बॉलीवुड एक्टर हुमा कुरैशी और एक्टिंग कोच रचित सिंह के डेट करने की खबरें चर्चा में बनी हुई हैं. खबरें थीं कि सिंतबर महीने में दोनों ने सगाई भी कर ली है. अब दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस में हुमा रचित संग सिंगर हिमेश रेशमिया का कॉन्सर्ट एंजॉय करती दिखीं.

हुमा और रूमर्ड बॉयफ्रेंड का वीडियो वायरल

इस वीडियो में हुमा और रचित क्लोज नजर आए. रचित ने हुमा को किस किया और उन्हें गले भी लगाया. हालांकि, जैसे ही रचित ने कैमरा देखा उन्होंने अपने हाथ हुमा से हटा लिए और थोड़ी सी दूरी बनाई. हुमा ने भी इस कॉन्सर्ट के कुछ वीडियो शेयर किए हैं. इसमें वो हिमेश के गानों पर डांस करती दिखीं. इस दौरान उनके साथ मुनव्वर फारूकी भी थे.

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood Videos (@instantbollywoodvideos)





इस कॉन्सर्ट के लिए हुमा ने ब्लू डेनिम टॉप और शॉर्ट्स पहने थे. इसी के साथ उन्होंने ब्राउन बूट्स भी मैच किए. हुमा पूरे लुक में बहुत सुंदर लग रही थीं. वहीं रचित को ब्लैक टीशर्ट और ट्राउजर में देखा गया.

बता दें कि हुमा और रचित के अफेयर की खबरें लंबे समय से आ रही हैं. हिंदुस्तान टाइम्स ने सोर्स के हवाले से लिखा था- हुमा और रचित काफी समय से साथ में हैं. हाल ही में रचित ने हुमा को प्रपोज किया था और हुमा ने हां कहा. इस दौरान करीबी लोग ही शामिल थे. अभी तक उन्होंने ऑफिशियल नहीं किया है और वो अभी प्लान कर रहे हैं कि कब और कैसे पब्लिकली अनाउंस किया जाए.

हुमा और रचित का वर्कफ्रंट

बता दें कि रचित को आलिया भट्ट, रणवीर सिंह और विक्की कौशल जैसे एक्टर्स को ट्रेन करने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Karmma Calling से डेब्यू किया था. उन्हें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा में देखा गया था.

वहीं हुमा की बात करें तो दिल्ली क्राइम 3 में देखा गया. इस सीजन में हुमा के रोल की काफी तारीफ हुई.