14 सालों में बिल्कुल नहीं बदलीं ‘विवाह’ की पूनम, लेटेस्ट तस्वीरें देख लोग हैरान

हाल ही में फिल्म फिल्म निर्माता/निर्देशक सूरज बड़जात्या के बेटे देवांश बड़जात्या की शादी हुई है. इस वेडिंग रिसेप्शन में तमाम बॉलीवुड सेलेब्स शामिल होने पहुंचे थे. लेकिन लोगों की नजरें टिकीं तो सूरज बड़जात्या की फिल्म 'विवाह' की 'पूनम' पर. अमृता इस वेडिंग रिसेप्शन के फंक्शन में वैसी ही लग रही थीं जैसी वो 14 साल पहले लगा करती थीं. एक्ट्रेस की ये फोटोज भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

नीले रंग के लहंगे में खूबसूरत दिखीं अमृता

वेडिंग रिसेप्शन में अमृता राव नीले रंग के खूबसूरत लहंगे में नजर आईं. उन्होंने ब्लू सिल्क ब्रोकैड का लहंगा पहना था, जिस पर फूलों की डिजाइन और सिल्वर बॉर्डर बनी हुई थी. इसके साथ उन्होंने वी-नेक ब्लाउज पहना था, जिस पर सिल्वर कढ़ाई और वर्क किया गया था.

सादगी ने लूटा दिल

अमृता ने अपने लुक को नेकलेस, झुमके और चूड़ियों से पूरा किया. उन्होंने अपने बालों को खुला रखा और मिनिमल मेकअप किया, जिससे उनका नैचुरल लुक और भी निखरकर सामने आया. जैसे ही उनका वीडियो सोशल मीडिया पर आया, फैंस ने तारीफों की बाढ़ आ गई.



विवाह की पूनम लगती हैं अमृता

सोशल मीडिया पर इन फोटोज को देखकर अमृता के फैंस हैरान रह गए. 14 सालों में एक्ट्रेस के लुक में कुछ भी नहीं बदला है. कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इन फोटोज पर कमेंट कर लिखा, 'विवाह' की पूनम जैसी ही लगती हैं.



विवाह फिल्म से मिली थी पहचान

बता दें, अमृता राव ने बॉलीवुड में कई यादगार फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पहचान साल 2006 में आई फिल्म 'विवाह' से मिली थी. इसमें उनके साथ शाहिद कपूर नजर आए थे. इस फिल्म में उनका संस्कारी किरदार लोगों को बहुत पसंद आया था. लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहने के बाद अमृता राव ने फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' से वापसी की. इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार और अरशद वारसी लीड रोल में थे.