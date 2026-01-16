भारत के सबसे अमीर एक्टर्स: टॉप 5 की लिस्ट बॉलीवुड का कब्जा, साउथ से एक ही नाम

बॉलीवुड से लेकर साउथ के तमाम सितारे अपनी फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट सहित कई और जरियों से खूब कमाई करते हैं और अपने बैंक बैलेंस में इजाफा करते रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के टॉप 5 सबसे अमीर सितारों की लिस्ट पर बॉलीवुड का कब्जा है और साउथ का एक ही स्टार इस लिस्ट में शामिल हो पाया है. चलिए यहां भारत के टॉप 5 सबसे अमीर सितारों की लिस्ट जानते हैं साथ ही उनकी नेटवर्थ भी जानेंगे.

शाहरुख खान

शाहरुख खान देश ही नहीं दुनिया के सबसे अमीर एंटरटेनर के रूप में पहले नंबर पर हैं. उनकी नेटवर्थ 12 हजार 490 करोड़ रुपये (1.4 बिलियन डॉलर) है. वे भारत के पहले बिलेनियर अभिनेता है. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में बताया गया है, "बॉलीवुड के बादशाह, शाहरुख खान (59), 12 हजार 490 करोड़ रुपये की नेटवर्थ के साथ पहली बार अरबपति क्लब में शामिल हुए हैंय" खबरों के मुताबिक, शाहरुख खान 2025 में बॉलीवुड के सबसे अमीर एक्टर हैं.





सलमान खान

बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान भी देश के टॉप 5 एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं. वे फिल्मों, रियलिटी शो सहित कई जरियों से कमाई करते हैं. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक सलमान खान की नेटवर्थ 2 हजार 900 करोड़ रुपये है.





अमिताभ बच्चन

बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन भारत के सबसे अमीर टॉप 5 की लिस्ट में शामिल होने वाले तीसरे एक्टर हैं. बिग बी भी फिल्मों, क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति और ब्रांड एंडोर्सटमेंट से खूब कमाई करते हैं. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक सदी के महानायक 1 हजार 630 करोड़ है.





अक्षय कुमार

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार भी देश के सबसे अमीर टॉप 5 एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, अक्षय कुमार की नेटवर्थ लगभग 2,500 करोड़ रुपये है. उनकी कमाई की बात करें तो, वे एक फिल्म के लिए लगभग 60-90 करोड़ रुपये लेते हैं. इसके अलावा, वे अपने प्रोडक्शन हाउस 'केप ऑफ गुड फिल्म्स' से भी अच्छी कमाई करते हैं, जिसने 'एयरलिफ्ट', 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' और 'पैड मैन' जैसी हिट फिल्में बनाई हैं.





नागार्जुन अक्किनेनी

देश के सबसे अमीर टॉप 5 एक्टर्स की लिस्ट में साउथ से सिर्फ एक ही एक्टर नागार्जुन अक्किनेनी शामिल हो पाए हैं. डीएनए, द टाइम्स ऑफ इंडिया और पब्लिकली अवेलेबल आंकड़ों के मुताबिक, नागार्जुन अक्किनेनी की एक्सपेक्टेड नेटवर्थ 3 हजार करोड़ से 35 सौ करोड़ रुपये आंकी गई है. वे फिल्मों के अलावा कई अन्य सोर्स से भी खूब कमाई करते हैं.



