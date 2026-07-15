'मैंने आमिर खान को रोते हुए देखा है', 35 साल पुराने दोस्त ने किए कई खुलासे

गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी के बाद आमिर खान को लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं. उन पर लव जिहाद के आरोप भी लगाए जा रहे हैं. हालांकि इसी बीच आमिर ने रेडिफ को दिए इंटरव्यू में ये साफ किया है कि उनकी तीनों ही शादी में उनकी पार्टनर ने अपना धर्म नहीं बदला. जबकि गौरी तो हिंदू भी नहीं हैं, वो क्रिश्चयन हैं.

अब आमिर खान के जिगरी दोस्त अमीन हाजी ने एक्टर को लेकर कई बड़े राज खोले हैं. वो एक्टर के काफी करीब रहे हैं और उन्होंने बताया कि उन्होंने आमिर को रोते हुए और दिल टूटने के दर्द से गुजरते हुए देखा है. अमीन ने आमिर की जमकर तारीफ करते हुए ट्रोलिंग के बीच उनका भरपूर समथन किया है.

35 साल से दोस्त हैं अमीन-आमिर

अमीन हाजी ने हाल ही में रेडिफ को इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने बताया कि वो आमिर खान के साथ 35 साला से भी ज्यादा वक्त का दोस्ती का रिश्ता रखते हैं. उन्होंने बताया कि जहां लोग शादी या रिश्ते टूटने के बाद निराश हो जाते हैं तो वहीं आमिर ऐसे नहीं है. उन्होंने हमेशा अपने रिश्तों और शादी को सम्मान भरी नजरों से देखा है.

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पूर्व पत्नियों और बच्चों का हमेशा रखा ध्यान

अमीन के मुताबिक लोग आमिर की निजी जिंदगी को मजाक समझते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ में हमेशा ईमनादार और निष्पक्ष रहे हैं. उन्होंने हमेशा अपने बच्चों और पूर्व पत्नियों का ध्यान रखा. जब भी वो आगे बढ़े तो अपनी जिम्मेदारी उन्होंने हमेशा निभाई.

'मैंने उन्हें रोते हुए देखा है...'

61 साल की उम्र में तीसरी शादी करने पर लोग आमिर को भला-बुरा कह रहे हैं. इसे लेकर अमीन ने कहा कि 15 साल का वक्त लंबा होता है. बता दें कि आमिर की पहली शादी 16 साल और दूसरी शादी 15 साल चली थी. अमीन आगे कहते हैं, 'मैंने उन्हें दिल टूटने के दर्द से गुजरते देखा है. मैंने उन्हें रोते हुए देखा है. जितना बाहर के लोग सोचते हैं रिश्ता किसी व्यक्ति के लिए उतना आसान नहीं होता और शादी टूटने या तलाक होने पर सिर्फ एक व्यक्ति को इसका जिम्मेदारा ठहराना गलत है.'

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लव जिहाद के आरोप पर आमिर ने दी सफाई

आमिर ने रेडिफ से बातची में बताया कि उनकी रीना दत्ता (पहली एक्स वाइफ) और किरण राव (दूसरी एक्स वाइफ) से कानूनी तौर पर शादी हुई थी. दोनों ने ही अपना धर्म नहीं बदला था. जबकि गौरी से भी उन्होंने इसी तरह शादी की है. वहीं आमिर ने ये भी खुलासा किया कि गौरी हिंदू नहीं बल्कि ईसाई हैं. वहीं लव जिहाद के आरोप पर उन्होंने आगे बताया कि उनकी बहनें निखत और फरहत की शादी हिंदू से हुई है. जबकि आमिर ने अपनी बेटी आयरा को लेकर कहा कि आयरा ने भी हिंदू (नूपुर शिखरे) से शादी की है.