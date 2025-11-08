टीवी पर आते ही ब्लॉकबस्टर हुई 'हॉउसफुल 5', 4.6 करोड़+ व्यूज से बनाया नया रिकॉर्ड

हाउसफुल की फ्रेंचाइजी हमेशा से ही दर्शकों की फेवरेट रही है. इस फ्रेंचाइजी की पांचवीं फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन किया है. लेकिन अब इस फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हो गया है और इसने टीवी स्क्रीन्स पर भी फैंस को इंप्रेस कर दिया. प्रीमियर के बाद इसके व्यूज ने फिल्म को इस साल का सबसे बड़ा प्रीमियर बना दिया है.

'हाउसफुल 5' ने अपने नाम किया नया रिकार्ड

6 जून को अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म 'हाउसफुल 5' दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई. बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने के बाद इसने 11 अक्टूबर को स्टार गोल्ड से अपनी एंट्री टीवी स्क्रीन्स पर दर्ज की.

वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर पर भी 'हाउसफुल 5' ने नया रिकार्ड अपने नाम कर किया. कोईमोई के मुताबिक भारत के 1.91 करोड़ घरों में 'हाउसफुल 5' को 4.65 करोड़ लोगों ने देखा.

इसका मतलब 4.65 करोड़ व्यूज के साथ 'हाउसफुल 5' इस साल की सबसे बड़ी टीवी प्रीमियर बन गई है. फिल्म की इनोवेटिव डुअल क्लाइमेक्स फॉर्मेट से इसे दर्शकों के बीच और भी पॉपुलर बना दिया और यूनिक स्टोरी लाइन के वजह से दर्शक भी फिल्म के अंत तक बने रहें.

टीवी सक्सेस पर कैसा है अक्षय कुमार का रिएक्शन?

वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की अपार सफलता के बाद अक्षय कुमार ने भी अपनी फीलिंग्स शेयर की है. उन्होंने कहा कि, 'हाउसफुल फ्रेंचाइजी हमेशा ही नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट और लाफ्टर के बारे में ही रही है. टीवी पर भी ऐसा प्यार देख कर दिल भर आया है. 4.65 करोड़ तक पहुंच पाना वाकई एक माइलस्टोन है.'

ऑडियंस का ऐसा प्यार पाकर अक्षय कुमार ने उनका शुक्रिया अदा किया. अभिनेता का मानना है एक अच्छी और एंटरटेनिंग फिल्म हमेशा ही ऑडियंस के दिल तक अपना रास्ता बना ही लेती है.

'हाउसफुल 5' के बारे में

साजिद नाडियाडवाला के नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले इस फिल्म को बनाया गया है. 'हाउसफुल 5' में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन के साथ सोनम बाजवा, सौंदर्या शर्मा, जैकलिन फर्नांडीज और नरगिस फाखरी को लीड रोल्स में देखा गया था.

इसके साथ ही चित्रांगदा सिंह ,नाना पाटेकर,संजय दत्त और फरदीन खान जैसे स्टार्स ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई. वहीं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर गौर करें तो सैक्निल्क के मुताबिक 'हाउसफुल 5' ने अपने खाते में 183.3 करोड़ रुपए जमा किए हैं.