हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडलड़की को पटाने उसके पीछे- पीछे गए थे विवान भटेना, हाथ लग गया 'मैंने पायल है छनकाई'

लड़की को पटाने उसके पीछे- पीछे गए थे विवान भटेना, हाथ लग गया 'मैंने पायल है छनकाई'

Vivan Bhathena First Break: टीवी से बॉलीवुड की तरफ रुख करने वाले एक्टर विवान भटेना को इंडस्ट्री में शुरुआत करने का मौका बड़ी ही आसानी से मिल गया. वो भी तब जब वो खुद नहीं चाहते थे उस समय काम करना.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 19 Jan 2026 04:02 PM (IST)
किसी भी एक्टर के लिए पहला ब्रेक मिलना बहुत सहज नहीं होता है. एक्टर्स हों या एक्ट्रेसेस पहले बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारे ऑडिशंस देते हैं उसके बाद कहीं जाकर कुछ मिल पाता है. खासतौर से उस समय में जब सोशल मीडिया भी नहीं था. आज के समय में तो सोशल मीडिया भी एक काम करने का या नजरों में आने का जरिया बन गया है. लेकिन 90 के दौर में तो एक्टर्स को बहुत धक्के खाना पड़ते थे. ऐसे में एक्टर विवान भटेना को अपना पहला ब्रेक बड़ी ही आसानी से मिल गया, वो भी फाल्गुनी पाठक के कल्ट क्लासिक में.

आज भी लोगों को याद है कि विवान भटेना को पहली बार हम सभी ने फाल्गुनी पाठक के 'मैंने पायल है छनकाई' गाने में देखा था. इसी गाने से विवान हम सभी के पहले क्रश बन गए थे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि विवान को ये म्यूजिक वीडियो कैसे मिला था? इस बारे में विवान ने खुद ही बताया कि वो तो बस एक लड़की को पटाने के चक्कर में स्टूडियो में गए थे और मुझे अचानक ही म्यूजिक वीडियो मिल गया.

 
 
 
 
 
'लड़की पर लाइन मार रहा था'

विवान ने डिजिटल कॉमेंट्री के पॉडकास्ट में बताया कि था कि, 'ये बहुत फनी स्टोरी है, मैं एक लड़की पर लाइन मार रहा था, वो जा रही थी ऑडिशन देने के लिए, तो मैं भी पॉलीग्राम के ऑफिस में गया था. मैंने सोचा कि जाएंगे ऑडिशन के बाद कुछ कॉफी पे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे. और वो चली गई अंदर, मैं बाहर बैठा था टाइमपास कर रहा था. एक कास्टिंग डायरेक्टर मेरे पास आई और बोला तुम म्यूजिक वीडियो करोगे? तो मैंने बोला वो क्या होता है. क्योंकि उस टाइम ये नए- नए आए थे, म्यूजिक वीडियो तब पॉपुलर हो रहे थे.'

आगे विवान ने कहा कि, 'मैं लकी था, मुझे ये म्यूजिक वीडियो मिल गया, उन्होंने कहा कि 2000 रुपये देंगे, तो इसमें तो पूरा महीना निकल जाएगा मेरा. हमारे लिए तो वो गाना एक नॉर्मल सा गाना ही था, लेकिन इतना बड़ा पॉपुलर हो जाएगा, इतना बड़ा कल्ट क्लासिक बन जाएगा हमें ये पता ही नहीं था.'

बता दें कि विवान भटेना ने इस एक म्यूजिक वीडियो के बाद और भी कई सारे म्यूजिक वीडियो में काम किया. इसके बाद वो कई टेलीविजन सीरियल जैसे 'चांद के पार चलो', 'कुमकुम', 'छूना है आसमान','संस्कार लक्ष्मी' जैसे सीरियल्स में काम किया है. कुछ साल टीवी में काम करने के बाद विवान ने बॉलीवुड फिल्मों काम करना शुरू किया है. हाल ही में वो फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' में भी नजर आए थे.

Published at : 19 Jan 2026 04:02 PM (IST)
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
