जॉन सीना रेसलिंग से हुए रिटायर, वरुण धवन समेत कई सितारों ने यूं दिया फेयरवेल

WWE के मशहूर रेसलर जॉन सीना ने अपने रेसलिंग करियर से रिटायर होने की घोषणा कर दी है. उनके आखिरी टीवी मैच में गुनथर ने उन्हें हराया. इसके साथ ही WWE के सबसे बड़े और पॉवरफुल रेसलरों में से एक का करियर खत्म हो गया. जॉन सीना ने हाल ही में इंटरव्यू में रिटायर होने का ऐलान किया. ऐसे में बॉलीवुड हस्तियों ने भी दिग्गज को फेयरवेल दिया.

जॉन सीना ने रेसलिंग से रिटायर होने को लेकर कहा- 'मैंने रिटायर होने का फैसला किया. मैंने WWE से वादा किया था कि जब मेरी ताकत और स्किल्स मैच के लिए पर्याप्त नहीं रहेंगी, तो मैं पीछे हट जाऊंगा. मैं अब 48 साल का हूं और मेरी परफॉर्मेंस पहले जैसी नहीं रही. अब इस काम को अच्छे से करना मेरे बस की बात नहीं है, और यह ठीक है. अब यह नई जेनेलेशन का टाइम है.'

जॉन सीना के लिए वरुण धवन का पोस्ट

जॉन सीना के रिटायर होने के बाद कई बॉलीवुड और इंटरनेशनल स्टार्स ने सोशल मीडिया पर उन्हें सलाम किया. बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने इंस्टाग्राम पर जॉन सीना के रिटायरमेंट को यादगार बनाया. उन्होंने उनके फेमस एंट्रेंस म्यूजिक 'You Can’t See Me' और आखिरी मैच की कुछ धमाकेदार तस्वीरें शेयर कीं.

रणदीप हुड्डा ने शेयर किया खास नोट

एक्टर रणदीप हुड्डा जॉन सीना के साथ उनके अपकमिंग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ‘मैचबॉक्स’ पर काम कर रहे हैं. एक्टर ने भी सीना के WWE से रिटायर होने पर अपना एक नोट शेयर किया. रणदीप ने बताया कि उन्हें इस आइकॉन के साथ काम करते हुए पता चला कि पर्दे के पीछे वह कितने सिंपल और अच्छे इंसान हैं.