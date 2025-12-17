बॉलीवुड में हॉरर जॉनर एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है, कई सालों तक सीक्वल और हॉरर कॉमेडी फिल्मों के दबदबे के बाद, 2026 में कई ऐसी हॉरर फिल्में देखने को मिलेंगी जो किसी फ्रैंचाइजी का हिस्सा नहीं हैं. ये फिल्में नई कहानियों, नए किरदारों और ओरिजनल डरावने सीन्स के साथ दर्शकों को दिल दहलाने आ रही हैं. .

दिलचस्प बात ये बै कि हमेशा से बनती आ रही हॉरर फिल्मों के उल्ट, ये अपकमिंग फिल्में चीख-पुकार या अचानक डराने वाले विजुअल्स बजाय माहौल, सस्पेंस और जबरदस्त नैरेटिव पर बेस्ड होंगी. चलिए यहां जानते हैं साल 2026 में सिनेमाघरों में कौन-कौन सी हॉरर फिल्में दर्शकों की रूह कंपाने के लिए आ रही हैं.

द राजा साब

साल 2026 में रिलीज होने वाली हॉरर फिल्मों की शुरुआत प्रभास स्टारर ‘द राजा साब’ से होगी. ये साउथ इंडियन हॉरर कॉमेडी फिल्म 9 जनवरी, 2026 को रिलीज होने वाली है. मारुति दासारी द्वारा निर्देशित यह तेलुगु फिल्म तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में पैन इंडिया रिलीज होगी. इस फिल्म में प्रभास मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन और रिद्धि कुमार ने भी अहम रोल प्ले किया है. इस अपकमिंग हॉरर कॉमेडी को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है.





भूत बंगला

वहीं साल 2026 में रिलीज होने वाली दूसरी हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ है. ये मूवी 2 अप्रैल 2026 को रिलीज सिनेमाघरों में दस्तक देगी. गौरतलब है कि अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन ने 14 साल के बाद इस फिल्म से रीयूनियन किया है. उनके सक्सेसफुल कोलैबोरेशन के लंबे इतिहास को देखते हुए इस फिल्म को लेकर भी दर्शक काफी एक्साइटेड हैं. बता दें कि ‘भूत बंगला’ में अक्षय कुमार के अलावा तब्बू, वामिका गब्बी, मनोज जोशी और परेश रावल ने भी अहम रोल प्ले किया हैं





वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट

‘वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ एक सस्पेंस और रोमांचक से भरी फिल्म है. अरुणभ कुमार और दीपक कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिकाओं में हैं. ये फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. कुछ टाइम पहले एकता कपूर की प्रोक्शन कंपनी बाला डी मोशन पिक्चर्स द्वारा इस फिल्म की पहली झलक रिलीज की गई थी. जिसमें लिखा था, “ भारतीय पौराणित कथाओं और रहस्य पर आधारित.” जिसके बाद फैंस इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

शक्ति शालिनी

मैडॉक हॉरर यूनिवर्स की 'शक्ति शालिनी' 2026 के अंत में रिलीज होने वाली है, जिसकी शूटिंग जनवरी 2026 में शुरू होगी. आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित यह फिल्म 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी. फिल्म में सैयारा फेम अनीट पड्डा एक अहम भूमिका में नजर आएंगीं.



