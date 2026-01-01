अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' इस साल रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है. 1971 भारत-पाक युद्ध में शहीद हुए सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की सच्ची कहानी पर आधारित ये फिल्म दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों को ही लुभाने में कामयाब हो पाई है.

फिल्म दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है और उनकी ये आखिरी फिल्म गजब है. यही वजह है कि ओपनिंग डे पर 'धुरंधर' जैसी गजब ढाने वाली फिल्म के सामने भी फिल्म को दर्शक मिल रहे हैं. चलिए जान लेते हैं फिल्म की ओपनिंग डे की कमाई.

'इक्कीस' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक ओपनिंग डे पर 4:05 बजे तक 3.2 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. बता दें कि ये आंकड़ा अभी शुरुआती है. फाइनल डेटा आने के बाद इसमें बदलाव हो सकता है.

'इक्कीस' को मिले अच्छे रिव्यूज

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य की फिल्म को एबीपी न्यूज ने अपने रिव्यू में 4 स्टार देते हुए लिखा है कि अगस्त्य नंदा की एक्टिंग इतनी कमाल है कि वो शहीद अरुण खेत्रपाल के किरदार को पूरी तरह से जी गए हैं और उन्होंने दिखा दिया है कि वो अमिताभ बच्चन के नाती हैं.

धर्मेंद्र की तारीफ में इसी रिव्यू में लिखा है कि धर्मेंद्र को देखना अपने आप में एक इमोशन है. फिल्म का पूरा रिव्यू आप यहां पढ़ सकते हैं.

'इक्कीस' के बारे में

इस फिल्म को 'स्त्री 2' और 'थामा' जैसी फिल्में बनाने वाले दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है. पिंकविला के मुताबिक, फिल्म ओपनिंग डे पर फिल्म का प्रीडिक्शन 3.5 करोड़ रुपये था. और फिल्म शुरुआती घंटों में ही इससे ज्यादा कमा चुकी है.

यानी फिल्म आगे आने वाले दिनों में बहुत जल्द हिट फिल्म बनने की ओर बढ़ सकती है. फिल्म अगस्त्य नंदा और धर्मेंद्र के अलावा जयदीप अहलावत भी अहम भूमिका में हैं. जिन्होंने फिल्म का बज बढ़ाने का काम किया है.