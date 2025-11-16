महेश बाबू और एसएस राजामौली की मच अवेटेड फिल्म 'वाराणसी' का टीजर रिलीज हो गया है. 15 नवंबर को हैदराबाद में ग्रैंड इवेंट रखा गया. इस इवेंट में मेकर्स ने फिल्म का नाम और टीजर रिलीज किया. इवेंट में महेश बाबू बैल की सवारी करते भी दिखे. वहीं प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी नजर आए. फिल्म के टीजर की हर तरफ चर्चा हो रही है.

एसएस राजामौली एक बार फिर ग्रैंड लेवल फिल्म लेकर आए है. फिल्म से उन्होंने महेश बाबू का फर्स्ट लुक भी शेयर किया. इसमें महेश बाबू बैल की सवारी करते दिख रहे हैं. फिल्म में वो रूद्र के रोल में हैं.

वाराणसी का टीजर रिलीज

महेश को कुर्ता पायजामा पहने हाथ में त्रिशूल लिए रूद्र अवतार में दिखे. टीजर में फिल्म की कहानी पूरी दुनिया ट्रैवल करती दिखी. टीजर की शुरुआत में 512CE की वाराणसी को दिखाया गया है. फिर अंटार्कटिका और आफ्रीका के जंगल दिखे. फिर हनुमान जी और श्री राम की वानर सेना और रावण के साथ युद्ध दिखा. इसके बाद फिर कहानी वाराणसी पहुंचती है जहां महेश बाबू को दिखाया जाता है.

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

वाराणसी के टीजर को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. कोई इसे अवतार का बाप बता रहा है. तो कोई इसे धमाका बता रहा है. एक यूजर ने फिल्म के विजुअल्स की जमकर तारीफ की. यूजर ने लिखा- क्या शानदार विजुअल्स हैं. फिल्म के टीजर के बाद फिल्म को के लेकर फैंस एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

बता दें कि फिल्म में प्रियंका चोपड़ा फीमेल लीड रोल में हैं. प्रियंका फिल्म में मंदाकिनी के रोल में नजर आएंगी. फिल्म से उनका फर्स्ट लुक भी रिलीज हो गया है. प्रियंका को साड़ी पहने बंदूक चलाते हुए देखा जा सकता है. फिल्म से प्रियंका का लुक काफी पसंद किया गया.

फिल्म मकर संक्रांति के मौके पर 2027 को रिलीज होगी. फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम रोल प्ले करते दिखेंगे.