बॉलीवुड में जावेद अख्तर की एक्स-वाइफ हनी ईरानी और उनकी पत्नी शबाना आजमी के बीच रिश्ते की लोग मिसाल देते हैं. सालों पहले जावेद अख्तर से अलग होने के बावजूद हनी अक्सर दोनों के साथ खास मौकों पर नजर आती हैं. बर्थडे, ईद सेलिब्रेशन या छोटी-छोटी पार्टियों में हनी हमेशा जावेद और शबाना के साथ मौजूद रहती हैं.

हाल ही में विक्की ललवानी से बातचीत में हनी ने बताया कि उनकी दोस्ती पूरी तरह से दिल से बनी है और पुराने गिले-शिकवे अब नहीं रहे हैं.

अलगाव का मतलब गुस्सा नहीं

हनी ने इंटरव्यू में साफ किया कि अलगाव का मतलब ये नहीं कि जावेद अख्तर बुरे इंसान हैं. उन्होंने कहा, 'अगर अलग हो गए हैं तो गुस्सा क्यों रखना? मैं जावेद साहब और शबाना दोनों का बहुत सम्मान करती हूं.' हनी के इस बयान से साफ हो गया कि उन्होंने कभी किसी तरह की खटास या रोष अपने दिल में नहीं रखा.

अलग होने का फैसला आपसी सहमति से

हनी ने ये भी बताया कि उनका अलग होना दोनों की सहमति से हुआ था. उनका कहना था, 'हमारा रिश्ता काम नहीं कर रहा था. लड़ने और एक-दूसरे को दोष देने के बजाय अलग होना बेहतर था.' हनी ने ये भी बताया कि उनके लिए सबसे जरूरी था सम्मान बनाए रखना और उन्होंने कभी दोस्ती को खोना नहीं चाहा.

शबाना आजमी के साथ दोस्ती का सफर

हनी ने शबाना के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बताया कि इसे मजबूत होने में समय लगा. उन्होंने कहा, 'कई साल लगे. बच्चों की वजह से हम बार-बार इधर-उधर जाते रहे. दोनों तरफ से कोशिश हुई थी' अब दोनों अच्छे दोस्त हैं एक-दूसरे के बर्थडे में जाती हैं और कभी-कभी साथ में ट्रैवल भी करती हैं.

शबाना की प्रतिक्रिया

पिछले साल फिल्मफेयर के इंटरव्यू में शबाना ने माना कि अपनी खुशी को पाने के चक्कर में उन्होंने हनी ईरानी के अधिकारों को नजरअंदाज किया था. उन्होंने कहा कि वो एक फेमिनिस्ट मॉडल थीं और कुछ ऐसा किया जो सही नहीं लगा था. शबाना ने बताया कि उन्होंने पब्लिकली परिस्थितियों को नहीं बताया ताकि किसी को और चोट न पहुंचे.