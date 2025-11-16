Varanasi Teaser: बैल पर सवार- हाथ में त्रिशूल, महेश बाबू का रूद्र रूप, SS राजामौली की फिल्म का टीजर देख यूजर्स बोले- अवतार का बाप है
एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' का टीजर रिलीज हो गया है. इस टीजर में महेश बाबू का फर्स्ट लुक भी रिवील किया है. सोशल मीडिया पर हर तरफ इसकी चर्चा है.
महेश बाबू और एसएस राजामौली की मच अवेटेड फिल्म 'वाराणसी' का टीजर रिलीज हो गया है. 15 नवंबर को हैदराबाद में ग्रैंड इवेंट रखा गया. इस इवेंट में मेकर्स ने फिल्म का नाम और टीजर रिलीज किया. इवेंट में महेश बाबू बैल की सवारी करते भी दिखे. वहीं प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी नजर आए. फिल्म के टीजर की हर तरफ चर्चा हो रही है.
एसएस राजामौली एक बार फिर ग्रैंड लेवल फिल्म लेकर आए है. फिल्म से उन्होंने महेश बाबू का फर्स्ट लुक भी शेयर किया. इसमें महेश बाबू बैल की सवारी करते दिख रहे हैं. फिल्म में वो रूद्र के रोल में हैं.
वाराणसी का टीजर रिलीज
महेश को कुर्ता पायजामा पहने हाथ में त्रिशूल लिए रूद्र अवतार में दिखे. टीजर में फिल्म की कहानी पूरी दुनिया ट्रैवल करती दिखी. टीजर की शुरुआत में 512CE की वाराणसी को दिखाया गया है. फिर अंटार्कटिका और आफ्रीका के जंगल दिखे. फिर हनुमान जी और श्री राम की वानर सेना और रावण के साथ युद्ध दिखा. इसके बाद फिर कहानी वाराणसी पहुंचती है जहां महेश बाबू को दिखाया जाता है.
Here you go… VARANASI to the WORLD…https://t.co/3VJa3zpUNb— rajamouli ss (@ssrajamouli) November 15, 2025
Take a bow, @ssrajamouli sir!@urstrulyMahesh looks absolutely charming. Super excited ✨#GlobeTrotter #Varanasi https://t.co/qwjABAUAGt— prashanth Neel (@Prashant_neell) November 15, 2025
Our Dear Super Star ⭐️ @urstrulyMahesh gaaru !! #Varanasi 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥— thaman S (@MusicThaman) November 15, 2025
What a highhhhhhhhhhhhhhhhhh 🙌🏿 pic.twitter.com/c9zslySx0r
OMG …Avatar ki baap hi..— Brahmaji (@actorbrahmaji) November 15, 2025
🔥🔥🔥🔥 https://t.co/VFQSF8kBxm
Looks grand. Waiting for the saga to unfold— Vertigo_Warrior (@VertigoWarrior) November 15, 2025
Top notch visuals pic.twitter.com/UxuRjy0RcV— Wellu (@Wellutwt) November 15, 2025
Sir visuals 🔥🔥 pic.twitter.com/SFepo0de6P— SlayingKing❤️🔥 (@Slay_king_18) November 15, 2025
यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स
वाराणसी के टीजर को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. कोई इसे अवतार का बाप बता रहा है. तो कोई इसे धमाका बता रहा है. एक यूजर ने फिल्म के विजुअल्स की जमकर तारीफ की. यूजर ने लिखा- क्या शानदार विजुअल्स हैं. फिल्म के टीजर के बाद फिल्म को के लेकर फैंस एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.
बता दें कि फिल्म में प्रियंका चोपड़ा फीमेल लीड रोल में हैं. प्रियंका फिल्म में मंदाकिनी के रोल में नजर आएंगी. फिल्म से उनका फर्स्ट लुक भी रिलीज हो गया है. प्रियंका को साड़ी पहने बंदूक चलाते हुए देखा जा सकता है. फिल्म से प्रियंका का लुक काफी पसंद किया गया.
फिल्म मकर संक्रांति के मौके पर 2027 को रिलीज होगी. फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम रोल प्ले करते दिखेंगे.
