सगाई पर बहन अंशुला को जाह्नवी और खुशी ने इस तरह किया था तैयार, शेयर किया क्यूट वीडियो

अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू करने जा रही हैं. अंशुला ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से सगाई कर ली है. अंशुला और रोहन की सगाई 2 अक्टूबर को हुई है और इस फंक्शन में पूरा कपूर परिवार शामिल हुआ था. इस फंक्शन की कई वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. एक वीडियो सामने आई है जिसमें दोनों बहनें जाह्नवी और खुशी मिलकर बड़ी बहन अंशुला को तैयार करती नजर आ रही हैं.

अंशुला की सगाई में लोगों को जाह्नवी और खुशी कपूर आते हुए नहीं दिखी थीं जिसके बाद से हर किसी को लग रहा था कि दोनों बहनें अंशुला की सगाई में शामिल नहीं हुई हैं. मगर अब सगाई की फोटोज आने के बाद साफ हो गया है कि इस खास दिन पर जाह्नवी और खुशी अपनी बहन के पास ही थीं.









जाह्नवी और खुशी ने किया तैयार

सोशल मीडिया पर अंशुला ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो सगाई के आउटफिट में मेकअप रूम में बैठी हुई हैं और जाह्नवी-खुशी उनके बाल बनाती नजर आ रही हैं. वो उनकी छोटी में टैसेल लगाती नजर आ रही हैं. इस वीडियो में तीनों बहनों के बीच बहुत ही प्यारा बॉन्ड देखने को मिल रहा है. इसके साथ ही अंशुला ने जाह्नवी और खुशी के साथ पोज दिए हैं. ये फोटोज और वीडियो खूब वायरल हो रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Anshula Kapoor (@anshulakapoor)

अंशुला ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा- मुझे तब तक अंदाजा नहीं था कि मुझे उनके शांत प्यार की कितनी जरूरत थी जब तक वो मुझे नहीं मिला. ऐसा प्यार जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती - बस सही समय पर एक हग, एक हाथ जो मेरा हाथ थाम लेता है, एक नजर जो कहती है हम तुम्हारे साथ हैं. वो प्यार जो धीरे से आता है, लेकिन मेरे दिल में जोर से रहता है. मेरे साउंडिंग बोर्ड, मेरी चियरलीडर्स और मेरा अनकहा कंफर्ट. मेरे सॉफ्ट स्पेस बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया. आईलवयू.

