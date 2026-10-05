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महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश नहीं हुए यो यो हनी सिंह, मांगा और समय

रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हिरदेश सिंह उर्फ यो यो हनी सिंह को महाराष्ट्र साइबर ने आज पूछताछ के लिए समन किया था, लेकिन हनी सिंह महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश नहीं हुए.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 05 Oct 2026 04:40 PM (IST)
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रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हिरदेश सिंह उर्फ यो यो हनी सिंह को महाराष्ट्र साइबर ने आज पूछताछ के लिए समन किया था,लेकिन हनी सिंह महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश नहीं हुए.

नोटिस के जरिए हनी सिंह को जांच अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया था.

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हालांकि,हनी सिंह ने महाराष्ट्र साइबर से जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा है.

दरअसल, हनी सिंह ने एक कॉन्सर्ट के दौरान कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की थी.  इसके बाद एक शख्स ने हनी सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र साइबर में शिकायत दर्ज कराई थी.

इसी शिकायत के आधार पर महाराष्ट्र साइबर मामले की जांच कर रहा है और इसी सिलसिले में हनी सिंह को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 05 Oct 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
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