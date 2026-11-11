CM रेवंत का बड़ा फैसला, तेलंगाना में खत्म होगा इंटरमीडिएट सिस्टम, अपनाएगा CBSE जैसा 10+2 मॉडल

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने स्कूली शिक्षा में एक बड़ा बदलाव करते हुए घोषणा की है कि राज्य आने वाले शैक्षणिक सत्र से CBSE और ICSE की तर्ज पर एक एकीकृत 10+2 सिस्टम अपनाएगा. इसके तहत इंटरमीडिएट शिक्षा को स्कूली ढांचे में मिला दिया जाएगा. बुधवार को MCRHRDI में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया.

इसका मतलब यह है कि अब छात्रों को स्कूली शिक्षा और इंटरमीडिएट जूनियर कॉलेजों के बीच के पारंपरिक बंटवारे का सामना नहीं करना पड़ेगा. इसके बजाय, वे 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई स्कूली व्यवस्था के भीतर ही करेंगे. इस कदम को एक लंबे समय से लंबित संरचनात्मक सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जिसका मकसद तेलंगाना की शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय मानकों और 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' (NEP) के ढांचे के अनुरूप बनाना है.

सरकार का क्या उम्मीद?

इन दोनों प्रणालियों को एक साथ लाने से सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रशासनिक अड़चनें और पढ़ाई में आने वाली रुकावटें कम होंगी. अभी 10वीं कक्षा से इंटरमीडिएट में जाते समय छात्रों को अलग-अलग दाखिला प्रक्रिया, अलग-अलग संस्थागत माहौल और जूनियर कॉलेजों व स्कूलों के बीच पढ़ाई की गुणवत्ता में अंतर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इन दोनों प्रणालियों को मिलाने का प्रस्ताव कई महीनों से चर्चा में था और तेलंगाना शिक्षा आयोग ने भी व्यापक सुधारों के हिस्से के रूप में इसे एकीकृत करने की सिफारिश की थी.

इस घोषणा के साथ कुछ जटिलताएं भी जुड़ी हैं. सरकार ने पहले इस विलय पर फैसला टाल दिया था, क्योंकि लंबे समय से अलग-अलग ढांचे पर चल रही व्यवस्था को बदलने में बड़ी लॉजिस्टिक और प्रशासनिक चुनौतियां शामिल हैं. 11वीं और 12वीं कक्षा को स्कूली ढांचे में लाने के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को अपग्रेड करने, शिक्षकों को फिर से तैनात करने, पाठ्यक्रम में बदलाव करने और एक एकीकृत परीक्षा व मूल्यांकन प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता होगी.

शिक्षा विभाग तैयार करेगा विस्तृत रोडमैप

शिक्षा विभाग को एक विस्तृत रोडमैप तैयार करने का काम सौंपा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस बदलाव से मौजूदा सिस्टम में पढ़ रहे छात्रों की पढ़ाई पर कोई बुरा असर न पड़े.

तेलंगाना के लाखों छात्रों और अभिभावकों के लिए यह बदलाव पढ़ाई में निरंतरता और एक समान सीखने का अनुभव लाने का वादा करता है, लेकिन साथ ही यह सवाल भी खड़े करता है कि जो छात्र पहले से ही इस प्रक्रिया में हैं, उनके लिए इस बदलाव को कैसे लागू किया जाएगा. सरकार इस सुधार को कितने बेहतर ढंग से लागू कर पाती है, इस पर सबकी पैनी नजर रहेगी, क्योंकि इसका सीधा असर एक पूरी पीढ़ी के शैक्षिक भविष्य पर पड़ेगा.