटायरमेंट पर लिखा- 'मैं उनका आखिरी मैच देख रही हूं और पुराने दिन याद कर रही हूं जब मैंने उनके साथ 12 बार काम किया था. जॉन खुद अपने घर आए थे, बिना किसी मैनेजर या एजेंट के. वो सबसे सिंपल और अच्छे इंसान हैं. सामने नहीं देख पाती, लेकिन महसूस कर सकती हूं.'