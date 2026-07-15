INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैंने आमिर खान को रोते हुए देखा है', 35 साल पुराने दोस्त ने किए कई खुलासे

'मैंने आमिर खान को रोते हुए देखा है', 35 साल पुराने दोस्त ने किए कई खुलासे

तीसरी शादी के बाद आमिर खान को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. इसी बीच उन्हें अपने 35 साल पुराने दोस्त का साथ मिला है. जिसने आमिर की जकर तारीफ करते हुए उनका बचाव किया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 15 Jul 2026 03:12 PM (IST)
Preferred Sources

गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी के बाद आमिर खान को लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं. उन पर लव जिहाद के आरोप भी लगाए जा रहे हैं. हालांकि इसी बीच आमिर ने रेडिफ को दिए इंटरव्यू में ये साफ किया है कि उनकी तीनों ही शादी में उनकी पार्टनर ने अपना धर्म नहीं बदला. जबकि गौरी तो हिंदू भी नहीं हैं, वो क्रिश्चयन हैं. 

अब आमिर खान के जिगरी दोस्त अमीन हाजी ने एक्टर को लेकर कई बड़े राज खोले हैं. वो एक्टर के काफी करीब रहे हैं और उन्होंने बताया कि उन्होंने आमिर को रोते हुए और दिल टूटने के दर्द से गुजरते हुए देखा है. अमीन ने आमिर की जमकर तारीफ करते हुए ट्रोलिंग के बीच उनका भरपूर समथन किया है.

35 साल से दोस्त हैं अमीन-आमिर

अमीन हाजी ने हाल ही में रेडिफ को इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने बताया कि वो आमिर खान के साथ 35 साला से भी ज्यादा वक्त का दोस्ती का रिश्ता रखते हैं. उन्होंने बताया कि जहां लोग शादी या रिश्ते टूटने के बाद निराश हो जाते हैं तो वहीं आमिर ऐसे नहीं है. उन्होंने हमेशा अपने रिश्तों और शादी को सम्मान भरी नजरों से देखा है.

ये भी पढ़ें: प्यार के आगे फीकी पड़ी मजहब की दीवार, मुस्लिम हसीनाओं पर दिल हारे ये हिंदू एक्टर्स, रचाई शादी

पूर्व पत्नियों और बच्चों का हमेशा रखा ध्यान

अमीन के मुताबिक लोग आमिर की निजी जिंदगी को मजाक समझते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ में हमेशा ईमनादार और निष्पक्ष रहे हैं. उन्होंने हमेशा अपने बच्चों और पूर्व पत्नियों का ध्यान रखा. जब भी वो आगे बढ़े तो अपनी जिम्मेदारी उन्होंने हमेशा निभाई.

'मैंने उन्हें रोते हुए देखा है...'

61 साल की उम्र में तीसरी शादी करने पर लोग आमिर को भला-बुरा कह रहे हैं. इसे लेकर अमीन ने कहा कि 15 साल का वक्त लंबा होता है. बता दें कि आमिर की पहली शादी 16 साल और दूसरी शादी 15 साल चली थी. अमीन आगे कहते हैं, 'मैंने उन्हें दिल टूटने के दर्द से गुजरते देखा है. मैंने उन्हें रोते हुए देखा है. जितना बाहर के लोग सोचते हैं रिश्ता किसी व्यक्ति के लिए उतना आसान नहीं होता और शादी टूटने या तलाक होने पर सिर्फ एक व्यक्ति को इसका जिम्मेदारा ठहराना गलत है.'

ये भी पढ़ें: ऐश्वर्या राय की स्टंट डबल ने याद किया 'रावण' का खतरनाक स्टंट, बोलीं- 30 मिनट तक चट्टान पर लटकी रही

लव जिहाद के आरोप पर आमिर ने दी सफाई

आमिर ने रेडिफ से बातची में बताया कि उनकी रीना दत्ता (पहली एक्स वाइफ) और किरण राव (दूसरी एक्स वाइफ) से कानूनी तौर पर शादी हुई थी. दोनों ने ही अपना धर्म नहीं बदला था. जबकि गौरी से भी उन्होंने इसी तरह शादी की है. वहीं आमिर ने ये भी खुलासा किया कि गौरी हिंदू नहीं बल्कि ईसाई हैं. वहीं लव जिहाद के आरोप पर उन्होंने आगे बताया कि उनकी बहनें निखत और फरहत की शादी हिंदू से हुई है. जबकि आमिर ने अपनी बेटी आयरा को लेकर कहा कि आयरा ने भी हिंदू (नूपुर शिखरे) से शादी की है.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 15 Jul 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मैंने आमिर खान को रोते हुए देखा है', 35 साल पुराने दोस्त ने किए कई खुलासे
'मैंने आमिर खान को रोते हुए देखा है', 35 साल पुराने दोस्त ने किए कई खुलासे
बॉलीवुड
Main Vaapas Aaunga BO: 'मैं वापस आऊंगा' बनी इम्तियाज अली की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग, इस फिल्म को पछाड़ बनाया रिकॉर्ड
'मैं वापस आऊंगा' बनी इम्तियाज अली की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग, इस फिल्म को पछाड़ बनाया रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Box Office: अजय देवगन की फिल्म ने 5वें दिन अक्षय कुमार की दो फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
'धमाल 4' ने ने 5वें दिन अक्षय कुमार की दो फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
आमिर खान के तीनों बच्चे गौरी स्प्रैट को किस नाम से बुलाते हैं? लव जिहाद कंट्रोवर्सी के बीच सामने आया सच
आमिर खान के तीनों बच्चे गौरी स्प्रैट को किस नाम से बुलाते हैं? लव जिहाद कंट्रोवर्सी के बीच सामने आया सच
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Bollywood News: ट्रोलिंग से तौबा या प्रेग्नेंसी का नया ड्रामा? कियारा आडवाणी की 'दूसरी प्रेग्नेंसी' का सच आया सामने! (14-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स को लीड करने वाली 17 साल की रिद्धि चौहान, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
कौन हैं 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स को लीड करने वाली 17 साल की रिद्धि चौहान, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
महाराष्ट्र
परिसीमन बिल पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, 'सुप्रिया सुले समर्थन करें तो अच्छा है वरना...'
परिसीमन बिल पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, 'सुप्रिया सुले समर्थन करें तो अच्छा है वरना...'
इंडिया
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
क्रिकेट
कोहली-रोहित नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? शुभमन गिल ने कहा- 'हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन...'
कोहली-रोहित नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? शुभमन गिल ने कहा- 'हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन...'
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 19: ‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना बटोरा मुनाफा?
‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना कमाया मुनाफा?
विश्व
अमेरिका ने घेरा होर्मुज तो रूस ने दी तगड़ी चेतावनी, कहा- 'वादा तोड़ा, ईरान के खिलाफ US की...'
अमेरिका ने घेरा होर्मुज तो रूस ने दी तगड़ी चेतावनी, कहा- 'वादा तोड़ा, ईरान के खिलाफ US की...'
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: अब BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का रद्द होगा नामांकन? कोर्ट जा रही RJD, जानें मामला
बांकीपुर उपचुनाव: अब BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का रद्द होगा नामांकन? कोर्ट जा रही RJD, जानें मामला
नौकरी
US Army Recruitment Rules: क्या किसी भारतीय को मिल सकती है अमेरिकन स्पेशल फोर्स में नौकरी, जानिए क्या है नियम?
क्या किसी भारतीय को मिल सकती है अमेरिकन स्पेशल फोर्स में नौकरी, जानिए क्या है नियम?
ABP NEWS
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
ABP NEWS
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
ABP NEWS
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
ABP NEWS
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
ABP NEWS
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
Embed widget