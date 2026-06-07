पाकिस्तान क्रिकेट में फिर होगा फेरबदल, दोबारा बदला जाएगा कप्तान; रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर फेरबदल होने वाला है. अब पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद पर गाज गिरने जा रही है. पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान बदलने वाला है. एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान आगा को शान मसूद की जगह टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जा सकता है. मसूद का बतौर टेस्ट कप्तान पिछले तीन साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है.

शान मसूद ने दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से 16 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है. इस दौरान पाकिस्तान को 12 टेस्ट मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. पिछले महीने बांग्लादेश के खिलाफ मिली हार उनकी लगातार चौथी हार थी.

टेस्ट क्रिकेट के 150 साल के इतिहास में, बांग्लादेश, आयरलैंड और अफगानिस्तान को छोड़कर शीर्ष नौ देशों में शान मसूद एकमात्र ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने अपने शुरुआती 12 टेस्ट मैच गंवाए हैं. सूत्रों के मुताबिक, मसूद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से गुजारिश की है कि निरंतरता बनाए रखने के लिए उन्हें न हटाया जाए, लेकिन नकवी ने शान मसूद के नेतृत्व में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें टेस्ट कप्तानी से हटाने का मन बना लिया है.

पिछले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे चक्र में पाकिस्तान नौवें स्थान पर रहा था. टेलीकॉमएशिया की रिपोर्ट के अनुसार, "नकवी अब मसूद से तंग आ चुके हैं. उन्हें और उनके सलाहकारों को लगता है कि मसूद की जगह लेने के लिए आगा सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं, क्योंकि अगले कुछ महीनों में वेस्टइंडीज में दो और इंग्लैंड में तीन मुश्किल टेस्ट मैच खेले जाने हैं."

इंग्लैंड दौरे से पहले पाकिस्तान त्रिनिदाद में दो टेस्ट मैच खेलेगा, जिसकी शुरुआत 25 जुलाई से होगी. इंग्लैंड में पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में खेला जाएगा. मसूद दो टेस्ट मैचों की सीरीज में बतौर बल्लेबाज भी नाकाम रहे और चार पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक लगा पाए, जिससे टीम में उनकी जगह बनाए रखना मुश्किल हो गया है.

कोचिंग स्टाफ में पूर्व कप्तान सरफराज अहमद हेड कोच और उमर गुल गेंदबाजी कोच के तौर पर बने रहेंगे. कैरेबियन दौरे के लिए नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया जा सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, पीसीबी पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज को 'डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट' बनाने पर भी विचार कर रहा है. यह विभाग बेहतर क्रिकेट शेड्यूल पाने और खिलाड़ियों की प्रगति पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. हालांकि, हफीज ने टेलीकॉमएशिया को बताया कि उन्हें अभी तक कोई ऑफर नहीं मिला है, लेकिन अगर कोई प्रस्ताव मिलता है तो वे उस पर विचार करेंगे.

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