हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाVaranasi Teaser: बैल पर सवार- हाथ में त्रिशूल, महेश बाबू का रूद्र रूप, SS राजामौली की फिल्म का टीजर देख यूजर्स बोले- अवतार का बाप है

Varanasi Teaser: बैल पर सवार- हाथ में त्रिशूल, महेश बाबू का रूद्र रूप, SS राजामौली की फिल्म का टीजर देख यूजर्स बोले- अवतार का बाप है

एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' का टीजर रिलीज हो गया है. इस टीजर में महेश बाबू का फर्स्ट लुक भी रिवील किया है. सोशल मीडिया पर हर तरफ इसकी चर्चा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 16 Nov 2025 08:04 AM (IST)
Preferred Sources

महेश बाबू और एसएस राजामौली की मच अवेटेड फिल्म 'वाराणसी' का टीजर रिलीज हो गया है. 15 नवंबर को हैदराबाद में ग्रैंड इवेंट रखा गया. इस इवेंट में मेकर्स ने फिल्म का नाम और टीजर रिलीज किया. इवेंट में महेश बाबू बैल की सवारी करते भी दिखे. वहीं प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी नजर आए. फिल्म के टीजर की हर तरफ चर्चा हो रही है. 

एसएस राजामौली एक बार फिर ग्रैंड लेवल फिल्म लेकर आए है. फिल्म से उन्होंने महेश बाबू का फर्स्ट लुक भी शेयर किया. इसमें महेश बाबू बैल की सवारी करते दिख रहे हैं. फिल्म में वो रूद्र के रोल में हैं.  

वाराणसी का टीजर रिलीज

महेश को कुर्ता पायजामा पहने हाथ में त्रिशूल लिए रूद्र अवतार में दिखे. टीजर में फिल्म की कहानी पूरी दुनिया ट्रैवल करती दिखी. टीजर की शुरुआत में 512CE की वाराणसी को दिखाया गया है. फिर अंटार्कटिका और आफ्रीका के जंगल दिखे. फिर हनुमान जी और श्री राम की वानर सेना और रावण के साथ युद्ध दिखा. इसके बाद फिर कहानी वाराणसी पहुंचती है जहां महेश बाबू को दिखाया जाता है.

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

वाराणसी के टीजर को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. कोई इसे अवतार का बाप बता रहा है. तो कोई इसे धमाका बता रहा है. एक यूजर ने फिल्म के विजुअल्स की जमकर तारीफ की. यूजर ने लिखा- क्या शानदार विजुअल्स हैं. फिल्म के टीजर के बाद फिल्म को के लेकर फैंस एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

बता दें कि फिल्म में प्रियंका चोपड़ा फीमेल लीड रोल में हैं. प्रियंका फिल्म में मंदाकिनी के रोल में नजर आएंगी. फिल्म से उनका फर्स्ट लुक भी रिलीज हो गया है. प्रियंका को साड़ी पहने बंदूक चलाते हुए देखा जा सकता है. फिल्म से प्रियंका का लुक काफी पसंद किया गया.

फिल्म मकर संक्रांति के मौके पर 2027 को रिलीज होगी. फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम रोल प्ले करते दिखेंगे.

Published at : 16 Nov 2025 08:04 AM (IST)
Tags :
Mahesh Babu Priyanka Chopra SS Rajamouli VARANASI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण से हालत खराब, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, 500 पार पहुंचा AQI
दिल्ली में प्रदूषण से हालत खराब, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, 500 पार पहुंचा AQI
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
आईपीएल
खिलाड़ी पर चल रहा रेप केस, फिर भी RCB ने किया रिटेन, सोशल मीडिया पर तगड़ा बवाल
खिलाड़ी पर चल रहा रेप केस, फिर भी RCB ने किया रिटेन, सोशल मीडिया पर तगड़ा बवाल
जनरल नॉलेज
Bihar Election Result 2025: विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
Advertisement

वीडियोज

हाइवे पर नकली साधु गैंग का आतंक!
Charcha With Chitra: Pappu Yadav छोड़ेंगे राजनीति? ABP न्यूज पर चौंकाने वाला खुलासा! | Bihar
Bihar Politics: 'Tejashwi 25 सीटों पर सिमटेंगे', Madan Prasad ने पहले ही दे दी थी चेतावनी!
Bihar Politics: बिहार में सीएम फेस पर तकरार! | Bihar CM Face | Chirag | Nitish | Chitra Tripathi
UP Politics: जो बिहार में हुआ क्या वो यूपी में भी होगा? | CM Yogi | UP Elections | Akhilesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण से हालत खराब, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, 500 पार पहुंचा AQI
दिल्ली में प्रदूषण से हालत खराब, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, 500 पार पहुंचा AQI
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
आईपीएल
खिलाड़ी पर चल रहा रेप केस, फिर भी RCB ने किया रिटेन, सोशल मीडिया पर तगड़ा बवाल
खिलाड़ी पर चल रहा रेप केस, फिर भी RCB ने किया रिटेन, सोशल मीडिया पर तगड़ा बवाल
जनरल नॉलेज
Bihar Election Result 2025: विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
बॉलीवुड
दे दे प्यार दे 2 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, दूसरे दिन कमाए इतने करोड़, बनी रकुल के करियर की 7th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
दे दे प्यार दे 2 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, दूसरे दिन कमाए इतने करोड़, बनी रकुल के करियर की 7th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नवंबर में इस तारीख तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नवंबर में इस तारीख तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें
ट्रेंडिंग
तिरंगा पांडाल और लबालब भीड़! अनंत सिंह ने जीत के बाद खिलाया भोज- वीडियो हो रहा वायरल
तिरंगा पांडाल और लबालब भीड़! अनंत सिंह ने जीत के बाद खिलाया भोज- वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
Embed widget