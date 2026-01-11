इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग का निधन, दिल्ली में आया हार्ट अटैक

इंडियन आइडल 3 के विनर रहे प्रशांत तमांग का रविवार को निधन हो गया. प्रशांत तमांग 43 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए. उनके निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक क लहर है.

दिल्ली में हुआ प्रशांत तमांग का निधन

प्रशांत तमांग का हार्ट अटैक की वजह से अपने दिल्ली के जनकपुरी स्थित घर में निधन हुआ. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें हार्ट अटैक के बाद द्वारका के हॉस्पिटल में ले जाया गया. जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. अरुणाचल प्रदेश में एक प्रोग्राम पूरा करने के बाद वो अपनी मौत से कुछ समय पहले ही दिल्ली लौटे थे. अटैक आने से पहले उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई परेशानी नहीं थी.

प्रशांत तमांग की जर्नी

बता दें कि प्रशांत का जन्म 4 जनवरी 1983 में हुआ था. प्रशांत ने यंग एज में ही पिता को खो दिया था. इसके बाद फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल की जॉब की. यहां उन्होंने पुलिस ऑर्केस्ट्रा के साथ गाना गाया.

2007 में प्रशांत ने इंडियन आइडल 3 के लिए ऑडिशन दिया. इस ऑडिशन ने उनकी जिंदगी बदल दी. वो इस शो के विनर बने और घर-घर में पहचाने जाने लगे. इंडियन आइडल जीतने के बाद तमांग ने अपना एल्बम धन्यवाद रिलीज किया. इसके अलावा देश-विदेश में कई शो किए. इसके बाद उन्होंने म्यूज़िक करियर बनाते हुए खुद को प्लेबैक और लाइव परफॉर्मर के तौर पर स्टैब्लिश किया.

सलमान खान की फिल्म नजर आएंगे प्रशांत

इसी के साथ उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया. 2010 में नेपाली हिट फिल्म गोरखा पलटन से डेब्यू किया. उन्होंने Angalo Yo Maya Ko, किना माया मा, Nishani, Pardesi, and Kina Mayama जैसी फिल्में कीं. उन्होंने पाताल लोक 2 में भी काम किया. उनके रोल को फैंस ने बहुत पसंद किया. अब वो सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान में नजर आएंगे.