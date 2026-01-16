क्या धनुष और मृणाल ठाकुर वैलेंटाइन डे पर कर रहे हैं शादी? जानें- रूमर्स का सच

साउथ स्टार धनुष और मृणाल ठाकुर के काफी समय से एक-दूसरे को डेट करने के रूमर्स फैले हुए हैं. वहीं अगर ताजा अफवाहों की मानें तो, यह जोड़ा इस साल वैलेंटाइन डे (14 फरवरी) पर शादी के बंधन में बंधने वाला है. हालांकि न तो मृणाल और न ही धनुष ने अभी तक इन रूमर्स पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

क्या शादी के बंधन में बंधने वाले हैं धनुष-मृणाल?

फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, धनुष और मृणाल ठाकुर इस वैलेंटाइन डे पर इंटीमेट शादी की करने की प्लानिंग कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक इस जोड़ी की शादी में करीबी परिवार के सदस्य और दोस्त ही शामिल होंगे. वहीं धनुष और मृणाल की शादी के रूमर्स ने फैंस को एक्साइटेड कर दिया है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि दोनों अभिनेताओं में से किसी ने भी अभी तक इन अफवाहों को कंफर्म या खारिज करते हुए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की है.

मृणाल ठाकुर और धनुष के डेटिंग रूमर्स कैसे फैले?

मृणाल ठाकुर और धनुष के लव अफेयर की अफवाहें काफी समय से सुर्खियों में हैं. इसकी शुरुआत अगस्त 2025 में हुई जब धनुष को मृणाल की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' के प्रीमियर पर देखा गया था. इससे पहले, धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' की रैप-अप पार्टी में मृणाल की मौजूदगी ने भी लोगों का ध्यान खींचा था. दिलचस्प बात यह है कि मृणाल इंस्टाग्राम पर धनुष की बहनों, डॉ. कार्तिका कार्तिक और विमला गीता को फॉलो करती हैं.

मृणाल ने धनुष संग डेटिंग के रूमर्स पर क्या कहा था?

वहीं इससे पहले, न्यूज़18 शोशा की रिपोर्ट में कहा गया था कि एक सूत्र ने धनुष और मृणाल के डेटिंग को कंफर्म करते हुए कहा था, “जी हां, यह सच है कि वे डेटिंग कर रहे हैं. लेकिन यह रिश्ता अभी नया है और वे इसे पब्लिकली या मीडिया के सामने ऑफिशियली कंफर्म करने की कोई योजना नहीं बना रहे हैं. साथ ही, वे बाहर घूमने-फिरने और लोगों के साथ देखे जाने से बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं. उनके दोस्त उनका दिल से सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके वैल्यू, पसंद और व्यूज एक दूसरे से काफी मैच करते हैं.” इन सबके बीच मृणाल ने पिछले साल धनुष संग अपनी डेटिंग की अटकलों पर यह क्लियिफिकेशन दिया था कि धनुष “सिर्फ एक अच्छे दोस्त” हैं.

धनुष की पिछली शादी

धनुष की बात करें तो, उनकी पहले ऐश्वर्या रजनीकांत से 18 साल तक शादी रही थी, जिसके बाद उन्होंने 2022 में सैपरेसन की अनाउंसमेंट की थी. दोनों की मुलाकात उनकी 2003 में आई फिल्म 'कधल कोंडेन' के सेट पर हुई थी। उनके दो बेटे हैं यात्रा और लिंगा.