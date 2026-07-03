बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर विक्की कौशल ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई है. उनकी फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. फिलहाल उनके पास मूवीज की लंबी लिस्ट है. वो जल्द ही फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे. संजय लीला भंसाली इस फिल्म के डायरेक्टर हैं.

विक्की कौशल का गजब ट्रांसफॉर्मेशन

इस एक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी लीड रोल में हैं. वहीं विक्की कौशल भी 'लव एंड वॉर' का हिस्सा हैं. उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है. ऐसे में अब फिल्म में उनका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है. विक्की ने 'लव एंड वॉर' में अपने किरदार के दो अलग-अलग लुक्स के लिए जबरदस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है. पहले उन्होंने अपने रोल के लिए वजन बढ़ाया और बाद में दूसरे फेज की शूटिंग के लिए कड़ी मेहनत कर वजन घटाया भी है.

पहले 12 किलो वजन बढ़ाया, फिर 15 किलो घटाया...

हिंदुस्तान टाइम्स में सूत्रों के हवाले से छपी रिपोर्ट के अनुसार, 'लव एंड वॉर' में विक्की एयर फोर्स पायलट के रोल में नजर आएंगे और इसके लिए उन्होंने डबल मेहनत की है. 'लव एंड वॉर' की शूटिंग शुरू करते समय किरदार में ढलने के लिए विक्की ने पहले लगभग 12 किलो वजन बढ़ाया, और फिर फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग के लिए लगभग 15 किलो वजन घटाकर जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया. इसके लिए उनकी काफी तारीफ भी की जा रही है. उनके गजब के ट्रांसफॉर्मेशन की झलक भी सामने आई है.

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कब रिलीज होगी 'लव एंड वॉर'?

बता दें कि ये पहली बार नहीं है, जब विक्की ने किसी रोल के लिए अपना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया हो. एक्टर ने साल 2025 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'छावा' में छत्रपति संभाजी महाराज के रोल के लिए भी ऐसा ही गजब ट्रांसफॉर्मेशन किया था. 'लव एंड वॉर' की बात करें तो ये फिल्म 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म की शूटिंग पहले ही खत्म हो चुकी है.

विक्की कौशल की अपकमिंग मूवी

वर्क फ्रंट की बात करें तो विक्की पिछली बार फिल्म 'छावा' में नजर आए थे. इसमें उन्होंने महान मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल निभाया था. फिल्म में उनकी एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई. वहीं, बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई. विक्की की अपकमिंग मूवीज की बात करें तो 'लव एंड वॉर' के अलावा एक्टर के पास फिल्म 'महावतार' है. इस माइथोलॉजिकल ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म में वो भगवान परशुराम यानी चिरंजीवी परशुराम की भूमिका निभा रहे हैं. दिनेश विजान फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. वहीं, अमर कौशिक फिल्म के डायरेक्टर हैं.

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