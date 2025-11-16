15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है

फिल्मों से एक दशक से ज्यादा वक्त से दूर एक्टर इमरान खान फिर से एक्टिंग की दुनिया में कदम रख सकते हैं. कहा जा रहा है कि डायरेक्टर दानिश असलम के साथ वो फिर से एक्टिंग करेंगे. इससे 15 साल पहले 'ब्रेक के बाद' फिल्म आई थी. हाल में ही एक इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने अपने कमबैक प्रोजेक्ट पर बातचीत की. साथ ही उन्होंने अपनी को-स्टार भूमि पेडनेकर के बारे में भी बातचीत की.

इमरान खान ने हाल में ही हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत के दौरान अपनी अपकमिंग फिल्म को नैचुरल प्रोग्रेशन बताया है. इमरान ने कहा- ये फिल्म कुछ इस तरह की होगी कि ब्रेक के बाद फिल्म के लोग अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं. ये एक नैचुरल प्रोग्रेस होगा. दानिश और मैं दोनों शादी कर चुके हैं. इतनी जिंदगी देख चुके हैं. मेरा तलाक भी हो चुका है. इसलिए ये फिल्म 15 साल बाद की पिक्चर होगी. ये एक तरह का पर्सनल क्रिएशन है.

कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग हो चुकी है. प्रोडक्शन लेवल पर काम चल रहा है. इसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की योजना है. बता दें कि इमरान खान सुपरस्टार आमिर खान के भांजे हैं. 2009 में इमरान खान ने अपनी गर्लफ्रेंड अवंतिका से शादी की थी. कई सालों तक दोनों साथ रहे. 2019 में दोनों का तलाक हो गया था.

जाने तू या जाने ना अपनी फिल्म के जरिए इमरान खान ने धमाल मचा दिया था. फिल्म 2008 में आई थी. फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें जेनेलिया और प्रतीक पाटिल जैसे स्टार भी थे. फिल्म को अब्बास टायरवाला ने डायरेक्ट किया था.

कैसा रहा है इमरान खान का बॉलीवुड करियर?

2008 में पहली रिलीज होने के बाद इमरान खान बॉलीवुड में तेजी से आगे बढ़े. उन्हें कई फिल्में मिली. 2010 में इमरान खान की फिल्म आई थी आई हेट लव स्टोरिज आई थी. फिल्म में सोनम कपूर थीं.

42 साल के हो चुके इमरान खान अब फिर से बॉलीवुड में कमबैक करने की कोशिश करने जा रहे हैं. 2011 में इमरान खान की फिल्म दिल्ली बेली ने काफी धमाल मचाई थी. ये कॉमिक फिल्म थी. इमरान खान ने मेरी ब्रदर की दुल्हन, लक, गोरी तेरे प्यार में, वंस ऑपन टाइम इन मुंबई जैसी फिल्मों में भी रोल किया था.