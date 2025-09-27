ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर की फिल्म होमबाउंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में धमाल मचाने के बाद सिनेमाघरों पर रिलीज हो चुकी है. ये फिल्म 26 सितंबर को सिनेमाघरों पर रिलीज हुई है. इस फिल्म की खास बात ये है कि इसे ऑस्कर में एंट्री मिली है. हाल ही में इस फिल्म की स्क्रीनिंग भी हुई थी जिसमें कई बड़े सितारे पहुंचे थे. जहां फिल्म को ऑस्कर में एंट्री मिली है वहीं इसे बॉक्स ऑफिस पर कोई भाव नहीं दे रहा है. फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन सामने आ गया है जो बहुत ही निराश करने वाला है.

होमबाउंड दो दोस्तों की कहानी है. जिसमें एक दलित लड़के और मुस्लिम की दोस्ती दिखाई गई है. ये दोनों बचपन से दोस्त होते हैं और साथ में पुलिस में भर्ती होने का सपना देखते हैं. भर्ती की इस जर्नी के दौरान उनकी दोस्ती में दरार आ जाती है.

पहले दिन की बहुत कम कमाई

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक होमबाउंड ने पहले दिन सिर्फ 30 लाख की कमाई की है. ये कमाई ईशान खट्टर की पिछली फिल्मों के कलेक्शन से बहुत कम है. उनकी किसी फिल्म ने पहले दिन लाख में नहीं कमाई की थी. वहीं विशाल की सलाम वेंकी ने भी पहले दिन इससे ज्यादा कलेक्शन 45 लाख किया था.

सेंसर ने चलाई थी कैंची

बता दें होमबाउंड को जहां फिल्म फेस्टिवल में बहुत पसंद किया गया था वहीं जब भारत में रिलीज हुई तो इसमें बहुत कट लगाए गए हैं. सिनेमाघरों में ये फिल्म कई बदलाव के साथ रिलीज हुई है. सेंसर ने 11 बदलाव किए हैं जिसमें 77 सेंकड का एक वीडियो कट करवाया है. मैच सीक्वेंस को हटाया गया है. इतने बदलाव करने के बाद फिल्म को U/A 16+ सर्टिफिकेट दिया गया है. अब देखना होगा ये फिल्म वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करने वाली है या ऐसा ही हाल रहने वाला है.

ये भी पढ़ें: OG Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन गिर गई पवन कल्याण की फिल्म की कमाई, फिर भी कलेक्शन 100 करोड़ के पार