एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रहती हैं. सोनाक्षी की जब से जहीर इकबाल के साथ शादी हुई है तब से कई बार उनकी प्रेग्नेंसी की अफवाह उड़ चुकी है. सोनाक्षी ने भारती सिंह के पॉडकास्ट में कहा था कि लोगों के मुताबिक मैं तो 16 महीने से प्रेग्नेंट हूं. हालांकि, अब एक बार फिर सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी की अफवाहें उड़ रही हैं.

द बैंग टूर के पोस्टर से गायब दिखीं सोनाक्षी सिन्हा

दरअसल, सोनाक्षी सिन्हा सलमान खान के द-बैंग टूर का हिस्सा थीं. लेकिन अब सोनाक्षी सिन्हा का द-बैंग टूर के पोस्टर से नाम हट गया है. अब सोनाक्षी इस टूर का हिस्सा नहीं हैं और एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है. नए पोस्टर में तमन्ना भाटिया, जैकलीन फर्नांडिस, मनीष पॉल, प्रभु देवा, सुनील ग्रोवर और स्टेबिन बेन नजर आए. सोनाक्षी इसमें नहीं दिखीं. इस टूर का पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है. द बैंग टूर 14 नवंबर से शुरू होगा.

इसी के बाद से फैंस पूछने लगे कि क्या सोनाक्षी सिन्हा प्रेग्नेंट हैं. Reddit यूजर ने लिखा- सोनाक्षी द बैंग टूर से बाहर हो गई हैं, जो दुबई में शुक्रवार से शुरू होना है. तो क्या सोनाक्षी सिन्हा प्रेग्नेंट हैं? एक यूजर ने लिखा- शायद सोनाक्षी प्रेग्नेंट हैं इसीलिए इस टूर का अब हिस्सा नहीं हैं.

अब सोनाक्षी सच में प्रेग्नेंट हैं या नहीं इसे लेकर एक्ट्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.

बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा ने 23 जून 2024 में जहीर इकबाल संग शादी की थी. ये शादी प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी. सोनाक्षी और जहीर ने कोर्ट मैरिज की थी. उनकी शादी में सिर्फ करीबी दोस्त और घरवाले ही शामिल हुए थे. सोनाक्षी और जहीर अपनी शादी में बेहद खुश हैं. दोनों साथ में अक्सर नजर आते हैं. सोनाक्षी और जहीर के मस्ती भरे वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं.