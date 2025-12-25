लहंगा पहन सबा आजाद ने ऋतिक रोशन संग दिए पोज, ब्लू सूट-बूट में खूब जचे एक्टर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडलहंगा पहन सबा आजाद ने ऋतिक रोशन संग दिए पोज, ब्लू सूट-बूट में खूब जचे एक्टर

Saba Azad Photos: सबा आजाद इन दिनों अपने बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन के कजिन ईशान रोशन की वेडिंग एंजॉय कर रही हैं. अब बॉयफ्रेंड संग उनकी लेटेस्ट तस्वीरों ने फैंस का दिल चुरा लिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Dec 2025 11:51 PM (IST)
ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरती हैं. हाल ही में उन्होंने ट्रेडिशनल लुक में बॉयफ्रेंड संग तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देख फैंस भी दोनों की तारीफों के पुल बांध रहे हैं.

ऋतिक रोशन की गर्लफ्रंड सबा आजाद का शोबिज इंडस्ट्री में काफी नाम है. सिंगिंग और एक्टिंग के अलावा हसीना अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनके लाखों दीवाने हैं.
अब हाल ही में हसीना ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से सबका ध्यान खींच लिया है. उनका ये ट्रेडिशनल लुक खूब वायरल हो रहा है. फैंस भी उनकी ऐसी खूबसूरती देख दीवाने बन बैठे हैं.
Published at : 25 Dec 2025 11:48 PM (IST)
Saba Azad HRITHIK ROSHAN Krish 4

