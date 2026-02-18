बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट: जनवरी में बंपर कमाई, हिंदी को पछाड़ साउथ बना नंबर 1

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office Report: जनवरी में बॉक्स ऑफिस पर 1327 करोड़ की बंपर कमाई, जानें हिंदी vs साउथ में कौन रहा नंबर 1

Box Office Report: जनवरी में बॉक्स ऑफिस पर 1327 करोड़ की बंपर कमाई, जानें हिंदी vs साउथ में कौन रहा नंबर 1

India Box Office Report January 2026: जनवरी महीने में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन हुआ है. रिपोर्ट बताती है कि ये कमाई 2025 के मुकाबले 30% ज्यादा है. साउथ और बॉलीवुड में किसने ज्यादा कमाई की है, जानें

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 18 Feb 2026 06:51 PM (IST)
Preferred Sources

India Box Office Report January 2026: साल 2026 की शुरुआत इंडियन बॉक्स ऑफिस के लिए धमाकेदार रही है. जनवरी महीने में रिलीज हुई फिल्में ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही है. सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु, मराठी फिल्मों ने शानदार कलेक्शन किया है. जनवरी 2026 की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ चुकी है. आपको बताते हैं कि इस महीने किस फिल्म का दबदबा रहा है? और किस लैंग्वेज की फिल्मों ने कितनी कमाई की है.

जनवरी 2026 बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

ऑरमैक्स मीडिया रिपोर्ट ने जनवरी 2026 की रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2026 में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल 1327 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. ये कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा है. पिछले साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर कुल 1020 करोड़ की कमाई हुई थी.

ये रिपोर्ट सिने लवर्स को खुश करने वाली है. साथ ही फिल्म मेकर्स और इंडस्ट्री के लिए भी पॉजिटिव ट्रेंड है.   


Box Office Report: जनवरी में बॉक्स ऑफिस पर 1327 करोड़ की बंपर कमाई, जानें हिंदी vs साउथ में कौन रहा नंबर 1

जनवरी 2026 में ज्यादा कमाई वाली टॉप 10 फिल्में

बॉक्स ऑफिस पर साउथ और हिंदी फिल्म यानि इन दो लैंग्वेज का दबदबा रहा है. टॉप 10 में साउथ की चार फिल्में हैं, वहीं हिंदी की तीन फिल्में शामिल है.

  • 'बॉर्डर 2' ने ₹78 करोड़ की शानदार कमाई के साथ टॉप पोज़िशन हासिल की है.
  • तेलुगू की 'मना शंकरा वारा प्रसाद गारू' (Mana Shankara Vara Prasad Garu) 257 करोड़ की कमाई के साथ दूसरे नंबर पर है.
  • तीसरे नंबर पर प्रभास की 'द राजा साब' (The RajaSaab) है जिसने कुल 173 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • तेलुगू की कॉमेडी फिल्म अनगनगा ओका राजू चौथे नंबर है. इस फिल्म ने 63 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • पांचवे नंबर पर तमिल की एक्शन फिल्म पराश्कति है जिस ने 62 करोड़ कमाए हैं.
  • छठें पर क्राइम थ्रिलर फिल्म मर्दानी 3 है जिसने 61 करोड़ की कमाई की है.
  • सातवें नंबर पर बॉलीवुड फिल्म Ikkis है जिसने 38 करोड़ कमाए हैं.
  • आठवें नंबर पर थलाइवर थम्बी थलाइमायल (36 करोड़), नौंवें पर 'नारी नारी नडुमा मुरारी' (31 करोड़) और,
  • 28 करोड़ की कमाई के साथ क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम फिल्म दसवें नंबर पर है.

अगर लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस पर हिंदी और तेलुगु फिल्मों का बराबर दबदबा रहा है. ऑरमैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदी का 39%, तेलुगु 39%, तमिल  11%, मलयालम, 4% और अन्य लैंग्वेज का शेयर 7% है.

हिंदी Vs साउथ- कौन बना नंबर 1

जनवरी 2026 में साउथ की ज्यादा फिल्में रिलीज हुई हैं और कलेक्शन भी हिंदी के मुकाबले साउथ फिल्म का ज्यादा रहा है. 

जनवरी महीने में तीन बॉलीवुड फिल्में रिलीज हुईं. जिनका कुल कलेक्शन 477 करोड़ रहा.

  1. बॉर्डर 2- 378 करोड़
  2. मर्दानी 3- 61 करोड़
  3. इक्कीस- 38 करोड़

वहीं, थियेटर में कुल 6 साउथ की फिल्में रिलीज हुईं जिनका कलेक्शन 622 करोड़ रहा.

  1. माना शंकरा वरा प्रसाद गरु- 257 करोड़
  2. द राजासाब-173 करोड़
  3. अनगनगा ओका राजू- 63 करोड़
  4. पराशक्ति- 62 करोड़
  5. थलाइवर थम्बी थलाइमायल- 36 करोड़
  6. नारी नारी नडुमा मुरारी- 31 करोड़

टोटल कलेक्शन- 622 करोड़

तो अगर कलेक्शन को कंपेयर करें तो जनवरी में कमाई के मामले में साउथ सिनेमा हिंदी से आगे रहा. 

2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्में

यह साल इंडियन सिनेमा के लिए पहले से कहीं ज्यादा बड़ा साबित हो सकता है. जनवरी तो बस एक मजबूत शुरुआत है, क्योंकि आगे कई मोस्ट-अवेटेड फिल्में रिलीज लाइन-अप में हैं.

मार्च में 'धुरंधर 2' रिलीज होने वाली है, वहीं 'टॉक्सिक' को लेकर भी जबरदस्त एक्साइटमेंट है. इसके अलावा शाहरुख खान की 'किंग', रणबीर कपूर की 'रामायण पार्ट 1', एक्टर विजय की 'जन नायकन', संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट', सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान', सनी देओल की 'गबरु', आलिया भट्ट की एक्शन फिल्म 'अल्फा', 'पेड्डी', संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर', अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' जैसी बहुत सारी मच अवेटेड फिल्में शामिल हैं.

इस लिस्ट से साफ है कि 2026 में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई होने वाली है.

About the author रेखा त्रिपाठी

पवन रेखा एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
Read
Published at : 18 Feb 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
Border 2 BOX OFFICE COLLECTION India Box Office January 2026 Report
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Box Office Report: जनवरी में बॉक्स ऑफिस पर 1327 करोड़ की बंपर कमाई, जानें हिंदी vs साउथ में कौन रहा नंबर 1
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट: जनवरी में बंपर कमाई, हिंदी को पछाड़ साउथ बना नंबर 1
बॉलीवुड
सलीम खान की पहली पत्नी से नजरें चुराती थीं हेलेन? सलमा खान को लेकर किया खुलासा
सलीम खान की पहली पत्नी से नजरें चुराती थीं हेलेन? सलमा खान को लेकर किया खुलासा
बॉलीवुड
Salim Khan Health Live Updates: सलीम खान से मिलने हॉस्पिटल पहुंच रहे थे स्टार्स, रितेश देशमुख-संगीता बिजलानी भी आए नजर, जानें कैसी है तबीयत
लाइव: सलीम खान से मिलने हॉस्पिटल पहुंच रहे स्टार्स, जानें डॉक्टर ने तबीयत को लेकर क्या कहा
बॉलीवुड
सलीम खान को हुआ था ब्रेन हैमरेज, डॉक्टर बोले- MRI, सिटी स्कैन हुआ, लीलावती हॉस्पिटल का मेडिकल बुलेटिन पढ़ें
सलीम खान को हुआ था ब्रेन हैमरेज, अस्पताल ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन
Advertisement

वीडियोज

Jaane Anjaane: राघव को सच पता चला, रीत के बच्चे पर कीर्ति का साया
Salim Khan को Mini Brain Hemorrhage, ICU में ventilator support पर
Bollywood News: वोग वुमन ऑफ एक्सीलेंस 2026 में ग्लैमर की बरसात, फैशन हिट और फ्लॉप पर छिड़ी बहस
Government Tax Hike के बाद Cigarette Stocks में तेज़ Rally! | Paisa Live
Salim Khan को मामूली brain hemorrhage, Doctors ने बताया हालत स्थिर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अविमुक्तेश्वरानंद बहाना,यूपी चुनाव है निशाना! सपा, कांग्रेस के दावों ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल
अविमुक्तेश्वरानंद बहाना,यूपी चुनाव है निशाना! सपा, कांग्रेस के दावों ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल
इंडिया
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
बॉलीवुड
'पैसा उनकी मर्जी का', तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मांगा काम
'पैसा उनकी मर्जी का', तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मांगा काम
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच ICC रैंकिंग में टॉप-10 में 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल, देखें किस नंबर पर कौनसा दिग्गज
टी20 वर्ल्ड कप के बीच ICC रैंकिंग में टॉप-10 में 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल, देखें किस नंबर पर कौनसा दिग्गज
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
यूटिलिटी
क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट करना सही? जान लें काम की बात
क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट करना सही? जान लें काम की बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget