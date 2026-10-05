शादी से फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर आमिर खान की एक्स वाइफ किरण का रिएक्शन

फिल्ममेकर किरण राव 'लस्ट स्टोरी 3' लेकर आ रही हैं. वो सीरीज को प्रमोट कर रही हैं. प्रमोशन के दौरान उन्होंने आज के समय के रिलेशनशिप को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि पहले के रिलेशनशिप के मुकाबले में आज के रिलेशनशिप बहुत अलग हैं. आज के रिलेशनशिप में एक तरह की आजादी है.

आजतक से बातचीत में उन्होंने कहा, 'पहले लोग एक तरह के रिलेशनशिप में होने की उम्मीद करते थे. लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है. मुझे लगता है कि आज के रिश्तों में आजादी है. आज की जेनरेशन बिना किसी झिझक के साथ है. मेरा मतलब है कि आज की दुनिया बदल गई है. खुद को एक्सप्रेस करना का तरीका भी बदल गया है.'

'शादी से पहले फिजिकल रिश्ते बनाना नॉर्मल'

किरण राव ने कहा, 'आज के समय में लोगों के बिना शादी किए गहरे, सच्चे रिलेशनशिप होते हैं. ये रिलेशन फिजिकली और इमोशनली होते हैं. पहले जो दुनिया थी उससे अब दुनिया बहुत अलग हो गई है. इस नई दुनिया को दीमाग में लेकर हम अपनी कहानी बना सकते हैं. हम वो स्टोरी कहना चाहते थे जो आज की यंग जेनरेशन के नएपन और आजादी को सही ढंग से पेश कर सके.'