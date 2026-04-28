बॉक्स ऑफिस पर 'भूत बंगला' और 'माइकल' का आतंक, जानिए मंगलवार को कैसा रहा 'धुंरधर 2' का हाल

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों 'भूत बंगला' और 'धुरंधर 2' के साथ ही 'माइकल' का जलवा देखने के लिए मिल रहा है. तीनों ही फिल्में वीकेंड पर तो छप्परफाड़ कमाई कर ही रही हैं, साथ ही वीकडेज में भी उनका दबदबा कम होने का नाम नहीं ले रहा है. ऐसे में मंगलवार को भी इनकी शानदार कमाई देखने के लिए मिली है. ऐसे में चलिए बताते हैं मंगलवार को किसने कितना कलेक्शन किया.

'भूत बंगला' और 'माइकल' का आतंक

बॉक्स ऑफिस पर मंगलवार यानी कि 12वें दिन भी 'भूत बंगला' का आतंक देखने के लिए मिला. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने रात 10.30 बजे तक 4.35 करोड़ का बिजनेस किया. इसकी ऑक्यूपेंसी 15 प्रतिशत दर्ज की गई. इतना ही नहीं, मंगलवार को इसे 9,117 शोज भी मिले. फिल्म का अब इंडिया नेट कलेक्शन 121.40 करोड़ हो चुका है. इसके साथ ही इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 193.75 करोड़ हो गया है.

वहीं, विदेशी फिल्म 'माइकल' भी जमकर कमाई कर रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 'धुरंधर 2' मंगलवार को पछाड़ दिया. इसने 5वें दिन इंडिया में 2.46 करोड़ का बिजनेस किया, जिसके फिल्म की कुल कमाई 21.21 करोड़ पहुंच गई है. इसकी 12 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी और 2,783 शोज दर्ज किए गए.

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'धुरंधर 2' का 41वें दिन का कलेक्शन

'धुरंधर 2' ने सोमवार के मुकाबले मंगलवार को शानदार कलेक्शन किया. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने मंगलवार 41वें दिन 1.35 करोड़ का बिजनेस किया. इसकी 18.8 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है. फिल्म ने हिंदी में 1.30 करोड़, तो कन्नड़ में 1 लाख, तमिल में 2 लाख और तेलुगु में 2 लाख का कलेक्शन किया. इसके बाद इसकी 41 दिनों का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 1,132.99 करोड़ हो गया है.

फिल्में बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी भूत बंगला (12वां दिन) 4.35 करोड़ 15% माइकल (5वां दिन) 2.46 करोड़ 12% धुरंधर 2 (41वां दिन) 1.35 करोड़ 18.8% वाझा 2 (27वां दिन) 1.15 करोड़ 18.3% डकैत (18वां दिन) 22 लाख 11.9%

'वाझा 2' ने 27वें दिन की इतनी कमाई

बॉक्स ऑफिस पर मलयालम कॉमेडी फिल्म 'वाझा 2' भी है, जो 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' की आंधी के बीच शानदार प्रदर्शन कर रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 27वें दिन मंगलवार को 1.15 करोड़ का बिजनेस किया. इसकी 18.3% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई है.

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बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही 'डकैत'

गौरतलब है कि मृणाल ठाकुर और अदिवी सेष की फिल्म 'डकैत' बॉक्स ऑफिस पर रेंगने के लिए मजबूर है. फिल्म की रिलीज को 18 दिन हो चुके हैं और ये 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने 18वें दिन मंगलवार को 22 लाख का बिजनेस किया, जिस पर 11.9% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई है. फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 35.48 करोड़ पहुंच गया है.