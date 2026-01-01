बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म में अगस्त्य नंदा, जयदीप अहलावत, सिमर भाटिया अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. ये सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल की बायोपिक है. फिल्म को लेकर फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब ये इंतजार खत्म हो चुका है. फिल्म की एडवांस बुकिंग रिलीज से 2 दिन पहले शुरू हो गई थी. इसने एडवांस बुकिंग से कितनी कमाई कर ली है आइए आपको बताते हैं.

अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया के नए चेहरों को देखते हुए यह एक शानदार तरक्की है. इसने सन ऑफ सरदार 2, केसरी चैप्टर 2, परम सुंदरी, दे दे प्यार दे 2 और कई दूसरी स्टार-कास्ट वाली फिल्मों से बेहतर है. पुरानी रिलीज फिल्मों की तुलना में इक्कीस ने अवतार: फायर एंड ऐश को टक्कर दी. जिसने नए साल के दिन नेशनल चेन में काफी मिलती-जुलती प्री-सेल्स की थी.

एडवांस बुकिंग से की इतनी कमाई

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक एडवांस बुकिंग से फिल्म पहले दिन 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती हैं. फिल्म ने नेशनल चेन्स से करीब 35000 टिकट्स बिक गए हैं. इसके अलावा वर्ड ऑफ माउथ पर भी डिपेंड करता है. इससे फिल्म के कलेक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. जिसकी वजह से ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर सकती है. फिल्म ओपनिंग वीकेंड पर अच्छा कलेक्शन कर सकती है. अगर इक्कीस अच्छा कलेक्शन करती है तो ये धुरंधर को कमाई के मामले में टक्कर दे सकती है.

इक्कीस की बात करें तो ये धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. इस फिल्म को लेकर फैंस काफी इमोशनल हैं. फिल्म में धर्मेंद्र अगस्त्य नंदा के पिता के किरदार में नजर आएंगे. ये फिल्म लोगों को काफी इमोशनल करने वाली है. धर्मेंद्र को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखना बहुत खास होगा.

