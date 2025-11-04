'फोन भूत' के 3 साल पूरे, जैकी श्रॉफ ने पुरानी यादों को किया ताजा

हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘फोन भूत’ को रिलीज हुए पूरे 3 साल हो गए हैं. इस खास मौके पर मंगलवार यानी आज एक्टर जैकी श्रॉफ ने फिल्म से जुड़ी पुरानी यादों को ताजा किया. जिन्हें देखकर फैंस भी पुराने दिनों में लौट गए.

जैकी श्रॉफ ने आज अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म से जुड़ी पुरानी यादों को ताजा करते हुए एक क्लिप पोस्ट किया, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "फिल्म फोन भूत के रिलीज के 3 साल पूरे हो गए हैं."





फिल्म की कास्ट

गुरमित सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म ‘फोन भूत’ में कैटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी, ईशान खट्टर, जैकी श्रॉफ और शीबा चड्ढा मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म की कहानी मेजर (सिद्धांत चतुर्वेदी) और गुल्लू (ईशान खट्टर) नाम के दोस्तों की होती है, जिन्हें भूतों का बहुत शौक होता है. दोनों के घर के सामान और दीवारें भूतिया जगहों की याद दिलाती हैं.



फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी में एक दिन दोनों भूतिया थीम वाली पार्टी ऑर्गनाइज करते हैं. पार्टी में दोनों को करंट लगता है, जिसके बाद उन्हें भटकती आत्मा रागिनी (कैटरीना कैफ) दिखने लगती है. वह तांत्रिक आत्माराम (जैकी श्रॉफ) से अपने प्रेमी को बचाने के लिए दोनों को एक बिजनेस आइडिया देती है. साथ ही वह उन दोनों को पैसा और शोहरत दिलाने में मदद करने का वादा करती है.

गुल्लू और मेजर इस बात पर हामी भर देते हैं और फोन भूत हेल्पलाइन की शुरुआत करते हैं. लेकिन, कहानी में तब एक रोमांचक मोड़ आता है जब उन्हें पता चलता है कि रागिनी आत्माराम से बदला लेने के लिए उनके पास आई थी, क्योंकि इस तांत्रिक ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी.

जैकी श्रॉफ का करियर

एक्टर जैकी श्रॉफ ने अपने करियर में लगभग 220 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. अब वो समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा' में नजर आएंगे. फिल्म में जैकी के अलावा, नीना गुप्ता, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे भी नजर आएंगी.

इसका निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया है. करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, शरीन मंट्री केडिया और किशोर अरोड़ा द्वारा निर्मित फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी.