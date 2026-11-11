ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCM रेवंत का बड़ा फैसला, तेलंगाना में खत्म होगा इंटरमीडिएट सिस्टम, अपनाएगा CBSE जैसा 10+2 मॉडल

CM रेवंत का बड़ा फैसला, तेलंगाना में खत्म होगा इंटरमीडिएट सिस्टम, अपनाएगा CBSE जैसा 10+2 मॉडल

MCRHRDI में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया कि आने वाले शैक्षणिक सत्र से CBSE और ICSE की तर्ज पर एक एकीकृत 10+2 सिस्टम अपनाएगा.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 11 Nov 2026 08:08 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने स्कूली शिक्षा में एक बड़ा बदलाव करते हुए घोषणा की है कि राज्य आने वाले शैक्षणिक सत्र से CBSE और ICSE की तर्ज पर एक एकीकृत 10+2 सिस्टम अपनाएगा. इसके तहत इंटरमीडिएट शिक्षा को स्कूली ढांचे में मिला दिया जाएगा. बुधवार को MCRHRDI में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया.

इसका मतलब यह है कि अब छात्रों को स्कूली शिक्षा और इंटरमीडिएट जूनियर कॉलेजों के बीच के पारंपरिक बंटवारे का सामना नहीं करना पड़ेगा. इसके बजाय, वे 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई स्कूली व्यवस्था के भीतर ही करेंगे. इस कदम को एक लंबे समय से लंबित संरचनात्मक सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जिसका मकसद तेलंगाना की शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय मानकों और 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' (NEP) के ढांचे के अनुरूप बनाना है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
क्या थी राजीव गांधी की अंतिम इच्छा, जिसे पूरा न कर पाने का सोनिया को है मलाल?
क्या थी राजीव गांधी की अंतिम इच्छा, जिसे पूरा न कर पाने का सोनिया को है मलाल?
इंडिया
सोनिया गांधी की नई किताब पर बोले शशि थरूर, 'बेहद उत्सुक हूं, खुद देखूंगा कि...'
सोनिया गांधी की नई किताब पर बोले शशि थरूर, 'बेहद उत्सुक हूं, खुद देखूंगा कि...'
इंडिया
1977 की हार के बाद गांधी परिवार में बवाल, आमने-सामने आ गए थे राजीव-संजय: सोनिया की किताब से खुलासा
1977 की हार के बाद गांधी परिवार में बवाल, आमने-सामने आ गए थे राजीव-संजय: सोनिया की किताब से खुलासा
इंडिया
संजय गांधी की मौत के बाद मेनका ने इंदिरा और सोनिया के साथ क्या-क्या किया? किताब में बताई पूरी दास्तान
संजय गांधी की मौत के बाद मेनका ने इंदिरा और सोनिया के साथ क्या-क्या किया? किताब में बताई पूरी दास्तान

सरकार का क्या उम्मीद?

इन दोनों प्रणालियों को एक साथ लाने से सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रशासनिक अड़चनें और पढ़ाई में आने वाली रुकावटें कम होंगी. अभी 10वीं कक्षा से इंटरमीडिएट में जाते समय छात्रों को अलग-अलग दाखिला प्रक्रिया, अलग-अलग संस्थागत माहौल और जूनियर कॉलेजों व स्कूलों के बीच पढ़ाई की गुणवत्ता में अंतर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इन दोनों प्रणालियों को मिलाने का प्रस्ताव कई महीनों से चर्चा में था और तेलंगाना शिक्षा आयोग ने भी व्यापक सुधारों के हिस्से के रूप में इसे एकीकृत करने की सिफारिश की थी.

इस घोषणा के साथ कुछ जटिलताएं भी जुड़ी हैं. सरकार ने पहले इस विलय पर फैसला टाल दिया था, क्योंकि लंबे समय से अलग-अलग ढांचे पर चल रही व्यवस्था को बदलने में बड़ी लॉजिस्टिक और प्रशासनिक चुनौतियां शामिल हैं. 11वीं और 12वीं कक्षा को स्कूली ढांचे में लाने के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को अपग्रेड करने, शिक्षकों को फिर से तैनात करने, पाठ्यक्रम में बदलाव करने और एक एकीकृत परीक्षा व मूल्यांकन प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता होगी.

शिक्षा विभाग तैयार करेगा विस्तृत रोडमैप

शिक्षा विभाग को एक विस्तृत रोडमैप तैयार करने का काम सौंपा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस बदलाव से मौजूदा सिस्टम में पढ़ रहे छात्रों की पढ़ाई पर कोई बुरा असर न पड़े.

तेलंगाना के लाखों छात्रों और अभिभावकों के लिए यह बदलाव पढ़ाई में निरंतरता और एक समान सीखने का अनुभव लाने का वादा करता है, लेकिन साथ ही यह सवाल भी खड़े करता है कि जो छात्र पहले से ही इस प्रक्रिया में हैं, उनके लिए इस बदलाव को कैसे लागू किया जाएगा. सरकार इस सुधार को कितने बेहतर ढंग से लागू कर पाती है, इस पर सबकी पैनी नजर रहेगी, क्योंकि इसका सीधा असर एक पूरी पीढ़ी के शैक्षिक भविष्य पर पड़ेगा.

Published at : 11 Nov 2026 08:08 PM (IST)
Tags :
Telangana CM Revanth Reddy TELANGANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
क्या थी राजीव गांधी की अंतिम इच्छा, जिसे पूरा न कर पाने का सोनिया को है मलाल?
क्या थी राजीव गांधी की अंतिम इच्छा, जिसे पूरा न कर पाने का सोनिया को है मलाल?
इंडिया
सोनिया गांधी की नई किताब पर बोले शशि थरूर, 'बेहद उत्सुक हूं, खुद देखूंगा कि...'
सोनिया गांधी की नई किताब पर बोले शशि थरूर, 'बेहद उत्सुक हूं, खुद देखूंगा कि...'
इंडिया
1977 की हार के बाद गांधी परिवार में बवाल, आमने-सामने आ गए थे राजीव-संजय: सोनिया की किताब से खुलासा
1977 की हार के बाद गांधी परिवार में बवाल, आमने-सामने आ गए थे राजीव-संजय: सोनिया की किताब से खुलासा
इंडिया
संजय गांधी की मौत के बाद मेनका ने इंदिरा और सोनिया के साथ क्या-क्या किया? किताब में बताई पूरी दास्तान
संजय गांधी की मौत के बाद मेनका ने इंदिरा और सोनिया के साथ क्या-क्या किया? किताब में बताई पूरी दास्तान
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संजय गांधी की मौत के बाद मेनका ने इंदिरा और सोनिया के साथ क्या-क्या किया? किताब में बताई पूरी दास्तान
संजय गांधी की मौत के बाद मेनका ने इंदिरा और सोनिया के साथ क्या-क्या किया? किताब में बताई पूरी दास्तान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड पर फायरिंग मामले में दो पर FIR, पीड़ित ने सुनाई आपबीती
राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड पर फायरिंग मामले में दो पर FIR, पीड़ित ने सुनाई आपबीती
इंडिया
‘रोजाना का सफर क्यों हो लंबा’, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार पर PM मोदी ने ऐसे दी गुड न्यूज
‘रोजाना का सफर क्यों हो लंबा’, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार पर PM मोदी ने ऐसे दी गुड न्यूज
क्रिकेट
पैट कमिंस समेत इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, देखें लिस्ट
पैट कमिंस समेत इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, देखें लिस्ट
बॉलीवुड
'बच्चों को सुलाने का टाइम आ गया...', पुरानी फिल्मों को यादकर बोले इमरान हाशमी
'बच्चों को सुलाने का टाइम आ गया...', पुरानी फिल्मों को यादकर बोले इमरान हाशमी
इंडिया
सोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी यादें शेयर कीं, बताया कैसे राजीव गांधी से हुआ था प्यार
सोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी यादें शेयर कीं, बताया कैसे राजीव गांधी से हुआ था प्यार
इंडिया
ANSCBL बैंक घोटाले में पूर्व MP कुलदीप राय शर्मा समेत 14 नए आरोपी, ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट
ANSCBL बैंक घोटाले में पूर्व MP कुलदीप राय शर्मा समेत 14 नए आरोपी, ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट
बिजनेस
Qualcomm में छंटनी शुरू, कंपनी ने रखी शर्त; अगर 2 दिन में साइन कर दिए पेपर तो...
Qualcomm में छंटनी शुरू, कंपनी ने रखी शर्त; अगर 2 दिन में साइन कर दिए पेपर तो...
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget