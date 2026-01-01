स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में 6 साल की लीप के बााद एक बार फिर से सबकुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है. एक तरह तुलसी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो वहीं मिहिर ने जिंदगी से हार ही मान ली है. मिहिर लो लगने लगा है कि वो तुलसी के बिना कुछ भी नहीं है.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अभी तक आपने देखा तुलसी अचानक से ही मुन्नी के ऑफिस पहुंच जाती है. जहां तुलसी को देख मुन्नी इमोशनल हो जाती है. वो तुलसी के गले लगकर खूब रोती है. वहीं, मुन्नी से मिलने के लिए ऋतिक को खूब पापड़ बेलने पड़ते हैं.

इसी बीच क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक बड़ा बवाल मचने वाला है. अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि तुलसी की वापसी की भनक लगते ही नॉयना एक बार फिर से मिहिर पर शिकंजा कसना शुरू कर देगी. वो मिहिर से शादी करने के लिए कहेगी.

मुन्नी करेगी तुलसी की मदद

इधर, तुलसी से मुन्नी उसकी मदद करने का वादा करती है. जल्द ही मुन्नी और ऋतिक के रास्ते टकराने वाले हैं.वहीं, रास्ते में खुले पैसे लेने के लिए तुलसी एक औरत से हेल्प मांगने वाली है. लेकिन, वो औरत कोई और नहीं बल्कि वृंदा निकलेगी. तुलसी को देख वृंदा बेहद खुश होती है. वो तुलसी को घर छोड़कर जाने के लिए खूब खरीखोटी सुनाएगी.

तुलसी को वृंदा बताती है कि उसका भी एक घर है और वो अपनी सास को वापस आने के लिए कहेगी. तुलसी को देखते ही मिहिर के होश उड़ जाएंगे. उसके लिए यकीन करना मुश्किल होगा कि 6 साल के बाद वो तुलसी को देख रहा है. वो तुलसी से मिलकर उसका हालचाल पूछेगा.

तुलसी को मिहिर घर चलने के लिए कहेगा. हालांकि, तुलसी उसे खूब खरीखोटी सुनाएगी.मिहिर को तुलसी वो पल याद दिलवाएगी जब उसने उसे धोखा दिया था.मिहिर के संग घर वापस जाने से तुलसी इंकार कर देती है. वो कहती है कि नॉयना के संग उसे आगे बढ़ जाना चाहिए.

