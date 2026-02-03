Border 2 Box Office Day 12 LIVE: सनी देओल की मच अवेटेड 'बॉर्डर 2', 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में पहुंची थी. इस फिल्म का रिलीज से पहले ही इसना हाईप क्रिएट हो चुका था कि इसने शुरुआती दिनों में ज़्यादातर उम्मीदों को पूरा किया और गणतंत्र दिवस की छुट्टियों वाले वीकेंड का इसे बहुत फायदा मिला. पहले हफ्ते में 200 करोड़ से ज्यादा कमाई करने के बाद इसने दूसरे वीकेंड पर भी धुआंधार कलेक्शन किया.

हालांकि अब वीकडेज में इसकी कमाई घट रही है बावजूद इसके ये करोड़ों में ही कलेक्शन कर रही है. चलिए यहां 'बॉर्डर 2' के दूसरे मंगलवार यानी 12 वें दिन के कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में सब कुछ जानते हैं.

'बॉर्डर 2' की 11 दिनों की कितनी रही कमाई? (सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक)

30 करोड़ से खाता खोलने वाली 'बॉर्डर 2' ने पहले हफ्ते में 224.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

इसके बाद 8वें दिन फिल्म ने 10.75 करोड़ कमाए.

वहीं नौवें दिन यानि दूसरे शनिवार को इस फिल्म ने 17.75 करोड़ का कलेक्शन किया.

इसके बाद 10वें दिन यानी दूसरे संडे को फिल्म ने 22.50 करोड़ का कारोबार किया

जबकि रिलीज के 11वें दिन फिल्म ने 5.75 करोड़ कमाए.

इसी के साथ .'बॉर्डर 2' की 12 दिनों की कुल कमाई 281 करोड़ हो गई है.

'बॉर्डर 2' का 12वें दिन का कलेक्शन (Border 2 Box Office Day 12)

ट्रेड आंकड़ें देने वाली वेबसाइट सैकनिक (Sacnilk) के मुताबिक दूसरे मंगलवार को यानी रिलीज के 12वें दिन इस फिल्म ने दोपहर के 3 बजे तक 1.12 करोड़ कमा लिए हैं. बता दें कि रात 10.30 बजे के बाद ही फाइनल आंकड़े आएंगे तब तक इसकी कमाई में काफी इजाफा होने की उम्मीद है.

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (12वां दिन) पहला दिन 30 करोड़ दूसरा दिन 36.5 करोड़ तीसरा दिन 54.5 करोड़ चौथा दिन 59 करोड़ पांचवा दिन 20 करोड़ छठा दिन 13.00 करोड़ सातवां दिन 11.25 करोड़ आठवां दिन 10.75 करोड़ नौंवा दिन 17.75 करोड़ दसवां दिन 22.50 करोड़ ग्याहरवां दिन 5.75 करोड़ बाहरवां दिन 1.46 करोड़ (दोपहर 4 बजे तक के आंकडडे टोटल कलेक्शन 282.46 करोड़

'बॉर्डर 2' फिल्म की 12वें दिन की ऑक्यूपेंसी

'बॉर्डर 2' की दूसरे मंगलवार, 3 फरवरी 2026 को मॉर्निंग शोज की हिंदी ऑक्यूपेंसी 6.24 फीसदी है. दूसरे सोमवार के मुकाबले आज 'बॉर्डर 2' की सुबह के शो की ऑक्यूपेंसी में तेजी देखी गई है.

मेकर्स के आंकड़ों के मुताबिक 'बॉर्डर 2' की 11 दिनों की कमाई

वहीं मेकर्स भी फिल्म की कमाई के आंकड़े इंस्टा पर पोस्ट के जरिए शेयर कर रहे हैं जिसके मुताबिक

इस फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में 244.97 करोड़ कमाए.

इसके बाद 8वें दिन फिल्म ने 12.53 करोड़, 9वें दिन 20.17 करोड़ और 10वें दिन 24.22 करोड़ कमाए.

वहीं मेकर्स के आंकड़ो के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के 11वें दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 6.52 करोड़ का कलेक्शन किया है.

जिसके बाद फिल्म की इंडिया में 11 दिनों की नेट कमाई अब 308.41 करोड़ रुपये हो गई है.









'बॉर्डर 2' स्टार कास्ट

आपको बता दें कि 'बॉर्डर 2' 1997 की कल्ट क्लासिक फिल्म 'बॉर्डर' की सीक्वल है. फिल्म में सनी देओल के अलावा फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा अहम किरदारों में हैं.

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बॉलीवुड हंगामा, सैकनिक और अलग-अलग सोर्स से लिए गए हैं. ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं.)