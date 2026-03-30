पत्नी सोनिया कपूर संग स्पॉट हुए हिमेश रेशमिया, ग्लैमरस अंदाज में दिखीं म्यूजिशियन की पत्नी

म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखते हैं. उन्होंने एक्ट्रेस सोनिया कपूर से शादी की है. सोनिया भी पर्दे से दूर ही नजर आती हैं. सोमवार रात को हिमेश और सोनिया आउटिंग के लिए निकले. दोनों को साथ में स्पॉट किया गया. सोशल मीडिया पर उनके वीडियोज और फोटोज वायरल हैं.

सोनिया कपूर का ग्लैमरस अंदाज

सोनिया और हिमेश को एक रेस्टोरेंट से निकलते देखा गया. इस दौरान सोनिया व्हाइट एंड ब्लैक कलर के वनपीस में दिखीं. उनका वनपीस डीप नेक और स्लिट वाला था. इस लुक को उन्होंने पोनी और स्टड ईयररिंग्स से कंप्लीट किया. वो पूरे लुक में बहुत खूबसूरत लग रही थीं और ग्लैमर का कहर ढा रही थीं. वहीं हिमेश को शर्ट और डेनिम जींस में देखा गया.

सोनिया और हिमेश ने 11 मई 2018 में शादी की थी. उनकी शादी एक प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी. सोनिया संग हिमेश की ये दूसरी शादी है. इससे पहले उनकी शादी कोमल के साथ हुई थी. हालांकि, ये शादी चल नहीं पाई और उन्होंने तलाक ले लिया.

सोनिया कपूर का वर्क फ्रंट

सोनिया के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस रही हैं. उन्होंने कहीं तो होगा, संजिवनी, मां शक्ति, आ गले लग जा, पिया का घर, कुसूम, कैप्टन हाउस डीडी मेट्रो, परिवार, सुराग, नीली आंखें, लव यू जिंदगी, श्री कृष्णा, दुश्मन, वो कौन थी जैसे कई शोज किए हैं.

सोनिया ने फिल्मों में किस्मत आजमाई. वो 1996 में Ishtamanu Nooru Vattam में नजर आई थीं. फिर 2001 में वो ऑफिसर में दिखीं. इसके बाद 2003 में वो सत्ता में दिखीं. उन्होंने 2005 में फरेब की. वो डॉन मुत्थू स्वामी जैसी फिल्में की. तेरा सुरूर में वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थीं. वहीं हैप्पी हार्डर एंड हीर का उन्होंने स्क्रीनप्ले लिखा.

2025 में वो फिल्म बैडएस रवि कुमार लिरिसिस्ट थीं. इस फिल्म में हिमेश रेशमिया लीड रोल में थे. फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला.