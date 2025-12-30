अपकमिंग वॉर ड्रामा 'इक्कीस' कई मायनों में खास है. पहला, यह रियल लाइफ हीरो की कहानी पर बेस्ड है. दूसरा, यह अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा की बॉलीवुड में पहली फिल्म है. और तीसरा, यह धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. सुपरस्टार का 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया था. वहीं सोमवार शाम को मुंबई में 'इक्कीस' की एक खास स्क्रीनिंग होस्ट की गई थी, जिसमें बॉलीवुड की हर बड़ी हस्ती मौजूद थी. धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी स्क्रीनिंग में पहुंचे थे और इस दौरान वे काफी भावुक नजर आए.

वहीं सलमान खान, जिनका दिवंगत धर्मेंद्र के साथ गहरा रिश्ता भी था, वे भी 'इक्कीस' की स्क्रीनिंग में शामिल हुए. इस दौरान दिवंगत अभिनेता के पोस्टर को देखकर सलमान खान काफी इमोशनल नजर आए.

धर्मेंद्र का पोस्टर देखकर सलमान खान हुए इमोशनल

सलमान खान कड़ी सुरक्षा के बीच 'इक्कीस' की स्क्रीनिंग में पहुंचे थी. उनके और धर्मेंद्र दोनों के फैंस अपने आइडियल की आखिरी फिल्म की स्क्रीनिंग में खान को देखकर बेहद खुश थे. नेटिज़न्स ने सलमान खान की 'इक्कीस' की स्क्रीनिंग में मौजूदगी को धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि बताया. वहीं इस दौरान धर्मेंद्र के पोस्टर को देखकर सलमान खान काफी इमोशनल हो गए थे. उनकी आंखें नम दिख रही थीं. सुपरस्टार ने दिवंगत धर्मेंद्र के पोस्टर संग ही तस्वीरें क्लिक कराईं. इस दौरान उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उनके एक्सप्रेशन ने फैंस के दिलों को छू लिया.

इस भावुक पल का वीडियो शेयर करते हुए एक फैन पेज ने लिखा, "सलमान खान 'इक्कीस' की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान धरम जी की मिस करते दिख रहे हैं."

सलमान खान और धर्मेंद्र का था गहरा बॉन्ड

नवंबर 2025 में धर्मेंद्र के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी. सलमान खान, जिनके लिए धर्मेंद्र पिता समान थे, उनके अंतिम संस्कार में पहुंचने वाले पहले लोगों में से थे. 'बिग बॉस 19' के फिनाले में दिवंगत अभिनेता को याद करते हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सलमान ने अपने दिल की बात कही थी.

आंखों में आंसू और दिल में गहरा दुख लिए उन्होंने कहा, "हमने ही-मैन को खो दिया. हमने सबसे अद्भुत इंसान को खो दिया. मुझे नहीं लगता कि धर्मजी से बेहतर कोई हो सकता है. जिस तरह से उन्होंने जीवन जिया, वह राजा जैसा था. उन्होंने हमें सनी, बॉबी और ईशा दिए. मैंने हमेशा धर्मजी को फॉलो किया है. वे एक मासूम चेहरे और ही-मैन जैसे शरीर के साथ आए थे. उनका आकर्षण अंत तक उनके साथ रहा. लव यू, धर्मजी. हम आपको हमेशा याद करेंगे."

'इक्कीस' रिलीज डेट

बता दें कि 'इक्कीस' सिनेमाघरों में 1 जनवरी 2026 को यानी नए साल वाले दिन रिलीज होगी. फिल्म में अगस्त्य नंदा,दिवंगत धर्मेंद्र ओर जयदीप अहलावात ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल रियल हीरो पर बेस्ड है.