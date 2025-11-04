हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडJanuary 2026 Release: नए साल में होने वाला है बॉक्स ऑफिस पर धमाल, जनवरी में हो रही हैं एक से बढ़कर एक फिल्म

January 2026 Release: नए साल में होने वाला है बॉक्स ऑफिस पर धमाल, जनवरी में हो रही हैं एक से बढ़कर एक फिल्म

January 2026 Release: जनवरी के महीने में सिनेमाघरों पर धमाल होने वाला है. नए साल में पहले महीने में ही कई सारी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. आइए आपको इन फिल्मों के बारे में बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 04 Nov 2025 12:55 PM (IST)
साल 2026 बहुत खास होने वाला है. कई बड़ी बॉलीवुड फिल्में साल 2026 में रिलीज होने जा रही हैं. बेहतरीन और शानदार फिल्मों का सिलसिला जनवरी से ही शुरू हो जाएगा. कई बड़ी फिल्मों की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है जिसे लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. कई पैन इंडिया फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाल मचाने वाली हैं. आइए आपको जनवरी 2026 में रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में बताते हैं जिनका फैंस को लंबे समय से इंतजार है.

द राजा साब

इस लिस्ट में सबसे पहले नाम प्रभास की फिल्म द राजा साब का है. ये 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. ये एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है. जिसका टीजर रिलीज हो चुका है. प्रभास की द राजा साब का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म में संजय दत्त विलेन के रोल में नजर आने वाले हैं.

बॉर्डर 2

रिपब्लिक डे के मौके पर आपके अंदर देशभक्ति जगाने के लिए सनी देओल वॉर-ड्रामा लेकर आ रहे हैं. इस फिल्म का नाम बॉर्डर 2 है. बॉर्डर 2 में सनी देओल के साथ दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, वरुण धवन अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. इस फिल्म को लेकर लोगों में बहुत तगड़ा बज है.

ह्यूमन कोकीन

ह्यूमन कोकीन नाम की फिल्म भी जनवरी में रिलीज होने वाली है. ये फिल्म 15 जनवरी को रिलीज होने वाली है मगर इसे लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. फिल्म की रिलीज डेट सामने आ गई है मगर इसे लेकर ज्यादा अपडेट अभी तक नहीं आए हैं.

जन नायकन

थलापति विजय की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. उनके पीछे फैंस दीवाने हैं. जब भी थलापति विजय अपनी किसी फिल्म की अनाउंसमेंट करते हैं तो फैंस खुश हो जाते हैं. थलापति विजय की जन नायकन भी 9 जनवरी को रिलीज होने जा रही है. यानी प्रभास और थलापति विजय का क्लैश होने वाला है.

Published at : 04 Nov 2025 12:55 PM (IST)
