पवन कल्याण और इमरान हाशमी की धूम सिनेमाघरों पर देखने को मिल रही है. उनकी फिल्म दे कॉल हिम ओजी बवाल काट रही है. फिल्म को रिलीज हुए दो दिन हुए हैं औऱ इसने 100 करोड़ का पार कमाई कर ली है. फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है. पहले दिन फिल्म ने बंपर ओपनिंग करके कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. अब फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है जिसमें फिल्म की कमाई काफी गिर गई है.

पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म दे कॉल हिम ओजी सिनेमाघरों में 25 सितंबर को रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने आते ही हर किसी का पत्ता साफ कर दिया है. फिल्म ने जिस तरीके से कमाई की है उसे देखकर लग रहा है कि ये लंबे समय तक टिककर इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने की तैयार कर रही है. अगर पहले दिन जैसी कमाई करती रही तो ये आसानी से हो सकता है.

दूसरे दिन गिर गई कमाई

दे कॉल हिम ओजी के दूसरे दिन के कलेक्शन की बात करें तो इसमें काफी गिरावट देखने को मिली है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन सिर्फ 19.25 करोड़ की कमाई की है. फिल्म के पहले दिन की बात करें तो बुधवार की शाम को हुए प्रीमियर में 21 करोड़ और पहले दिन 63.75 करोड़ कमाए हैं. जिसके बाद टोटल कलेक्शन 104 करोड़ हो गया है. फिल्म दो दिन में ही 100 करोड़ के पार हो गई है.

इमरान हाशमी का तगड़ा डेब्यू

बता दें दे कॉल हिम ओजी से इमरान हाशमी ने तेलुगू इंडस्ट्री में कदम रखा है. उनका डेब्यू ही जबरदस्त रहा है. इस फिल्म में पवन कल्याण और इमरान हाशमी दोनों की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है. इमरान ने आते ही बता दिया है कि वो हर जगह छाने वाले हैं.

ये भी पढ़ें: Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 8: ‘जॉली एलएलबी 3’ का भौकाल, 8वें दिन भी कर डाला शानदार कारोबार, अब 100 करोड़ दूर नहीं