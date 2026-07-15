Hunger Strike: 'लड़ाई आगे तक लड़नी है...' सोनम के समर्थन में उतरीं शबाना, स्वरा भी मिलने पहुंची

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडHunger Strike: 'लड़ाई आगे तक लड़नी है...' सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरीं शबाना आजमी, स्वरा भास्कर भी मिलने पहुंची

Hunger Strike: 'लड़ाई आगे तक लड़नी है...' सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरीं शबाना आजमी, स्वरा भास्कर भी मिलने पहुंची

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लगातार सेलेब्स का सपोर्ट मिल रहा है. जहां एक ओर स्वरा भास्कर उनसे मिलने पहुंची तो वहीं दूसरी ओर शबाना आजमी ने पोस्ट शेयर करके उनसे हड़ताल खत्म करने की अपील की है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 15 Jul 2026 02:03 PM (IST)
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दिल्ली में जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं. उनकी भूख हड़ताल का आज 18वां दिन है. अपने फैसले पर वो कायम हैं. हालांकि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है. उनका 8 किलो से ज्यादा वजन कम हो चुका है. उन्हें स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी हो रही हैं, लेकिन वो हड़ताल खत्म नहीं कर रहे हैं. 

दूसरी ओर बॉलीवुड सेलेब्स एक के बाद एक उनके समर्थन में उतर रहे हैं. जीनत अमान, अभय देओल और ओमी वैद्य के बाद अब उनके समर्थन में दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी भी उतर चुकी हैं. उन्होंने एक भावुक पोस्ट करते हुए सोनम से हड़ताल खत्म करने की अपील की हैं. वहीं स्वरा भास्कर ने उनसे मुलाकात की है. जबकि सोनी राजदान सहित और भी सेलेब्स ने उनकी हड़ताल का समर्थन किया है. 

शबाना आजमी ने सोनम से की भावुक अपील

शबाना आजमी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से सोनम वांगचुक की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'डियर सोनम वांगचुक, आप जैसे व्यक्ति की हमारे देश को बहुत जरूरत है. आप नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हैं, सच के लिए खड़े हैं, हमें आप पर गर्व है. इस लिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें. हमारे स्टूडेंट्स के लिए आप का मार्ग दर्शन उनका हौसला बढ़ाता है. ये लड़ाई आगे तक लड़नी है, इसके लिए आपका सेहतमंद रहना जरूरी है. हम आपके साथ हैं. शबाना आजमी.'

 
 
 
 
 
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आलिया भट्ट की मां बोलीं- हमें आपकी जरूरत है

वहीं आलिया भट्ट की मां और एक्ट्रेस सोनी राजदान ने भी सोनम वांगचुक से भावुक अपील की है. उन्होंने एक नोट शेयर करते हुए लिखा, 'डियर सोनम वांगचुक, हम सभी आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. प्लीज हमें इस तरह छोड़कर ना जाइए. आप आज अपनी हड़ताल खत्म कर दें और आगे की लड़ाई के लिए बने रहें. वहीं कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'हमें आपकी जरूरत है. हमें छोड़कर मत जाइए.'

 
 
 
 
 
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सोनम से मिलने पहुंची स्वरा भास्कर

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक से मिलने पहुंची. इस दौरान उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके से भी मुलाकात की. तस्वीरें अपनी इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करते हुए स्वरा ने लिखा, 'कभी न थकने वाले सोनम वांगचुक सर आप बच्चों के फ्यूचर की लड़ाई लड़ रहे हैं. मेरा आपक पूरा समर्थन है.'

Hunger Strike: 'लड़ाई आगे तक लड़नी है...' सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरीं शबाना आजमी, स्वरा भास्कर भी मिलने पहुंची

अभय देओल-कल्कि कोचलिन और पूजा बत्रा ने भी दिया समर्थन

14 जुलाई को एक्टर अभय देओल ने अपनी इंस्टाग्राम पर सोनम की एक तस्वीर शेयर करते हुए टूटे दिल वाली इमोजी शेयर की थी. वहीं एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन ने उनकी पोस्ट पर टूटे दिल वाला इमोजी कमेंट किया था. जबकि 90 के दशक की एक्ट्रेस पूजा बत्रा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'वो हमारे लिए और हमारी आए की पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं. हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए. अगर हम इस लड़ाई में चुप रह जाते हैं तो.' उन्होंने आगे लोगों से सोनम का समर्थन करने की अपील की.

 
 
 
 
 
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श्रेया धनवंतरी ने भी की हड़ताल खत्म करने की अपील

'द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली' और 'स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी' की एक्ट्रेस श्रेया धनवंतरी ने भी सोनम से हड़ताल खत्म करने की अपील की है. साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बेपरवाह है. 

जीनत अमान ने भी लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट

मंगलवार को जीनत अमान ने सोनम के समर्थन में लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा था और उनसे अनशन खत्म करने की अपील की थी. उन्होंने लिखा था, 'मैं सरकार से आपले करती हूं कि वो इस मुद्दे पर सोनम वांगचुक से बातचीत करें और कोई हल निकाले. ये भारत के फ्यूचर से जुड़ा मामला है.' इसके अलावा उन्होंने और भी काफी कुछ अपनी पोस्ट में लिखा था.

 
 
 
 
 
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स्वानंद किरकिरे

सिंगर और गीतकार स्वानंद किरकिरे ने इस मामले में कांग्रस को आड़े हाथों लिया है. भूख हड़ताल से कांग्रेस ने दूरी बना रखी है और स्वानंद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सवाल किया है कि कांग्रेस क्यों कुछ नहीं कर रही है? कांग्रेस को इन प्रदर्शनकारियों का साथ देना होगा.

सोनम वांगचुक भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं?

नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया था. इसके अंतर्गत सोनम वांगचुक ने 28 जून से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी थी. जो अब अपनी 18वें दिन में पहुंच चुकी है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
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