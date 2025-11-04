हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकनाड़ा टूर में 3 घंटे लेट पहुंची थीं माधुरी दीक्षित, भड़के फैंस, बोले- 'सबसे खराब शो, पैसे रिफंड करो'

कनाड़ा टूर में 3 घंटे लेट पहुंची थीं माधुरी दीक्षित, भड़के फैंस, बोले- 'सबसे खराब शो, पैसे रिफंड करो'

Madhuri Dixit Trolling: टोरंटों में टूर को लेकर माधुरी दीक्षित काफी ट्रोल हो रही हैं. कई यूजर्स ने माधुरी के टोरंटो टूर को समय की और पैसों की बर्बादी बताया है और वे अपना रिफंड मांग रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 04 Nov 2025 02:07 PM (IST)
कुछ दिन पहले, बॉलीवुड स्टार माधुरी दीक्षित ने अनाउंस किया था कि वह अमेरिका और कनाडा के एक इंटरनेशनल टूर पर जा रही हैं. ये टूर 2 नवंबर को कनाडा के टोरंटो में शुरू हुआ था. कई फैंस ने टिकट बुक किए और माधुरी का मैडिक लाइव देखने के लिए द थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो पहुंच गए. लेकिन कई सोशल मीडिया यूजर्स के अनुसार, दर्शकों को निराशा ही हाथ लगी और अब माधुरी दीक्षित को इस इवेंट की वजह से काफी ट्रोल किया जा रहा है.

कानाडा टूर के लिए ट्रोल हो रही हैं माधुरी दीक्षित
दरअसल बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित को उनके कनाडा टूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से काफी ट्रोल होना पड़ रहा है. इस क्लिप में अभिनेत्री मंच पर परफॉर्म करती दिखाई दे रही हैं.  इसे कई लोगों ने शेयर किया और दावा किया कि वह अपने शो के लिए लगभग तीन घंटे देरी से पहुंचीं थीं. वहीं माधुरी दीक्षित के टोरंटो में हुए पहले कॉन्सर्ट में शामिल हुए कई फैंस ने आयोजकों द्वारा शेयर की गई पोस्ट के कमेंट सेक्शन में अपना रिएक्शन दिया हैं.  इन पोस्ट्स के अनुसार, माधुरी शो के लिए देर से पहुंचीं. उन पर जल्दी निकलने, देरी के लिए माफ़ी न माँगने और डांस परफॉर्मेंस देने के बजाय इंटरव्यू देने का आरोप लगाया गया है.

 

 
 
 
 
 
समय की बर्बादी बता रहे लोग, मांग रहे रिफंड
 एक नाराज़गी भरे कमेंट में लिखा था, "समय की बर्बादी. उन्होंने परफॉर्म नहीं किया. 15 मिनट में ही सब जाने लगे, रिफंड मांगेंगे, वे 3 घंटे तक स्टेज पर नहीं आईं.” एक और ने लिखा, “ 2/25 नवंबर को टोरंटो में हुआ शो सबसे खराब था, इंटरव्यू के तौर पर इसका एड नहीं किया गया था. शुरुआती कार्यक्रम औसत दर्जे के थे और जब क्वीन रात 10 बजे पहुंचीं, तो उन्होंने परफॉर्म करने के बजाय बैठकर इंटरव्यू दिया. मुझे रिफंड चाहिए, समय और पैसे की बर्बादी,” कई और ने भी ऐसे ही कमेंट किए हैं.

 

 
 
 
 
 
नेहा कक्कड़ भी हुई थीं ट्रोल
 इसी साल की शुरुआत में सिंगर नेहा कक्कड़ की ट्रोल हुई थीं.  उन्हें मेलबर्न कॉन्सर्ट में देर से पहुंचने पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. बाद में सिंगर ने आयोजकों पर खराब व्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए माफ़ी मांगी थीय. फ़िलहाल, माधुरी दीक्षित और उनकी टीम ने इस घटना के बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट  जारी नहीं की है.य 

 

 

Published at : 04 Nov 2025 02:07 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit
