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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशादी से फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर आमिर खान की एक्स वाइफ किरण का रिएक्शन

शादी से फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर आमिर खान की एक्स वाइफ किरण का रिएक्शन

किरण राव ने यंश जेनरेशन के रिलेशनशिप को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि उनके समय के मुकाबले में अब की जेनरेशन के रिलेशनशिप में ज्यादा आजादी है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 05 Oct 2026 04:49 PM (IST)
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फिल्ममेकर किरण राव 'लस्ट स्टोरी 3' लेकर आ रही हैं. वो सीरीज को प्रमोट कर रही हैं. प्रमोशन के दौरान उन्होंने आज के समय के रिलेशनशिप को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि पहले के रिलेशनशिप के मुकाबले में आज के रिलेशनशिप बहुत अलग हैं. आज के रिलेशनशिप में एक तरह की आजादी है.

आजतक से बातचीत में उन्होंने कहा, 'पहले लोग एक तरह के रिलेशनशिप में होने की उम्मीद करते थे. लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है. मुझे लगता है कि आज के रिश्तों में आजादी है. आज की जेनरेशन बिना किसी झिझक के साथ है. मेरा मतलब है कि आज की दुनिया बदल गई है. खुद को एक्सप्रेस करना का तरीका भी बदल गया है.'

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'शादी से पहले फिजिकल रिश्ते बनाना नॉर्मल'

किरण राव ने कहा, 'आज के समय में लोगों के बिना शादी किए गहरे, सच्चे रिलेशनशिप होते हैं. ये रिलेशन फिजिकली और इमोशनली होते हैं. पहले जो दुनिया थी उससे अब दुनिया बहुत अलग हो गई है. इस नई दुनिया को दीमाग में लेकर हम अपनी कहानी बना सकते हैं. हम वो स्टोरी कहना चाहते थे जो आज की यंग जेनरेशन के नएपन और आजादी को सही ढंग से पेश कर सके.'

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 05 Oct 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
Kiran Rao
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