हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित सिंह संग हिमेश रेशमिया के कॉन्सर्ट में दिखीं हुमा कुरैशी, किस करते हुए वीडियो वायरल

रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित सिंह संग हिमेश रेशमिया के कॉन्सर्ट में दिखीं हुमा कुरैशी, किस करते हुए वीडियो वायरल

हुमा कुरैशी को हाल ही में हिमेश रेशमिया के कॉन्सर्ट में देखा गया. इस दौरान वो रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग नजर आईं.रूमर्ड बॉयफ्रेंड ने उन्हें गेल लगाया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 17 Nov 2025 12:56 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर हुमा कुरैशी और एक्टिंग कोच रचित सिंह के डेट करने की खबरें चर्चा में बनी हुई हैं. खबरें थीं कि सिंतबर महीने में दोनों ने सगाई भी कर ली है. अब दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस में हुमा रचित संग सिंगर हिमेश रेशमिया का कॉन्सर्ट एंजॉय करती दिखीं. 

हुमा और रूमर्ड बॉयफ्रेंड का वीडियो वायरल

इस वीडियो में हुमा और रचित क्लोज नजर आए. रचित ने हुमा को किस किया और उन्हें गले भी लगाया. हालांकि, जैसे ही रचित ने कैमरा देखा उन्होंने अपने हाथ हुमा से हटा लिए और थोड़ी सी दूरी बनाई. हुमा ने भी इस कॉन्सर्ट के कुछ वीडियो शेयर किए हैं. इसमें वो हिमेश के गानों पर डांस करती दिखीं. इस दौरान उनके साथ मुनव्वर फारूकी भी थे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood Videos (@instantbollywoodvideos)


रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित सिंह संग हिमेश रेशमिया के कॉन्सर्ट में दिखीं हुमा कुरैशी, किस करते हुए वीडियो वायरल

इस कॉन्सर्ट के लिए हुमा ने ब्लू डेनिम टॉप और शॉर्ट्स पहने थे. इसी के साथ उन्होंने ब्राउन बूट्स भी मैच किए. हुमा पूरे लुक में बहुत सुंदर लग रही थीं. वहीं रचित को ब्लैक टीशर्ट और ट्राउजर में देखा गया.

बता दें कि हुमा और रचित के अफेयर की खबरें लंबे समय से आ रही हैं. हिंदुस्तान टाइम्स ने सोर्स के हवाले से लिखा था- हुमा और रचित काफी समय से साथ में हैं. हाल ही में रचित ने हुमा को प्रपोज किया था और हुमा ने हां कहा. इस दौरान करीबी लोग ही शामिल थे. अभी तक उन्होंने ऑफिशियल नहीं किया है और वो अभी प्लान कर रहे हैं कि कब और कैसे पब्लिकली अनाउंस किया जाए.

हुमा और रचित का वर्कफ्रंट

बता दें कि रचित को आलिया भट्ट, रणवीर सिंह और विक्की कौशल जैसे एक्टर्स को ट्रेन करने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Karmma Calling से डेब्यू किया था. उन्हें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा में देखा गया था. 

वहीं हुमा की बात करें तो दिल्ली क्राइम 3 में देखा गया. इस सीजन में हुमा के रोल की काफी तारीफ हुई.

और पढ़ें
Published at : 17 Nov 2025 12:56 PM (IST)
Tags :
Huma Qureshi Rachit Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
बिहार
Bihar New Cabinet: बिहार में मंत्रीमंडल का फॉर्मूला तय, BJP-JUD के 13-13 मंत्री, LJP, HAM, RLM के कितने मंत्री?
बिहार में मंत्रीमंडल का फॉर्मूला तय, BJP-JUD के 13-13 मंत्री, LJP, HAM, RLM के कितने मंत्री?
विश्व
43 लोगों को मदीना ले जा रही बस में जिंदा बचा इकलौता भारतीय कौन? जानें
43 लोगों को मदीना ले जा रही बस में जिंदा बचा इकलौता भारतीय कौन? जानें
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
बिहार
Bihar New Cabinet: बिहार में मंत्रीमंडल का फॉर्मूला तय, BJP-JUD के 13-13 मंत्री, LJP, HAM, RLM के कितने मंत्री?
बिहार में मंत्रीमंडल का फॉर्मूला तय, BJP-JUD के 13-13 मंत्री, LJP, HAM, RLM के कितने मंत्री?
विश्व
43 लोगों को मदीना ले जा रही बस में जिंदा बचा इकलौता भारतीय कौन? जानें
43 लोगों को मदीना ले जा रही बस में जिंदा बचा इकलौता भारतीय कौन? जानें
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
बॉलीवुड
'सुना था अक्षय कुमार रोल काटते हैं, आज देख भी लिया,' Jolly LLB 3 से कटे सीन पर बोले एक्टर आयुष
'सुना था अक्षय कुमार रोल काटते हैं, आज देख भी लिया,' Jolly LLB 3 से कटे सीन पर बोले एक्टर आयुष
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
उमरा करने गए 42 भारतीयों की सऊदी अरब में सड़क हादसे में मौत, अब कैसे वापस आएंगे इनके शव; क्या है प्रोटोकॉल
उमरा करने गए 42 भारतीयों की सऊदी अरब में सड़क हादसे में मौत, अब कैसे वापस आएंगे इनके शव; क्या है प्रोटोकॉल
नौकरी
KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में टीचर्स की बंपर भर्ती, BEd और TET उम्मीदवारों को मिलेगा मौका
केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में टीचर्स की बंपर भर्ती, BEd और TET उम्मीदवारों को मिलेगा मौका
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget