महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश नहीं हुए यो यो हनी सिंह, मांगा और समय

रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हिरदेश सिंह उर्फ यो यो हनी सिंह को महाराष्ट्र साइबर ने आज पूछताछ के लिए समन किया था,लेकिन हनी सिंह महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश नहीं हुए.

नोटिस के जरिए हनी सिंह को जांच अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया था.

हालांकि,हनी सिंह ने महाराष्ट्र साइबर से जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा है.

दरअसल, हनी सिंह ने एक कॉन्सर्ट के दौरान कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की थी. इसके बाद एक शख्स ने हनी सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र साइबर में शिकायत दर्ज कराई थी.

इसी शिकायत के आधार पर महाराष्ट्र साइबर मामले की जांच कर रहा है और इसी सिलसिले में हनी सिंह को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था.