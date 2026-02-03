हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहनी ईरानी ने जावेद अख्तर और शबाना आजमी संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, कहां- ‘गुस्सा रखने का फायदा नहीं’

हनी ईरानी ने जावेद अख्तर और शबाना आजमी संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, कहां- ‘गुस्सा रखने का फायदा नहीं’

Honey Irani: हनी ईरानी ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि जावेद अख्तर से अलग होने के बावजूद उनके और शबाना आजमी के साथ आज भी रिश्ते बेहद अच्छे हैं. उनका कहना है कि गुस्सा रखने का कोई मतलब नहीं होता.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 Feb 2026 06:56 PM (IST)
बॉलीवुड में जावेद अख्तर की एक्स-वाइफ हनी ईरानी और उनकी पत्नी शबाना आजमी के बीच रिश्ते की लोग मिसाल देते हैं. सालों पहले जावेद अख्तर से अलग होने के बावजूद हनी अक्सर दोनों के साथ खास मौकों पर नजर आती हैं. बर्थडे, ईद सेलिब्रेशन या छोटी-छोटी पार्टियों में हनी हमेशा जावेद और शबाना के साथ मौजूद रहती हैं.

हाल ही में विक्की ललवानी से बातचीत में हनी ने बताया कि उनकी दोस्ती पूरी तरह से दिल से बनी है और पुराने गिले-शिकवे अब नहीं रहे हैं.

अलगाव का मतलब गुस्सा नहीं
हनी ने इंटरव्यू में साफ किया कि अलगाव का मतलब ये नहीं कि जावेद अख्तर बुरे इंसान हैं. उन्होंने कहा, 'अगर अलग हो गए हैं तो गुस्सा क्यों रखना? मैं जावेद साहब और शबाना दोनों का बहुत सम्मान करती हूं.' हनी के इस बयान से साफ हो गया कि उन्होंने कभी किसी तरह की खटास या रोष अपने दिल में नहीं रखा.

अलग होने का फैसला आपसी सहमति से
हनी ने ये भी बताया कि उनका अलग होना दोनों की सहमति से हुआ था. उनका कहना था, 'हमारा रिश्ता काम नहीं कर रहा था. लड़ने और एक-दूसरे को दोष देने के बजाय अलग होना बेहतर था.' हनी ने ये भी बताया कि उनके लिए सबसे जरूरी था सम्मान बनाए रखना और उन्होंने कभी दोस्ती को खोना नहीं चाहा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shabana Azmi (@azmishabana18)

शबाना आजमी के साथ दोस्ती का सफर
हनी ने शबाना के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बताया कि इसे मजबूत होने में समय लगा. उन्होंने कहा, 'कई साल लगे. बच्चों की वजह से हम बार-बार इधर-उधर जाते रहे. दोनों तरफ से कोशिश हुई थी' अब दोनों अच्छे दोस्त हैं एक-दूसरे के बर्थडे में जाती हैं और कभी-कभी साथ में ट्रैवल भी करती हैं.

शबाना की प्रतिक्रिया 
पिछले साल फिल्मफेयर के इंटरव्यू में शबाना ने माना कि अपनी खुशी को पाने के चक्कर में उन्होंने हनी ईरानी के अधिकारों को नजरअंदाज किया था. उन्होंने कहा कि वो एक फेमिनिस्ट मॉडल थीं और कुछ ऐसा किया जो सही नहीं लगा था. शबाना ने बताया कि उन्होंने पब्लिकली परिस्थितियों को नहीं बताया ताकि किसी को और चोट न पहुंचे. 

Published at : 03 Feb 2026 06:56 PM (IST)
Tags :
Shabana Azmi Javed Akhtar Honey Irani
बिजनेस
India US Trade Deal: वो 4 बड़ी शर्तें! जिसके बाद भारत के साथ ट्रेड डील पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाई मुहर
वो 4 बड़ी शर्तें! जिसके बाद भारत के साथ ट्रेड डील पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाई मुहर
महाराष्ट्र
NCP अध्यक्ष 'पटेल' नहीं 'पाटील' वाले राज ठाकरे के बयान पर प्रफुल्ल पटेल का पलटवार, 'ये लोग...'
NCP अध्यक्ष 'पटेल' नहीं 'पाटील' वाले राज ठाकरे के बयान पर प्रफुल्ल पटेल का पलटवार, क्या कहा?
क्रिकेट
पद्म श्री मिलने पर इमोशनल हुए रोहित शर्मा, बोले- देश के लिए ट्रॉफी जीतने की कोशिश जारी रहेगी
पद्म श्री मिलने पर इमोशनल हुए रोहित शर्मा, बोले- देश के लिए ट्रॉफी जीतने की कोशिश जारी रहेगी
बॉलीवुड
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
India-US Trade Deal: विपक्ष के ट्रेड डील के आरोपों पर JP Nadda का जोरदार पलटवार | Donald Trump
Dhurandhar 2 की कहानी हुई Leak, पता चल गया कौन हैं Bade Sahab! | Dhurandhar: The Revenge
Historic US–India Deal: India पर Tariff घटकर 18%, Exports और Stocks को Boost | Paisa Live
Vasudha: बिखरे मंगलसुत्र के मोती, रो पड़ी वसुधा! देव ने नफरत में भुलायी हर कसम (03.02.2026)
Bollywood News: धुरंदर की दहाड़ फिर गूंजने को तैयार, Part 2 टीज़र में दिखा रिवेंज का तूफान
