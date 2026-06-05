आयशा श्रॉफ ने वेडिंग एनिवर्सरी पर पति जैकी श्रॉफ पर लुटाया प्यार, शेयर की खूबसूरत फोटोज

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जैकी श्रॉफ और उनकी पत्नी आयशा श्रॉफ की 5 जून को वेडिंग एनिवर्सरी है. इस कपल की शादी को 39 साल पूरे गए हैं. इसके अलावा आयशा आज ही के दिन अपना 66वां बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रही हैं. इस डबल सेलिब्रेशन के खास मौके पर आयशा ने सोशल मीडिया पर पुरानी यादों का पिटाया खोला है.

'मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सहारे...'

आयशा श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई पुरानी और खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में उनके डेटिंग के दिनों से लेकर शादी तक के सफर की झलक देखने को मिल रही है. तस्वीरें शेयर करते हुए आयशा ने कैप्शन में लिखा, 'मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सहारे को शादी की सालगिरह की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.'

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जैकी श्रॉफ ने शेयर किया वीडियो

वहीं, जैकी श्रॉफ ने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया है, जिसमें आयशा की ढेर सारी तस्वीरें हैं. इस पोस्ट के जरिए उन्होंने पत्नी को जन्मदिन और शादी की सालगिरह की बधाई दी. इसके साथ जैकी ने कैप्शन में दिल वाला इमोजी भी शेयर किया है. जैकी श्रॉफ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

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कब हुई थी जैकी श्रॉफ और आयशा श्रॉफ की शादी?

बता दें कि जैकी और आयशा की लव स्टोरी 1980 के दशक में शुरू हुई थी. जग्गू दादा ने कई बार बताया है कि जब उन्होंने आयशा को पहली बार देखा था, तभी उन्हें उनसे प्यार हो गया था. लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद इस कपल ने साल 1987 में शादी कर ली. जैकी और आयशा के दो बच्चे बेटे टाइगर श्रॉफ और बेटी कृष्णा श्रॉफ हैं.

'द ग्रेट इंडियन सुपरहीरो' को लेकर चर्चा में जैकी

बता दें कि जैकी श्रॉफ ने 1983 में आई फिल्म 'हीरो' से अपने करियर की शुरुआत की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. इसके बाद उन्होंने 'राम लखन', 'परिंदा', 'रंगीला' और 'देवदास' जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया. जैकी इन दिनों अपनी फिल्म 'द ग्रेट इंडियन सुपरहीरो' को लेकर चर्चा में हैं, जो 29 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

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