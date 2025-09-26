'होमबाउंड' पर सेंसर बोर्ड की चली कैंची,11 कट्स और एडिट्स के बाद रिलीज हुई फिल्म

ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'होमबाउंड' ने आज थिएटर्स में अपनी एंट्री कर ली है. हालांकि रिलीज के पहले नीरज घायवान की इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की कई कसौटियों पर खरा उतरना पड़ा. आइए एक-एक कर जानते हैं रिलीज के पहले इस फिल्म में सेंसर बोर्ड ने कितने एडिट्स किए.

सेंसर बोर्ड ने फिल्म के 11 सींस में चला दी कैंची

धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी ये फिल्म 'होमबाउंड' 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को पसंद भी किया जा रहा है और इसके जरिए इंडिया की ऑस्कर्स में ऑफिशियल एंट्री भी हो चुकी है. लेकिन फिल्म रिलीज के पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी ने नीरज घायवान की इस फिल्म में कुल 11 मोडिफिकेशन किए हैं.

इसके साथ ही बोर्ड ने 77 सेकंड्स के क्रिकेट मैच सीन को काट कर 32 सेकंड का कर दिया है. इसके साथ ही हुए कई बड़े बदलाव के बाद अब फिल्म का रनटाइम 122 मिनट यानी 2 घंटे 2 मिनट का है. फिल्म में आए बाकी के बदलाव कुछ इस प्रकार हैं-

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीएफसी के एग्जामिनिंग कमिटी यानी EC ने फिल्म के सीन्स को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी. इसके बाद होमबाउंड में कुल 11 मॉडिफिकेशन करने के बाद रिवाइजिंग कमीटी ने फिल्म को यू/ए 16+ सर्टिफिकेट दे दिया. कमिटी ने फिल्म के कुल 6 सींस में शब्दों को म्यूट और रिप्लेस किया है. इसके साथ ही उन्होंने पांच सेकंड के डायलॉग 'आलू गोभी... खाते हैं' को रिमूव कर दिया है. इतना ही नहीं फिल्म से 'ज्ञान' शब्द को भी हटा दिया गया है. इसके बाद कमिटी ने 2 सेकंड के विजुअल जहां एक आदमी पूजा करता नजर आता है उसे भी हटवा दिया है. फिल्म में 21वें मिनट के डायलॉग को भी बोर्ड ने हटाने का निर्देश दिया था और इसे किसी अन्य सीन से रिप्लेस किया गया है. इसके साथ ही सीएनबीसी ने क्रिकेट मैच के इंपॉर्टेंट सीन के दौरान 32 सेकंड के डायलॉग और विजुअल्स को हटा कर बड़ा बदलाव किया है. इसके साथ ही बोर्ड ने 16 सेकंड के सीक्वेंस, 20 सेकंड का शॉर्ट और दो सेकंड के डायलॉग को म्यूट कर दिया है.

क्या है 'होमबाउंड' की कहानी?

'होमबाउंड' फिल्म की कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाले दो दोस्तों की कहानी है. जिन्होंने बचपन से ही पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देखा था ताकि लोग भी उन्हें इज्जत दें. लेकिन जैसे–जैसे वो अपने इस सपने को पूरा करने के करीब आते हैं वैसे ही उनकी दोस्ती और उनके रिश्ते में कई मुश्किलें आती हैं. इन मुश्किलों के बाद उनकी दोस्ती ने खटास आने लगती है.

टोरंटो के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को बहुत सराहा गया था इसी के साथ अब इंडिया की ऑस्कर में भी एंट्री हो चुकी है जो मेकर्स समेत स्टारकास्ट के लिए भी दुगनी खुशी की बात है. जाह्नवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की इस फिल्म ने अपनी दमदार स्टोरी, बेहतरीन परफार्मेंस और निर्देशन के वजह से बहुत तारीफें भी बटोरी हैं.