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गर्लफ्रेंड सबा आजाद और पेरेंट्स संग ऋतिक रोशन ने सेलिब्रेट किया मदर्स डे, फ्रांस से शेयर की तस्वीरें

ऋतिक रोशन ने हाल ही में पोस्ट शेयर कर बताया कि उन्होंने कैसे मदर्स डे सेलिब्रेट किया. ऋतिक ने फैमिली और गर्लफ्रेंड संग फोटोज शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 11 May 2026 06:03 PM (IST)
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एक्टर ऋतिक रोशन ने फैमिली संग मदर्स डे सेलिब्रेट किया. उन्होंने मदर्स डे फ्रांस में सेलिब्रेट किया. इस दौरान वो अपने पेरेंट्स और गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ थे. ऋतिक ने सोशल मीडिया पर इस दौरान की फोटोज शेयर की हैं. फोटोज के साथ उन्होंने एक खास कैप्शन लिखा है.

ऋतिक रोशन ने की मदर्स डे को लेकर पोस्ट

ऋतिक रोशन ने पोस्ट कर लिखा- फ्रांस में ये पेड़ मिला. इसे ombre de maman कहा जाता है. अगर ट्रांसलेट करें तो 'मां की छाया!'. वाह. हैप्पी मदर्स डे. हमारे साथ जो छाया, ताकत और प्यार रहा है. 

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अब फ्रांस के लोग मेरे पीछे आए तो मैं पहले ही बता दूं कि मैं मजाक कर रहा हूं. हमें पेड़-पौधे बहुत पसंद हैं. क्रेजी फैमिली. फोटोज में ऋतिक रोशन को ब्लैक कलर के आउटफिट में देखा गया. उन्होंने ब्लैक कैप भी लगाई हुई थी. वहीं सबा आजाद को शर्ट और जींस पहनी हुई थी. उन्होंने एक लंबी चोटी भी बनाई हुई थी और रेड स्लिपर पहनी हुई थी. पूरे लुक में वो बेहद गॉर्जियस लग रही थीं.

ये भी पढ़ें- 'मैंने प्यार किया' में भाग्यश्री को सलमान खान से ज्यादा मिली थी फीस, बोलीं- ये बिजनेस स्ट्रेटिजी थी

बता दें कि ऋतिक रोशन की मां पिंकी रोशन ने भी मदर्स डे पर फोटोज शेयर की थी. उन्होंने ऋतिक और सुनैना के बचपन की फोटोज शेयर की थी. 

ऋतिक रोशन की पर्सनल लाइफ

वहीं ऋतिक रोशन की बात करें तो वो एक्ट्रेस-मॉडल सबा आजाद को डेट कर रहे हैं. दोनों लंबे समय से साथ हैं. ऋतिक रोशन और सबा को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता है. फैमिली फंक्शन से लेकर वेकेशन तक ऋतिक रोशन और सबा आजाद साथ में नजर आते हैं. 

ऋतिक रोशन दो बेटों के पिता हैं. उनकी शादी सुजैन खान के साथ हुई थी. सुजैन और ऋतिक के दो बेटे हैं. हालांकि, उनकी शादी चली नहीं और दोनों ने तलाक ले लिया. सुजैन से अलग होने के बाद अब वो सबा आजाद के साथ हैं.

Published at : 11 May 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
Mother Day HRITHIK ROSHAN
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