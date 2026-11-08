ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख-सलमान से अजय-आमिर तक, जब दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर टकराए ये सुपरस्टार्स

शाहरुख-सलमान से अजय-आमिर तक, जब दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर टकराए ये सुपरस्टार्स

दिवाली पर कई बड़ी फिल्में रिलीज होती है. बड़े-बड़े एक्टर्स दिवाली पर फिल्म रिलीज का इंतजार करते हैं. आइए नजर डालते हैं बिग दिवाली बॉक्स ऑफिस क्लैश पर.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 08 Nov 2026 09:39 PM (IST)
Preferred Sources

दिवाली के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश होती है. कई बड़े-बड़े स्टार्स के बीच में जंग देखने को मिलती है. दिवाली के मौके पर एक्टर्स अपनी फिल्म रिलीज का इंतजार करते हैं. बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान वर्सेस सलमान खान, अजय देवगन और आमिर खान तक के बीच में क्लैश देखने को मिला है. आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में.

'डॉन' वर्सेस 'जान-ए-मन'
दोनों फिल्में 2006 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी. 'डॉन' में शाहरुख खान नजर आए थे. वहीं 'जान-ए-मन' में सलमान खान और अक्षय कुमार थे. इस क्लैश में 'डॉन' बाजी मार ली थी. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म 'डॉन' ने ग्रॉस 67.72 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं 'जान ए मन' ने 45.80 करोड़ का बिजनेस किया था.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 4: दिवाली पर हुई 'रामायण' की चांदी, 9.30 बजे तक 230 करोड़ के पार पहुंची फिल्म
दिवाली पर हुई 'रामायण' की चांदी, 9.30 बजे तक 230 करोड़ के पार पहुंची फिल्म
बॉलीवुड
जब दिवाली पर टकराईं अमिताभ-गोविंदा और शाहरुख की फिल्में, एक ने कमाया 960 परसेंट का बंपर मुनाफा
जब दिवाली पर टकराईं अमिताभ-गोविंदा और शाहरुख की फिल्में, एक ने कमाया 960% मुनाफा
बॉलीवुड
दिवाली पर बिना बुलेट प्रूफ शीशे के जलसा से बाहर आए अमिताभ बच्चन, अभिषेक ने दी सिक्योरिटी
दिवाली पर बिना बुलेट प्रूफ शीशे के जलसा से बाहर आए अमिताभ बच्चन, अभिषेक ने दी सिक्योरिटी
बॉलीवुड
'अपनों के साथ वक्त बिताएं...', दिवाली पर अक्षय कुमार की इमोशनल पोस्ट वायरल
'अपनों के साथ वक्त बिताएं...', दिवाली पर अक्षय कुमार की इमोशनल पोस्ट वायरल

'ओम शांति ओम' वर्सेस 'सांवरिया'
ओम शांति ओम में शाहरुख दिखे थे. इस फिल्म से दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड डेब्यू किया था. वहीं सांवरिया में रणबीर कपूर और सोनम कपूर नजर आए थे. फिल्म को संजय लीला भंसाली ने बनाया था. फिल्म से रणबीर और सोनम बॉलीवुड डेब्यू किया था. इस क्लैश में ओम शांति ओम ने बाजी मार ली थी. ओम शांति ओम ने 148.20 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन किया था. सांवरिया ने 20.92 करोड़ का कलेक्शन किया था.


शाहरुख-सलमान से अजय-आमिर तक, जब दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर टकराए ये सुपरस्टार्स

'गोलमाल रिटर्न्स' वर्सेस 'फैशन' (2008)
गोलमाल रिटर्न्स में अजय देवगन, करीना कपूर, तुषार कपूर, अरशद वारसी जैसे स्टार्स थे. वहीं फैशन में कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में थीं. गोलमाल रिटर्न्स ने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी थी. फिल्म हिट रही थी. वहीं फैशन सेमी हिट रही. हालांकि, इस फिल्म के लिए कंगना रनौत और प्रियंका चोपड़ा को नेशनल अवॉर्ड मिला था. गोलमाल रिटर्न्स ने 69 करोड़ का कलेक्शन किया था. फैशन ने 35.44 करोड़ का कलेक्शन किया था.

'सीक्रेट सुपरस्टार' वर्सेस 'गोलमाल अगेन'
सीक्रेट सुपरस्टार में आमिर खान और जायरा वसीम नजर आए थे. वहीं गोलमाल अगेन में अजय देवगन दिखे थे. सीक्रेट सुपरस्टार ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 81.28 करोड़ का कलेक्शन किया. गोलमाल अगेन ने 205.69 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था.

'सिंघम अगेन' वर्सेस 'भूल भुलैया 3'
ये दोनों फिल्में 2024 में रिलीज हुई थी. सिंघम अगेन में अजय देवगन लीड रोल में थे. फिल्म को रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया था. वहीं भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन नजर आए थे. सिंघम अगेन ने 297.41 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था. वहीं भूल भुलैया 3 ने 311.35 करोड़ का कलेक्शन किया था.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
Read More
Published at : 08 Nov 2026 09:39 PM (IST)
Tags :
Box Office Clash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 4: दिवाली पर हुई 'रामायण' की चांदी, 9.30 बजे तक 230 करोड़ के पार पहुंची फिल्म
दिवाली पर हुई 'रामायण' की चांदी, 9.30 बजे तक 230 करोड़ के पार पहुंची फिल्म
बॉलीवुड
जब दिवाली पर टकराईं अमिताभ-गोविंदा और शाहरुख की फिल्में, एक ने कमाया 960 परसेंट का बंपर मुनाफा
जब दिवाली पर टकराईं अमिताभ-गोविंदा और शाहरुख की फिल्में, एक ने कमाया 960% मुनाफा
बॉलीवुड
दिवाली पर बिना बुलेट प्रूफ शीशे के जलसा से बाहर आए अमिताभ बच्चन, अभिषेक ने दी सिक्योरिटी
दिवाली पर बिना बुलेट प्रूफ शीशे के जलसा से बाहर आए अमिताभ बच्चन, अभिषेक ने दी सिक्योरिटी
बॉलीवुड
'अपनों के साथ वक्त बिताएं...', दिवाली पर अक्षय कुमार की इमोशनल पोस्ट वायरल
'अपनों के साथ वक्त बिताएं...', दिवाली पर अक्षय कुमार की इमोशनल पोस्ट वायरल
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिवाली पर सैनिकों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जवानों को खिलाई मिठाई
दिवाली पर सैनिकों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जवानों को खिलाई मिठाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने अपने मंदिर से दी दिवाली की बधाई, तस्वीरों के साथ दिया खास मैसेज
अखिलेश यादव ने अपने मंदिर से दी दिवाली की बधाई, तस्वीरों के साथ दिया खास मैसेज
विश्व
हूती विद्रोहियों ने रियाद पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, तेज धमाकों से थर्राया शहर
हूती विद्रोहियों ने रियाद पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, तेज धमाकों से थर्राया शहर
क्रिकेट
IPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान
IPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान
बॉलीवुड
'जीना यहां, मरना यहां...', करीना-करिश्मा की पैरेंट्स संग स्पेशल दिवाली, नाना रणधीर से लिपटे दिखे तैमूर
'जीना यहां, मरना यहां...', करीना-करिश्मा की पैरेंट्स संग स्पेशल दिवाली, नाना रणधीर से लिपटे दिखे तैमूर
इंडिया
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
ऑटो
3.4 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार, जानिए कैसी है Mercedes AMG GT 63 Pro
3.4 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार, जानिए कैसी है Mercedes AMG GT 63 Pro
एग्रीकल्चर
Drought Resistant Wheat: गेहूं की इन किस्मों पर नहीं होता सूखे और गर्मी का असर, देती हैं बंपर पैदावार
गेहूं की इन किस्मों पर नहीं होता सूखे और गर्मी का असर, देती हैं बंपर पैदावार
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget