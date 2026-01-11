हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग का निधन, दिल्ली में आया हार्ट अटैक

इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग का निधन, दिल्ली में आया हार्ट अटैक

इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग अब इस दुनिया में नहीं रहे. प्रशांत का हार्ट अटैक से निधन हो गया है. उन्हें दिल्ली में हार्ट अटैक आया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Jan 2026 02:31 PM (IST)
Preferred Sources

इंडियन आइडल 3 के विनर रहे प्रशांत तमांग का रविवार को निधन हो गया. प्रशांत तमांग 43 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए. उनके निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक क लहर है.  

दिल्ली में हुआ प्रशांत तमांग का निधन

प्रशांत तमांग का हार्ट अटैक की वजह से अपने दिल्ली के जनकपुरी स्थित घर में निधन हुआ. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें हार्ट अटैक के बाद द्वारका के हॉस्पिटल में ले जाया गया. जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. अरुणाचल प्रदेश में एक प्रोग्राम पूरा करने के बाद वो अपनी मौत से कुछ समय पहले ही दिल्ली लौटे थे. अटैक आने से पहले उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई परेशानी नहीं थी.

प्रशांत तमांग की जर्नी

बता दें कि प्रशांत का जन्म 4 जनवरी 1983 में हुआ था. प्रशांत ने यंग एज में ही पिता को खो दिया था. इसके बाद फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल की जॉब की. यहां उन्होंने पुलिस ऑर्केस्ट्रा के साथ गाना गाया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prashant Tamang (@prashanttamangofficial)

2007 में प्रशांत ने इंडियन आइडल 3 के लिए ऑडिशन दिया. इस ऑडिशन ने उनकी जिंदगी बदल दी. वो इस शो के विनर बने और घर-घर में पहचाने जाने लगे.  इंडियन आइडल जीतने के बाद तमांग ने अपना एल्बम धन्यवाद रिलीज किया. इसके अलावा देश-विदेश में कई शो किए. इसके बाद उन्होंने म्यूज़िक करियर बनाते हुए खुद को प्लेबैक और लाइव परफॉर्मर के तौर पर स्टैब्लिश किया.

सलमान खान की फिल्म नजर आएंगे प्रशांत

इसी के साथ उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया. 2010 में नेपाली हिट फिल्म गोरखा पलटन से डेब्यू किया. उन्होंने Angalo Yo Maya Ko, किना माया मा, Nishani, Pardesi, and Kina Mayama जैसी फिल्में कीं. उन्होंने पाताल लोक 2 में भी काम किया. उनके रोल को फैंस ने बहुत पसंद किया. अब वो सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान में नजर आएंगे.

Published at : 11 Jan 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
'हिजाब वाली प्रधानमंत्री की बात सपना', ओवैसी के बयान पर रामभद्राचार्य बोले साडी वाली PM बनेगी
'हिजाब वाली प्रधानमंत्री की बात सपना', ओवैसी के बयान पर रामभद्राचार्य बोले साडी वाली PM बनेगी
इंडिया
Somnath Swabhiman Parv: PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
क्रिकेट
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
टेलीविजन
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ आकांक्षा का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, रोमांटिक तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, देखें रोमांटिक तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Somnath Visit : डमरू के बाद ढोल बजाने और 108 घोड़ों की शौर्य यात्रा को देख दंग रह गए लोग
Syria पर Trump ने किया बहुत बड़ा हमला, अमेरिका का दावा कि कई ISIS ठिकाने हुए ध्वस्त
Bihar के Hazipur में कंबल वितरण के दौरान मची लूट, मौका देख निकले Chirag । Breaking News
Ankita Bhandari Murder Case में बंद के ऐलान पर बंटे व्यापारी, CBI जांच की मांग पर बढ़ा विवाद
PM Modi Somnath Visit : सोमनाथ में पीएम मोदी की भव्य रैली में उमड़ी हजारों की भीड़
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
'हिजाब वाली प्रधानमंत्री की बात सपना', ओवैसी के बयान पर रामभद्राचार्य बोले साडी वाली PM बनेगी
'हिजाब वाली प्रधानमंत्री की बात सपना', ओवैसी के बयान पर रामभद्राचार्य बोले साडी वाली PM बनेगी
इंडिया
Somnath Swabhiman Parv: PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
क्रिकेट
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
टेलीविजन
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ आकांक्षा का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, रोमांटिक तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, देखें रोमांटिक तस्वीरें
इंडिया
Weather Update: देशभर में मौसम ने बदला रुख: दक्षिण भारत में बारिश-आंधी का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर और घना कोहरा
देशभर में मौसम ने बदला रुख: दक्षिण भारत में बारिश-आंधी का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर और घना कोहरा
विश्व
Pakistan Terrorism: 'पाकिस्तानी सेना मुझे देती है न्योता...', लश्कर के आतंकी ने खोली आसिम मुनीर की पोल
'पाकिस्तानी सेना मुझे देती है न्योता...', लश्कर के आतंकी ने खोली आसिम मुनीर की पोल
हेल्थ
Longevity Tips: लंबी उम्र चाहते हैं तो आज से ही शुरू करें ये काम, जानें देश के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट के 10 टिप्स
लंबी उम्र चाहते हैं तो आज से ही शुरू करें ये काम, जानें देश के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट के 10 टिप्स
यूटिलिटी
26 जनवरी की परेड में होना चाहते हैं शामिल, जानें कहां से मिलेगा टिकट और क्या है प्रॉसेस?
26 जनवरी की परेड में होना चाहते हैं शामिल, जानें कहां से मिलेगा टिकट और क्या है प्रॉसेस?
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget