'मैं अभी 80 का हूं', आमिर खान के सवाल का जावेद अख्तर ने दिया मजेदार जवाब, फिर मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने मांगी माफी
Spiral Bound Program: स्क्रिप्ट राइटिंग प्रोग्राम 'स्पाइरल बाउंड' में कई फिल्मी सितारों ने शिरकत की. इस दौरान आमिर खान ने जावेद अख्तर से एक ऐसा सवाल पूछा, जिसका उन्होंने जवाब देकर सबको हंसा दिया.
बॉलीवुड के वेटरन गीतकार और स्क्रीनराइटर जावेद अख्तर अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहते हैं. वो अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर हैं. जावेद अख्तर हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात दिग्गज एक्टर आमिर खान से हुई. दोनों की ये मुलाकात बोमन ईरानी के स्क्रिप्ट राइटिंग पहल स्क्रिप्ट राइटिंग प्रोग्राम 'स्पाइरल बाउंड' में हुई, जहां अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन, अनन्या पांडे और ईशान खट्टर समेत कई फिल्मी हस्तियां मौजूद थीं.
मैं अभी 80 साल का हूं- जावेद अख्तर
इवेंट के दौरान आमिर खान ने जावेद अख्तर से सवाल किया कि इतने लंबे करियर और अलग-अलग पीढ़ियों के कलाकारों के साथ काम करने के बावजूद वो खुद को लगातार एक्टिव कैसे रखते हैं. इसका जावेद अख्तर ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'सबसे पहले 'एटीज' मत कहिए, क्योंकि 87 भी उसी में आता है और मैं अभी 80 का हूं. आपने जो 's' लगाया है, उसका मेरी उम्र पर गलत असर पड़ा है.' उनके इस जवाब पर वहां मौजूद सभी लगो हंस पड़े. वहीं, आमिर खान ने मुस्कुराते जावेद अख्तर को 'सॉरी' कहा.
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'एक दिन' को लेकर चर्चा में आमिर खान
वर्क फ्रंट की बात करें तो आमिर खान पिछली बार फिल्म 'सितारे जमीन पर' में नजर आए थे, जिसमें उनकी एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई. वहीं, बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया. फिलहाल आमिर खान फिल्म 'एक दिन' को लेकर चर्चा में हैं. वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. जुनैद खान और साई पल्लवी स्टाटर ये फिल्म 1 मई को रिलीज हो गई है.
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Source: IOCL