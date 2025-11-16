हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है

15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है

जाने तू या जाने ना फिल्म के जरिए इमरान खान ने धमाल मचा दिया था. फिल्म 2008 में आई थी. लेकिन उनका करियर ज्यादा चला नहीं. अब वो कमबैक करने जा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 16 Nov 2025 02:53 PM (IST)
Preferred Sources

फिल्मों से एक दशक से ज्यादा वक्त से दूर एक्टर इमरान खान फिर से एक्टिंग की दुनिया में कदम रख सकते हैं. कहा जा रहा है कि डायरेक्टर दानिश असलम के साथ वो फिर से एक्टिंग करेंगे. इससे 15 साल पहले 'ब्रेक के बाद' फिल्म आई थी. हाल में ही एक इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने अपने कमबैक प्रोजेक्ट पर बातचीत की. साथ ही उन्होंने अपनी को-स्टार भूमि पेडनेकर के बारे में भी बातचीत की. 

इमरान खान ने हाल में ही हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत के दौरान अपनी अपकमिंग फिल्म को नैचुरल प्रोग्रेशन बताया है. इमरान ने कहा- ये फिल्म कुछ इस तरह की होगी कि ब्रेक के बाद फिल्म के लोग अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं. ये एक नैचुरल प्रोग्रेस होगा. दानिश और मैं दोनों शादी कर चुके हैं. इतनी जिंदगी देख चुके हैं. मेरा तलाक भी हो चुका है. इसलिए ये फिल्म 15 साल बाद की पिक्चर होगी. ये एक तरह का पर्सनल क्रिएशन है. 

कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग हो चुकी है. प्रोडक्शन लेवल पर काम चल रहा है. इसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की योजना है. बता दें कि इमरान खान सुपरस्टार आमिर खान के भांजे हैं. 2009 में इमरान खान ने अपनी गर्लफ्रेंड अवंतिका से शादी की थी. कई सालों तक दोनों साथ रहे. 2019 में दोनों का तलाक हो गया था. 

जाने तू या जाने ना अपनी फिल्म के जरिए इमरान खान ने धमाल मचा दिया था. फिल्म 2008 में आई थी. फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें जेनेलिया और प्रतीक पाटिल जैसे स्टार भी थे. फिल्म को अब्बास टायरवाला ने डायरेक्ट किया था. 

कैसा रहा है इमरान खान का बॉलीवुड करियर?
2008 में पहली रिलीज होने के बाद इमरान खान बॉलीवुड में तेजी से आगे बढ़े. उन्हें कई फिल्में मिली. 2010 में इमरान खान की फिल्म आई थी आई हेट लव स्टोरिज आई थी. फिल्म में सोनम कपूर थीं. 

42 साल के हो चुके इमरान खान अब फिर से बॉलीवुड में कमबैक करने की कोशिश करने जा रहे हैं. 2011 में इमरान खान की फिल्म दिल्ली बेली ने काफी धमाल मचाई थी. ये कॉमिक फिल्म थी. इमरान खान ने मेरी ब्रदर की दुल्हन, लक, गोरी तेरे प्यार में, वंस ऑपन टाइम इन मुंबई जैसी फिल्मों में भी रोल किया था. 

और पढ़ें
Published at : 16 Nov 2025 02:53 PM (IST)
Tags :
Imran Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: रोहिणी आचार्य पर हार की जिम्मेदारी डाल रहे थे तेजस्वी, लालू परिवार में यही है कलह की वजह?
Live: रोहिणी आचार्य पर हार की जिम्मेदारी डाल रहे थे तेजस्वी, लालू परिवार में यही है कलह की वजह?
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Rohit Shara Son's Birthday: रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Lalu Family Rift: रोहिणी आचार्य के मामले में बिहार महिला आयोग का बयान
दक्षिण फिल्में, कोरागज्जा, कबीर बेदी का कन्नड़ डेब्यू, पवन कल्याण, कंतारा और अधिक फीट सुधीर अत्तावर
Lalu Family Rift: लालू परिवार के झगड़े की असली वजह आई सामने! | ABP NEWS
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Delhi Blast Case: दिल्ली धमाके को लेकर अब तक की नई तस्वीरें और चौंकाने वाले खुलासे | Terror Alert
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: रोहिणी आचार्य पर हार की जिम्मेदारी डाल रहे थे तेजस्वी, लालू परिवार में यही है कलह की वजह?
Live: रोहिणी आचार्य पर हार की जिम्मेदारी डाल रहे थे तेजस्वी, लालू परिवार में यही है कलह की वजह?
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Rohit Shara Son's Birthday: रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
बॉलीवुड
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
जनरल नॉलेज
अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट में जिस बम को गिराया, जान लीजिए उसकी ताकत
अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट में जिस बम को गिराया, जान लीजिए उसकी ताकत
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget