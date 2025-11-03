इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. भारत ने वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 जीत लिया है. इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को करारी मात दी. हर तरफ खुशी का माहौल है. देश जश्न में डूबा है. बॉलीवुड सेलेब्स भी लगातार पोस्ट कर रहे हैं. उन्होंने वुमेन्स क्रिकेट टीम को जीत की बधाई दी है.

अजय देवगन ने दी बधाई

अजय देवगन ने लिखा, 'एक ऐसी रात जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता. थैंक्यू चैम्पियन्स. इस टीम ने दुनिया को बता दिया कि सच्ची हिम्मत और विश्वास क्या कर सकता है.'

A night we’ll never forget. Thank you, champions 💙 This team has shown the world what true grit and belief can do! 🇮🇳 pic.twitter.com/3Qj8SyTCOo — Ajay Devgn (@ajaydevgn) November 2, 2025

ऋतिक रोशन ने भी जताई खुशी

ऋतिक रोशन ने लिखा, 'जीत गए. ऐतिहासिक. बधाई हो इंडिया को पहली महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत पर. ये शुरुआत है अभी और बाकी हैं. मेरा बहुत प्यार और सम्मान.'

Jeet gaye!! 🥳

HISTORIC! Congratulations Team India on our first Women's Cricket World Cup win. To the beginning of many more.. All my love & respect 🇮🇳♥️ https://t.co/fm7qQMarru — Hrithik Roshan (@iHrithik) November 2, 2025

वहीं कंगना रनौत ने लिखा- हम हैं विश्व चैंपियन. भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे विश्व कप 2025 जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. हमारी बेटियों ने दिखा दिया कि दृढ़ निश्चय और टीम स्पिरिट से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है. जय हिन्द !!

हम हैं विश्व चैंपियन!



भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे विश्व कप 2025 जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!



हमारी बेटियों ने दिखा दिया कि दृढ़ निश्चय और टीम स्पिरिट से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है।



जय हिन्द !! https://t.co/LufOsNNpPz — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 2, 2025

सनी देओल ने लिखा ये पोस्ट

सनी देओल ने लिखा- हिंदुस्तान जिंदाबाद. आज मेरी बहनों ने इतिहास रच दिया. पहला वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया का. क्या कमाल कर दिखाया. इस अजेय महिला शक्ति पर गर्व है. आपने तिरंगे को ऊंचा किया है. ये जीत हर हिंदुस्तानी की जीत है.

View this post on Instagram A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

सोशल मीडिया पर नीता अंबानी की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें वो तिरंगा लहराते हुए खुशी जाहिर कर रही हैं. नीता अंबानी मैच देखने के लिए स्टेडियम पहुंची थी. इंडिया की जीत पर वो बहुत एक्साइट हो गईं. उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखी.

View this post on Instagram A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

View this post on Instagram A post shared by Anupam Kher (@anupampkher)

अनुपम खेर ने वुमेन्स क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए लिखा- जीत…..जीत…. जीत… भारत की जीत. भारत माता की जय. वंदे मातरम्. इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैम्पियन.









करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा ने भी पोस्ट करके इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम को बधाई दी.