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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'इमरान खान का फैसला था...', Ex वाइफ ने तलाक पर बयां किया दर्द, कहा- 'हमने नाइंसाफी की'

'इमरान खान का फैसला था...', Ex वाइफ ने तलाक पर बयां किया दर्द, कहा- 'हमने नाइंसाफी की'

Imran khan Ex Wife On Divorce: इमरान खान की एक्स वाइफ अवंतिका मलिक ने तलाक को लेकर बात की है और बताया कि वो अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर 6 महीने में रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया था.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 23 Oct 2026 09:41 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर इमरान खान सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद से ही चर्चा में हैं. ऐसे में अब उनकी एक्स वाइफ अवंतिका मलिक ने तलाक पर चुप्पी तोड़ी है. इमरान और अवंतिका अपने रिश्ते को लेकर लंबे समय तक चर्चा में रहे हैं. ऐसे में अब उन्होंने खुलासा किया वो कभी भी रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती थीं बल्कि इसे इमरान ने खत्म करने का फैसला किया है. 

दरअसल, इमरान खान की एक्स वाइफ अवंतिका मलिक ने हाल ही में सोहा अली खान के पॉडकास्ट में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की और कहा कि दोनों ने ही अपने साथ नाइंसाफी की है. 

इमरान की अवंतिका से मुलाकात और शादी

अवंतिका मलिक बताती हैं कि जब वो इमरान खान से मिलीं तो उनकी उम्र 19 साल थी. दोनों ने साल 2011 में शादी की और इसके बाद उनकी बेटी इमारा का जन्म हुआ था. सोहा अली खान से बातचीत में अवंतिका से तलाक को लेकर पूछा गया कि किसने पहली बार अलग होने के बारे में बात की? तो इस पर उन्होंने फट से इमरान का नाम लिया.

यह भी पढ़ें: 'दृश्यम 3' ने तोड़ा 'बॉर्डर 2' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर बॉलीवुड फिल्म

अवंतिका ने कहा, 'वो इमरान खान थे. मैंने तो कभी अलग होने के बारे में सोचा नहीं. शायद ऐसा ना करने में नुकसान मेरा ही होता लेकिन फिर भी मैंने ऐसा कभी नहीं करती. यह उनका ही फैसला था.' एक्टर की एक्स वाइफ ने अलग होने के दर्द के बारे में बात करते हुए कहा, 'जब हमने अलग होने का फैसला किया तो ये किसी मौत से कम नहीं था. ये एक रिश्ते का अंत था.'


इमरान खान का फैसला था...', Ex वाइफ ने तलाक पर बयां किया दर्द, कहा- 'हमने नाइंसाफी की

क्यों हुआ अवंतिका और इमरान का तलाक?

इसके साथ ही अवंतिका मलिक आगे बताती हैं, '18 सालों में आप आगे बढ़ते हैं और अलग-अलग लोगों से मिलते हैं तो मैच्योर हो जाते हैं.' 19 साल की उम्र में रिलेशनशिप को लेकर बात करते हुए कहा, 'इतनी कम उम्र में आपको एहसास भी नही होता है कि ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है. ऐसा लगता है ओह ये इंसान मेरे सामने है और मेरी खुशी और संतुष्टि वही जिम्मेदार है. आपको इस दौरान एहसास नहीं होता है कि सालों बाद आप रिश्ते को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि आपकी उससे अवास्तविक उम्मीदें होती हैं.' 

अवंतिका ने शादी टूटने की वजह के बारे में बताया कि उनके रिश्ते में कुछ ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से तलाक लिया. वो कहती हैं कि उनको लगता है कि दोनों ने ही एक-दूसरे के साथ नाइंसाफी की. उन्होंने कहा, 'इमरान और मैं 18 सालों से साथ थे और बहुत कम उम्र से एक-दूसरे के साथ रहे. हमने अपने 20s और 30s की शुरुआत में बहुत कुछ देखा और सहा. तो जाहिर है कि इस दौरान कहीं ना कहीं हमने एक-दूसरे के साथ शायद कुछ गलत किया. इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि कोई एक बहुत बड़ी घटना हुई थी. मुझे लगता है कि सालों के दौरान छोटी-छोटी बातें होती हैं.'

शादी को बचाना चाहता था एक्स कपल

वहीं, अवंतिका ने आगे बताया कि एक्स कपल अपनी शादी को बचाना चाहता था. वो कहती हैं, 'हमने सब कुछ दिया. जब नौबत यहां तक आ गई थी कि क्या हम इसे और आगे कर सकते हैं? तब भी हमारा यही सोचना होता था कि चलो और ज्यादा मेहनत करते हैं.'

अवंतिका कहती हैं, 'मुझे लगता है कि हमने 18 साल तक ऐसा किया. बचपन से लेकर शोहरत, असफलता, सफलता और ना जानें क्या-क्या. हम ऐसे दौर से गुजरे हैं. सच कहूं तो, मुझे हम दोनों पर काफी गर्व है. हमारा रिश्ता जिस तरह से खत्म हुआ, उससे मुझे थोड़ी निराशा जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप 18 साल तक अपना सबसे अच्छा दे सकें और एक तरह से परिवार बना सकें, तो ये एक सफलता ही है.'

गौरतलब है कि इमरान और अवंतिका साथ में मिलकर बेटी इमारा की परवरिश करते हैं. फिलहाल इमरान विदेशी गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन को डेट कर रहे हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 23 Oct 2026 09:41 PM (IST)
Tags :
Imran Khan
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